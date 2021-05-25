7 заоблочно дорогих ресторанных блюд в мире – как люди "проедают" однушку в Киеве

В Италии подают пиццу за 336 тысяч гривен, а в Британии можно попробовать шоколадный пудинг по цене квартиры

Самые дорогие блюда в мире Фото: Инстаграм

Да, такая еда существует. И она действительно для очень обеспеченных людей. И если это все продолжают готовить, значит, спрос существует. В этой подборке – 7 съедобных произведений искусства, цена которых стартует от тысячи долларов и до бесконечности. К сожалению, повторить их на своей кухне не удастся, в их составе действительно нереально дорогие ингредиенты.

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Такос "GRAND VELAS"

Фото: instagram.com/tld_theluxurydiary/

Культовая мексиканское блюдо можно попробовать на его родине в ресторане "Frida". Цена этого такоса 25 000 долларов – вполне себе реальная стоимость квартиры в одном из наших областных центров. А в составе – мраморная говядина Кобе, икра белуги, сыр бри с черным трюфелем. Подается это чудо на кукурузной лепешке, наполненной золотыми хлопьями. Богатые едят этот такос с сальсой из сушеных перцев чили Морита, премиальной текилы и кофейных зерен циветт. Да, то есть эти зерна были пропущены через пищеварительный тракт этих милых зверьков.

Десерт "Рыбак на ходулях"

Фото: instagram.com/kazakovstravel/

Это один из самых дорогих десертов в мире, готовится в одном из ресторанов Шри-Ланки и исключительно по запросу. Просят за него 14 000 долларов. Как видим на фото, главный герой десерта – шоколадный рыбак на ходулях. Его делают вручную. Основа – итальянская кассата (пропитанный "Бейлисом" бисквит). К нему прилагаются сок из граната и манго и соус с шампанским Дон Периньон. Все это дело украшается сусальным золотом. Венчает десерт аквамарин в 80 карат, а есть "Рыбака на ходулях" вам предложат стеклянными приборами ручной работы.

Пицца "Людовик XIII"

Фото: instagram.com/robbreport_thailand/

Перед тем, когда эта пицца окажется на вашем столе, тесто для нее начинают готовить за 72 часа до подачи. И если у вас есть лишних 12 000 долларов, то отправляйтесь в итальянский Салерно и попробуйте эту пиццу. Тесто для этого блюда замешивается из редкого сорта муки с добавлением австралийской соли. Начинка – это морепродукты, несколько видов икры, вымоченной в дорогом шампанском. И еще – лангуст, омар и креветки. Украшает пиццу сыр из буйволиного молока.

Флербургер 5000

Фото: instagram.com/scratchmapbyluckies/

Стоимость бургера 5 000 долларов, подают его в одном из ресторанов Лас-Вегаса. Котлета в нем из мраморной говядины, есть трюфеля и фуа-гра. К этому бургеру вам подадут бутылку вина Шато Петрюс 1995 года.

Лобстер фриттата

Фото: instagram.com/mutluberkant/

Это блюдо стоит 1000 долларов и подают его в ресторане одного из отелей Нью-Йорка. Как понимаем, основная часть цены – это икра, которая украшает омлет. Она севрюжья и ее на омлете лежит 300 граммов. Сам же омлет готовят очень просто – яйца, лук, сливки и зелень.

Мороженое "Golden Opulence Sundae"

Фото: instagram.com/amir_shabani_/

Чтобы попробовать это мороженое, вам нужно за 48 часов предупредить ресторан "Serendipity", что в Нью-Йорке, и иметь 1000 долларов в кармане. Десерт состоит из трех шариков таитянского ванильного мороженого, покрытого 23-каратным сусальным золотом. Также в составе есть шоколад из Тосканы, ванильные бобы из Мадагаскара, цукаты из Парижа, трюфели из белого шоколада, малиновый макарун и даже съедобные бриллианты. Рожок украшен карамелизированными орехами пекан. Мороженое подается в хрустальном кубке Baccarat стоимостью 350 долларов с ложкой из 18-каратного золота. Украшает мороженое орхидея, в прямом смысле выкованная из сахара.

Шоколадный пудинг "Фаберже"

Фото: instagram.com/thesculture/

4 сорта самого лучшего бельгийского шоколада, персики, апельсины, виски, сусальное золото и икра в шампанском – это все, что известно о составе самого дорогого десерта в мире стоимостью в 40 000 долларов. По некоторым источникам, его можно попробовать и за каких-то 34 000 долларов. Подают его в одном из британских отелей вместе с дорогим десертным вином. Сверху пудинг украшает настоящий бриллиант.

Здесь узнаете о 7 привычных нам продуктах, которым грозит полное исчезновение.

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