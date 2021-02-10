Эротично-гастрономический квест по телу: 5 сексуальных продуктов для влюбленных

Материал для людей взрослых и знающих толк в сладком

Ну а почему бы и нет? Почему бы не рискнуть и предложить своим избранникам эротично-гастрономический квест. Если ваши отношения только зарождаются, это их скрепит, если вы давно друг друга любите, но никогда не практиковали подобные мероприятия, то, наверное, пора. Для этого вам понадобятся продукты сладкие и жидкие, а еще – немного смелости и фантазии. Если вы хотите, чтобы этот День влюбленных стал особенным, то обязательно воспользуйтесь этими классными LOVEхаками.

Несколько рекомендаций и предупреждений, перед тем, как начать:

продукты, которые будут на теле любимого, должны быть комнатной температуры

продукты, которые будут на теле любимого, не должны вызывать у вас аллергии

и если после такого квеста вам не нужно мыть посуду, то простынь, где будет лежать любимый, придется постирать

Суши

Этот трюк мы наблюдали в фильмах 90-х о японских якудза. Помните, как развлекались эти парни? Такой квест подойдет для влюбленных, которые обожают суши и плохо владеют мастерством управлять китайскими палочками. Закажите любимый сет и не используйте васаби, чтобы в прямом смысле не огорчить День влюбленных.

Мед

Это вообще самый эротичный продукт. Он красив, ароматен, имеет тягучую структуру и хорошо держится на коже. Единственное, что нужно учесть – мед аллергичен и очень сладкий. Так что поставьте где-то рядом стакан с водой или чаем.

Мороженое

Даже если вы придерживаетесь диеты и мороженое для вас запрещено, можно использовать менее калорийное, то есть фруктовое. Только мороженое перед применением нужно немного подогреть, чтобы вам и любимому было комфортно. Следите, чтобы порция не утратила своего красивого вида: неожиданно не выпала из вафельного рожка или соскочило с палочки, если будете использовать замороженный сок.

Взбитые сливки

С этим продуктом открываются далекие горизонты. Во-первых, их можно использовать в качестве нижнего белья, во-вторых, с помощью кисти ими можно что-нибудь изобразить на теле любимого. Опытные люди рекомендуют брать в таких случаях кусочки фруктов – бананы, манго – так вкусней и красивей.

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Шоколад

Мало того, что шоколад – мощный афродизиак, его любят практически все. Для этого нужно купить хороший шоколад (День святого Валентина один раз в году, поэтому постарайтесь), растопить его на водяной бане и перелить в красивую емкость. Лакомство можно использовать по той же схеме, что и со сливками (см. выше). Красиво, конечно, будет, если вы используете белый и темный шоколад. Представляете, какие получатся узоры и как будет вкусно?

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Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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