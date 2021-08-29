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5 лайфхаков, чтобы приготовить по-настоящему вкусное латте дома

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 августа, 07:01
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Для домашнего латте возьмите молоко 3,2% жирности, перед взбиванием его нужно подогреть. А после того, как вы сварили эспрессо, не забудьте его процедить. Подавать латте рекомендуют в стеклянных высоких чашках
Как приготовить латте в домашних условиях
Как приготовить латте в домашних условиях / Фото: instagram.com/gulsahsblog/

Латте – это напиток больше для тех, кто предпочитает минимум ноток кофе и максимум насыщенного молочного вкуса. Если в эспрессо мокиато молока совсем чуть-чуть, то в латте его втрое больше. Плюс молочная пена сверху. И для разнообразия среди ваших привычных чашек с кофе можно приготовить латте дома. Это несложно. Все подробности найдете ниже.

Классические пропорции латте и почему это важно

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Это важно прежде всего, когда вы готовите латте дома. В кофейнях, если вы успели заметить, напиток подают в больших объемах – более 300 мл.

Классические же пропорции – это 50 мл эспрессо, 150 мл молока, 50 мл пены. То есть легко посчитать, что правильная порция латте – 200 мл.

Чтобы выпить настоящее латте, приготовьте его именно с этой пропорцией ингредиентов.

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Латте подают в чашках из прозрачного стекла, но это не принципиально
Латте подают в чашках из прозрачного стекла, но это не принципиально / Фото: instagram.com/ozlmk87/

  1. Молоко. Оно должно быть жирным, а именно – 3, 5%. Это придаст напитку нежную текстуру и некоторую тягучесть. Перед взбиванием молоко нужно подогреть до 30-40 градусов.
  2. Пена для латте должна быть насыщенна кислородом, с большим количеством пузырьков.
  3. После того, как вы сварили эспрессо, обязательно процедите его. Иначе вы испортите текстуру напитка.
  4. Для латте бариста рекомендуют арабику.
  5. Для более насыщенного молочного аромата и вкуса, некоторое количество молока можно заменить сливками.

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Как приготовить латте в домашних условиях

Латте в домашних условиях – рецепт
Латте в домашних условиях – рецепт / Фото: instagram.com/pop_kelzdancer/

Ингредиенты

  • Молотый кофе – 2 ч. л.
  • Вода – 80 мл
  • Молоко 3,2% – 150-200 мл
  • Сахар и добавки – по вкусу
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Способ приготовления

  1. Сварить эспрессо, отмерять 50 мл, процедить и отставить.
  2. Молоко подогреть до 30 градусов, взбивать миксером более 3 минут до образования пористой пены.
  3. Подготовленное молоко слегка нагреть в микроволновке, примерно, до 30-40 градусов.
  4. Подогреть высокую чашку в микроволновке или обдать ее кипятком. Вылить молоко с пеной.
  5. Осторожно по краю чашки или с помощью лезвия ножа вылить теплый кофе.
  6. Остатки пены выложить на поверхность напитка.

Перед латте приготовьте и попробуйте гренки с тартаром из лосося. Оригинальный рецепт смотрите в видео.

Здесь читайте все о сиропах для кофе.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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