7 праздничных способов наполнить тарталетки

Тарталетки – это безусловно праздничная закуска. Она красочная и удобная, готовится быстро. В начинку можно брать крабовые палочки, рыбные консервы, курицу с ананасом, жареные в сливках грибы

Рецепти начинок для тарталеток / Фото: Depositphotos

Это когда не хочется тратить много времени, а гостей хочется накормить достойно. Несладкие пироги – это сытно и вкусно, но хлопотно. Тарталетки – просто и быстро. В них отлично все: от салата из крабовых палочек до грибов, тушеных в сливках. Что касается пропорций, то здесь дело вкуса каждого. Если в праздничные дни планируете пикник, то здесь узнаете, как к нему выгодно подготовиться.

Тарталетки с рыбными консервами и картофелем

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Тарталетки с рыбными консервами / Фото: instagram.com/maksim_i_ekaterina/

Ингредиенты

Картофель – 3 шт.

Рыбные консервы – 1 б.

Яйца – 2 шт.

Маринованные огурцы – 1 шт.

Зеленый лук, укроп, соль, перец, майонез, горчица

Способ приготовления

Картофель отварить, натереть на мелкой терке. Рыбные консервы отделить от костей, размять вилкой. Яйца отварить и натереть на мелкой терке, маринованные огурцы мелко порезать, выжать лишний сок. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить. Заправить майонезом и горчицей. Добавить измельченную зелень.

Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой

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Тарталетки с красной рыбой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Тарталетки – 20 шт.

Сыр творожный – 100 г

Семга слабосоленая – 100 г

Способ приготовления

На дно каждой тарталетки следует положить немного сыра, аккуратно выровняв с помощью чайной ложки. Острым ножом нарезать семгу на тонкие полоски. Уложить рыбу на сыр, при желании украсить листочком мяты или красной икрой. Подавать на сервировочной тарелке вместе с дольками лимона и зелеными оливками.

Тарталетки с курицей и грибами

Тарталетки с курицей и грибами / Фото: Pinterest

Ингредиенты

Тарталетки – 20 шт.

Грудка куриная – 100 г

Шампиньоны – 100 г

Зелень петрушки – по вкусу

Сыр твердый – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления

Куриную грудку нужно промыть и отварить в слегка подсоленной воде до готовности. Остудить и нарезать небольшими кубиками. Шампиньоны следует тщательно промыть, нарезать кубиками или тонкой соломкой и обжарить в сливочном масле до готовности. Смешать с отварной курицей, добавить немного измельченной зелени, перемешать, добавить соли и перца. Нафаршировать смесью тарталетки, сверху посыпать тертым сыром и отправить в разогретую до 150 градусов духовку минут на 5, чтобы сыр расплавился.

Тарталетки с начинкой из печени трески

Рецепти начинок для тарталеток / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Печень трески в масле – 1 банка

Яйцо куриное – 3 шт.

Сыр твердый – 150 г

Лук репчатый – 1 шт.

Тарталетки – 20 шт.

Майонез – по вкусу

Способ приготовления

Слить масло с печени трески, аккуратно размять вилкой. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить от скорлупы и натереть на крупной терке. Натереть сыр. Лук очистить и мелко нарезать. Перемешать все ингредиенты, добавить немного майонеза. Готовую начинку разложить по тарталеткам.

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Тарталетки с крабовым салатом

Тарталетки с крабовыми палочками / Фото: Pinterest

Ингредиенты

Тарталетки – 7 шт.

Крабовые палочки – 100 г

Сыр плавленый – 100 г

Яйца – 2 шт.

Чеснок – 2 шт.

Майонез – 100 г

Укроп – 1 пучок

Способ приготовления

Нарезать крабовые палочки, яйца и зелень, плавленый сыр натереть на крупной терке. В майонез выдавить чеснок. Перемешать. Добавить остальные продукты. Перемешать. В тарталетки выложить начинку. Украсить мелко порезанным укропом и подавать.

Тарталетки с курицей, ананасами и орехами

Тарталетки с курицей и ананасом / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Тарталетки – 10 шт.

Куриное филе – 300 г

Сыр твердый – 100 г

Ананас консервированный – 5-7 шт.

Орехи грецкие – 50 г

Майонез – 2 ст. л.

Укроп (зелень) – для украшения

Зерна граната – для украшения

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Куриное филе хорошо промыть. Поставить варить до готовности и остудить в бульоне. Мелко нарезать куриное филе и натереть сыр. Сложить в миску. Грецкие орехи измельчить. Ананасовые колечки мелко нарезать. Добавить в миску ананас, орехи и майонез. Хорошо перемешать и выложить в тарталетки. Украсить зернами граната и веточками свежей зелени укропа.

Тарталетки с грибами

Тарталетки с грибами / Фото: instagram.com/malinka_pro_edu/

Ингредиенты

Шампиньоны – 200 г

Лук – 1 шт.

Сметана/сливки – 50 мл

Соль, перец, специи

Способ приготовления

Обжарить лук с грибами и залить сливками, тушить до выпаривания жидкости. Добавить специи. Охладить, начинить тарталетки.

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