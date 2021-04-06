Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

5 постных салатов, которые понравятся самым требовательным

Сегодня, 13:23

А также тем, кто сейчас сидит на диете

Великий пост в этом году будет длиться до 1 мая. Многие в этот период придерживаются особого питания. И чтобы сделать свое меню разнообразным, интересным и вкусным, прилагать особых усилий не нужно. Можно приготовить оригинальные постные салаты, которые понравятся самым требовательным.

Если ваше хобби выпечка и вы хотите поделиться рецептом со всей страной, принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Теплый салат с чечевицей и запеченным перцем

Фото: instagram.com/shakti_massage/

Ингредиенты

  • Кабачок, болгарский перец, авокадо – по 1 шт.
  • Чечевица – 200 г
  • Вяленые помидоры – 8 шт.
  • Лук – 1 шт. (маленькая)
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Соль, перец, масло от вяленых томатов – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачок и перец порезать крупными кубиками, сбрызнуть маслом и запечь в духовке до мягкости при 200 градусах.
  2. ️Чечевицу отварить в воде в пропорции 1:2 примерно 20 минут.
  3. Нарезать авокадо и лук, добавить кабачок, перец, чечевицу, вяленые томаты (можно порезать).
  4. Заправить соком лимона и небольшим количеством масла из банки с вялеными томатами, посолить, поперчить по вкусу.

Читайте также:
Как сварить чечевицу, чтобы было действительно вкусно

Салат с баклажаном

Фото: Фото: instagram.com/lu_soul/

Ингредиенты

  • Баклажан, помидор, перец болгарский – по 1 шт.
  • Кетчуп – 3 ст. л.
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Чеснока – 1 зуб.
  • Крахмал кукурузный – 2 ст. л.
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления

  1. Баклажан нарезать полукольцами.
  2. Смешать тертый чеснок, кетчуп и соевый соус.
  3. Перемешать соус с баклажанами, дать постоять 15 минут.
  4. Обвалять баклажаны в крахмале и обжарить с двух сторон на растительном масле.
  5. Убрать на бумажное полотенце.
  6. Помидоры и перец порезать кубиками, смешать с баклажанами.
  7. Заправить оливковым маслом и соевым соусом по вкусу.

Винегрет с маринованными опятами

Фото: instagram.com/postnie_bluda/

Ингредиенты

  • Свекла – 6 шт.
  • Картофель – 7 шт.
  • Маринованные опята – 1 банка
  • Лук – 1 шт.
  • Масло оливковое – 8 ст. л.
  • Уксус яблочный – 2 ст. л.
  • Соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления

  1. Свеклу, картофель отварить или запечь. Порезать кубиками.
  2. Лук нарезать мелко. Ошпарить кипятком. С грибов слить жидкость. Удалить специи.
  3. Смешать картофель, свеклу, грибы, лук. Добавить зелень. Посолить, поперчить.
  4. Смешать масло с уксусом. Заправить салат.

Постные фаршированные помидоры

Фото: instagram.com/palomniks/

Ингредиенты

  • Томаты – 6 шт.
  • Кукуруза консервированная – 100 г
  • Горошек консервированный – 100 г
  • Тофу – 100 г
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Постный майонез – 50 г
  • Укроп – 1 пучок
  • Базилик – 1 веточка

Способ приготовления

  1. У томатов отрезать верхнюю часть, с помощью ложки удалить середину.
  2. Огурец очистить от кожуры, нарезать мелкими кубиками. Измельчить укроп.
  3. Тофу нарезать мелкими кубиками, соединить с огурцом, кукурузой, горошком, укропом и соевым майонезом.
  4. Майонезу есть альтернативная замена: измельчённые орехи кешью с добавлением лимонного сока.
  5. Размешать, распределить по формам – помидорам, украсить базиликом.

Читайте также:
Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

Салат с грейпфрутом и авокадо

Фото: instagram.com/lyubov.kudrya/

Ингредиенты

  • Руккола – средний пучок
  • Грейпфрут – 2 шт.
  • Лук-шалот – 2 шт.
  • Листья салата – 1 пучок
  • Уксус (белый винный) – 2 ст. л.
  • Сок лимонный – 1 ст. л.
  • Соль, перец черный – по вкусу
  • Масло оливковое – 3 ст. л.
  • Авокадо – 2 шт.
  • Кинза (листья, для украшения)

Способ приготовления

  1. Салат промыть и порвать на небольшие веточки. Мелко натереть цедру половины грейпфрута. Снять с грейпфрутов всю кожу и разделить на сегменты. Лук мелко порезать.
  2. Смешать цедру, лук, уксус, лимонный сок и щепотку соли. Оставить настояться 15 минут.
  3. Постепенно влить оливковое масло, постоянно взбивая заправку венчиком.
  4. Авокадо очистить, удалить косточку и порезать на кусочки средней толщины.
  5. Выложить ломтики авокадо на тарелки и сразу полить небольшим количеством заправки, чтобы они не потемнели. Посолить и поперчить.
  6. Выложить листья салата в отдельную миску, щедро полить их заправкой и аккуратно размешать. Добавить соли и перца при необходимости.
  7. Выложить салатные листья в тарелку поверх авокадо. Добавить дольки грейпфрута и украсить листьями кинзы. Подавать с оставшейся заправкой.

Тут собраны рецепты еще 5 постных блюд и они понравятся всем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Вкусный постный завтрак: банановые оладьи на кокосовом молоке Как приготовить постные котлеты: 5 рецептов Как сварить постный борщ: 5 рецептов 6 полезных свойств щавеля и как правильно его готовить
салаты Великий пост рецепт баклажан грейпфрут авокадо помидоры
Реклама

Новости партнеров

Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021

Популярные статьи

Сегодня, 13:06Фаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

Сегодня, 10:25Фаново

СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

Сегодня, 05:48Психо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

Вчера, 19:53Фаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 14:22Вкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Вчера, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

4 апреляЗдорово

Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

4 апреляЗвездно

Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

4 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

4 апреляФаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

4 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

Новости партнеров

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Как начались "отношения" малолетних блогеров? Мать не скрыла
Как начались "отношения" малолетних блогеров? Мать не скрыла

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять