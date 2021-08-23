7 праздничных способов наполнить тарталетки

Это когда не хочется тратить много времени, а гостей хочется накормить достойно. Несладкие пироги – это сытно и вкусно, но хлопотно. Тарталетки – просто и быстро. В них отлично все: от салата из крабовых палочек до грибов, тушеных в сливках. Что касается пропорций, то здесь дело вкуса каждого. Если в праздничные дни планируете пикник, то здесь узнаете, как к нему выгодно подготовиться.
Тарталетки с рыбными консервами и картофелем
Ингредиенты
- Картофель – 3 шт.
- Рыбные консервы – 1 б.
- Яйца – 2 шт.
- Маринованные огурцы – 1 шт.
- Зеленый лук, укроп, соль, перец, майонез, горчица
Способ приготовления
- Картофель отварить, натереть на мелкой терке. Рыбные консервы отделить от костей, размять вилкой.
- Яйца отварить и натереть на мелкой терке, маринованные огурцы мелко порезать, выжать лишний сок.
- Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить. Заправить майонезом и горчицей. Добавить измельченную зелень.
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Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой
Ингредиенты
- Тарталетки – 20 шт.
- Сыр творожный – 100 г
- Семга слабосоленая – 100 г
Способ приготовления
- На дно каждой тарталетки следует положить немного сыра, аккуратно выровняв с помощью чайной ложки.
- Острым ножом нарезать семгу на тонкие полоски. Уложить рыбу на сыр, при желании украсить листочком мяты или красной икрой.
- Подавать на сервировочной тарелке вместе с дольками лимона и зелеными оливками.
Тарталетки с курицей и грибами
Ингредиенты
- Тарталетки – 20 шт.
- Грудка куриная – 100 г
- Шампиньоны – 100 г
- Зелень петрушки – по вкусу
- Сыр твердый – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления
- Куриную грудку нужно промыть и отварить в слегка подсоленной воде до готовности. Остудить и нарезать небольшими кубиками.
- Шампиньоны следует тщательно промыть, нарезать кубиками или тонкой соломкой и обжарить в сливочном масле до готовности.
- Смешать с отварной курицей, добавить немного измельченной зелени, перемешать, добавить соли и перца.
- Нафаршировать смесью тарталетки, сверху посыпать тертым сыром и отправить в разогретую до 150 градусов духовку минут на 5, чтобы сыр расплавился.
Тарталетки с начинкой из печени трески
Ингредиенты
- Печень трески в масле – 1 банка
- Яйцо куриное – 3 шт.
- Сыр твердый – 150 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Тарталетки – 20 шт.
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления
- Слить масло с печени трески, аккуратно размять вилкой.
- Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить от скорлупы и натереть на крупной терке.
- Натереть сыр. Лук очистить и мелко нарезать. Перемешать все ингредиенты, добавить немного майонеза.
- Готовую начинку разложить по тарталеткам.
Тарталетки с крабовым салатом
Ингредиенты
- Тарталетки – 7 шт.
- Крабовые палочки – 100 г
- Сыр плавленый – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Чеснок – 2 шт.
- Майонез – 100 г
- Укроп – 1 пучок
Способ приготовления
- Нарезать крабовые палочки, яйца и зелень, плавленый сыр натереть на крупной терке.
- В майонез выдавить чеснок. Перемешать.
- Добавить остальные продукты. Перемешать.
- В тарталетки выложить начинку. Украсить мелко порезанным укропом и подавать.
Тарталетки с курицей, ананасами и орехами
Ингредиенты
- Тарталетки – 10 шт.
- Куриное филе – 300 г
- Сыр твердый – 100 г
- Ананас консервированный – 5-7 шт.
- Орехи грецкие – 50 г
- Майонез – 2 ст. л.
- Укроп (зелень) – для украшения
- Зерна граната – для украшения
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Куриное филе хорошо промыть. Поставить варить до готовности и остудить в бульоне.
- Мелко нарезать куриное филе и натереть сыр. Сложить в миску.
- Грецкие орехи измельчить.
- Ананасовые колечки мелко нарезать.
- Добавить в миску ананас, орехи и майонез.
- Хорошо перемешать и выложить в тарталетки.
- Украсить зернами граната и веточками свежей зелени укропа.
Тарталетки с грибами
Ингредиенты
- Шампиньоны – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Сметана/сливки – 50 мл
- Соль, перец, специи
Способ приготовления
- Обжарить лук с грибами и залить сливками, тушить до выпаривания жидкости. Добавить специи.
- Охладить, начинить тарталетки.
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