5 лайфхаков, чтобы приготовить по-настоящему вкусное латте дома

Латте – это напиток больше для тех, кто предпочитает минимум ноток кофе и максимум насыщенного молочного вкуса. Если в эспрессо мокиато молока совсем чуть-чуть, то в латте его втрое больше. Плюс молочная пена сверху. И для разнообразия среди ваших привычных чашек с кофе можно приготовить латте дома. Это несложно. Все подробности найдете ниже.
Классические пропорции латте и почему это важно
Это важно прежде всего, когда вы готовите латте дома. В кофейнях, если вы успели заметить, напиток подают в больших объемах – более 300 мл.
Классические же пропорции – это 50 мл эспрессо, 150 мл молока, 50 мл пены. То есть легко посчитать, что правильная порция латте – 200 мл.
Чтобы выпить настоящее латте, приготовьте его именно с этой пропорцией ингредиентов.
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5 лайфхаков для приготовления правильного латте
- Молоко. Оно должно быть жирным, а именно – 3, 5%. Это придаст напитку нежную текстуру и некоторую тягучесть. Перед взбиванием молоко нужно подогреть до 30-40 градусов.
- Пена для латте должна быть насыщенна кислородом, с большим количеством пузырьков.
- После того, как вы сварили эспрессо, обязательно процедите его. Иначе вы испортите текстуру напитка.
- Для латте бариста рекомендуют арабику.
- Для более насыщенного молочного аромата и вкуса, некоторое количество молока можно заменить сливками.
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Как приготовить латте в домашних условиях
Ингредиенты
- Молотый кофе – 2 ч. л.
- Вода – 80 мл
- Молоко 3,2% – 150-200 мл
- Сахар и добавки – по вкусу
Способ приготовления
- Сварить эспрессо, отмерять 50 мл, процедить и отставить.
- Молоко подогреть до 30 градусов, взбивать миксером более 3 минут до образования пористой пены.
- Подготовленное молоко слегка нагреть в микроволновке, примерно, до 30-40 градусов.
- Подогреть высокую чашку в микроволновке или обдать ее кипятком. Вылить молоко с пеной.
- Осторожно по краю чашки или с помощью лезвия ножа вылить теплый кофе.
- Остатки пены выложить на поверхность напитка.
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