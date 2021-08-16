7 вариантов еды в кляре для сытного обеденного перерыва

Если будете готовить сочные продукты, используйте густой кляр. Он создаст плотную корочку, через которую соку будет сложнее просочиться. Для суховатых продуктов лучше жидкий кляр, чтобы они смогли пропитаться маслом

Рецепты блюд в кляре для обеденного перерыва / Фото: Depositphotos

Если любите брать на работу перекусы, вкусные и сытные, то попробуйте приготовить любимые продукты в кляре. Это удобно. Таким образом можно преобразить не только овощи – кабачки, капусту, – но и кальмаров, куриные крылышки, лук и моцареллу. Как это сделать, узнаете ниже. В этом материале найдете срез цен по магазинам для выгодного пикника.

Хрустящая закуска из кабачков

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Кабачки в кляре с сыром / Фото: instagram.com/tanyoushaa/

Ингредиенты

Кабачок – 3-4 шт. (небольших)

Панировочные сухари – 3 ст. л.

Манная крупа – 3 ст. л.

Сыр – 80 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 3 ст. л.

Соль, чеснок, орегано

Способ приготовления

Смешать панировочные сухари, манку, тертый сыр, измельченный чеснок, соль и специи. Во второй емкости взбить яйца. Кабачки нарезать брусочками, обвалять в муке, затем в яйце и в панировке и выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 10-15 минут при 200 градусах.

Луковые кольца с моцареллой

Луковые кольца с моцареллой в кляре / Фото: instagram.com/pav_lala/

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Ингредиенты

Моцарелла – 100 г

Лук – 1 шт.

Мука – 50 г

Яйца – 2 шт.

Панировочные сухари – 100 г

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами. Моцареллу порезать пластинами, вставить между луковыми кольцами. Кольца обвалять в муке. Потом окунуть во взбитое яйцо и обвалять в сухарях. Обжарить в раскаленном масле до появления корочки.

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Куриные крылышки

Куриные крылышки в кляре / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Ингредиенты

Куриные крылья – 10 шт.

Белое вино – 200 мл

Масло растительное – 200 мл

Мука – 200 г

Яйцо куриное – 4 шт.

Сливки – 150 мл

Кукурузные хлопья и чипсы – 40 г

Чеснок – 4 зубчика

Сметана – 50 г

Французская горчица – 50 г

Перец черный молотый, соль

Сок лимона – 2 ч. л.

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Способ приготовления

Разрезать крылья на части. Выдавить чеснок в миску, добавить вино, лимонный сок, поперчить и посолить. На 10 минут замариновать курицу. Для кляра взбить яйца со сливками, мукой (4-5 ст. л.) и солью. Добавить кукурузные хлопья и измельченные чипсы. Обвалять крылья в муке, затем в кляре. Жарить на разогретой сковороде до готовности.

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Кальмары в кляре

Кальмар в кляре / Фото: instagram.com/bulbasshka/

Ингредиенты

Кальмар – 4 тушки.

Яйцо – 3 шт.

Панировочные сухари – 2-3 ст. л.

Соль, специи для рыбы

Масло для жарки

Способ приготовления

С кальмаров убрать все лишнее и перепонки, нарезать кольцами по 2 см. Для кляра взбить яйца, добавить соль и специи для рыбы, сухари до получения средней густоты кляра. Жарить на разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны.

Белокочанная капуста в кляре

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Капуста в кляре / Фото: instagram.com/fdhousewife/

Ингредиенты

Капуста – 1 кочан

Яйца – 2 шт.

Соль, перец, сухие травы, чеснок – по вкусу⠀

Растительное и сливочное масло для обжарки⠀

Способ приготовления

Кочан капусты разрезать на 4 равные части, кочерыжку не удалять. В подсоленной воде сварить их до полной готовности. Остудить. Порезать на куски толщиной 2 см.⠀ Взбить яйца с солью, перцем и приправами по вкусу, выдавить чеснок. Окунуть капусту в кляр и обжаривать их с двух сторон на разогретой сковороде, с небольшим количеством растительного и сливочного масла.

Рыба в сырном кляре

Рыбное филе в кляре / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Филе рыбы – 200 г

Майонез, сметана или йогурт – 3 ст. л.

Яйцо – 4 шт.

Твердый сыр – 100 г

Способ приготовления

Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцами и майонезом. Добавить соль, перец и муку, еще раз перемешать. Взять филе рыбы, разрезать на небольшие кусочки, обмакнуть каждый в сырный кляр и обжарить с обеих сторон на сковороде до румяной корочки. Выложить кусочки рыбы на салфетку, чтобы стек весь лишний жир. Затем переложить на красивую тарелку и подавать к столу.

Цветная капуста в кляре

Цветная капуста в кляре на сковороде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Цветная капуста – 1 кг

Растительное масло – 200 мл

Молоко – 1 стакан

Яйца – 4 шт.

Мука – 1 стакан

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Капусту помыть и снять верхние листья. Кочан немного проварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, охладить и разделить на соцветия. Как вариант, можно сразу разобрать капусту на соцветия и бланшировать их в течение 3-5 минут. Из молока, яиц, соли и муки приготовить жидкое тесто. Соцветия капусты обмакнуть в кляр и сразу же обжарить в хорошо разогретом масле. Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.

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