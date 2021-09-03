7 удачных рецептов с крабовыми палочками и это не салаты

Они отлично сочетаются с авокадо на бутербродах, удачно дополняют пасту конкильони, котлеты и оладьи с ними действительно достойное угощение, а еще – это сытная начинка для лаваша

Рецепты с крабовыми палочками / Фото: instagram.com/home_gourmet._/

Мы привыкли воспринимать крабовые палочки как ингредиент для салатов или для быстрых закусок, удобных для пикника. И чтобы понять, что на этом потенциал палочек не исчерпан, нужно приготовить с ними котлеты, попробовать обжарить их в кляре или сделать пасту для бутербродов. Все эти и друге рецепты собраны ниже.

Бутерброды с крабовыми палочками и авокадо

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Бутерброды с крабовыми палочками / Фото: instagram.com/mayagro_recipes/

Ингредиенты

Хлеб – 4 ломтика

Крабовые палочки – 4-5 шт.

Авокадо – 1 средний

Огурец – 1-2 шт.

Лимонный сок – 2 ст. л.

Соль, перец и оливковое масло

Кунжут для подачи

Способ приготовления⠀

Хлеб подсушить на сухой сковороде. Огурец натереть на средней терке. Мякоть авокадо вместе со специями, лимонным соком и 1 ч. л. оливкового масла пробить блендером до однородности. Крабовые палочки нарезать мелкой соломкой. Кунжут обжарить на сухой сковороде для аромата. Намазать на хлеб пасту из авокадо, сверху положить огурец, крабовые палочки, украсить кунжутом.

Оладьи из крабовых палочек

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Оладьи из крабовых палочек / Фото: instagram.com/lyudov_pp/

Ингредиенты

Крабовые палочки – 250 г

Сыр – 100 г

Яйца – 2 шт.

Сметана – 100 г

Мука – 50 г

Соль, перец, другие специи – по вкусу

Способ приготовления

Крабовые палочки мелко порезать, сыр натереть на средней терке, выложить в миску. Добавить яйца, сметану и хорошо перемешать. Всыпать муку, соль, перец по вкусу, специи и перемешать. Жарить оладьи до золотистого цвета.

Крабовые палочки с сыром в кляре

Крабовые палочки с сыром в кляре / Фото: instagram.com/pp.recepti_insta.blog/

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Ингредиенты

Крабовые палочки – 10 шт.

Сыр – 150 г

Для кляра

Яйца – 2 шт.

Молоко – 50 г

Мука – 50 г

Соль, перец

Способ приготовления

Сыр нарезать полосками. Развернуть крабовые палочки, положить сыр и завернуть обратно. Для кляра смешать все ингредиенты, обмакнуть палочки в кляре и обжарить со всех сторон.

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Конкильони с крабовыми палочками

Конкильони с крабовыми палочками / Фото: instagram.com/ayacook_7/

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Ингредиенты

Конкильони – 500 г

Крабовые палочки – 200 г

Помидоры – 400 г

Моцарелла – 100 г

Соль, перец

Способ приготовления

Конкильони отварить до полу готовности. Нарезать мелко помидоры, крабовые палочки, моцареллу, добавить специи и перемешать. Нафаршировать пасту начинкой и запекать 40 минут при 180 градусах.

Котлеты из крабовых палочек с сыром

Котлеты из крабовых палочек / Фото: instagram.com/bloknot_rezeptov/

Ингредиенты

Крабовые палочки – 200 г

Сыр твердый – 200 г

Яйцо – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Сухари панировочные

Соль, перец

Способ приготовления

Крабовые палочки и сыр измельчить в блендере или натереть на крупной терке и перемешать. Добавить в фарш измельченный чеснок. Добавить яйца и специи, перемешать. Сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях. Обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Сырные шарики с крабовыми палочками

Закуска с крабовыми палочками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Крабовые палочки – 100 г

Сыр – 50 г

Яйца – 3 шт.

Зубчик чеснока – 1 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Сыр натереть на мелкой терке в миску. Добавить тертые крабовые палочки и пропущенный через пресс чеснок. Добавить тертые яйца и майонез. Посолить по вкусу. Хорошо перемешать. Руками скатать небольшие порционные шарики и выложить на блюдо. По желанию украсить зеленью и подавать к столу.

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Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Рулет из лаваша с крабовыми палочками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Лист тонкого лаваша – 1 шт.

Свежий огурец – 1 шт.

Крабовые палочки – 100 г

Сыр – 50 г

Сыр плавленый – 3 ст. л.

Петрушка или укроп (зелень) – 1 пучок

Способ приготовления

Лаваш смазать плавленым сыром. Добавить измельченный огурец, мелко нарезанные крабовые палочки и тертый сыр. Посыпать мелко нарезанной зеленью. Свернуть рулетом и оставить на 10 минут. Нарезать кусочками и выложить на блюдо.

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