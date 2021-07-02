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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

3 необычных рецепта кофе для бодрого утра

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 июля, 07:01
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Кофейный тренд этого года задал свои правила – мы стали пить немного другой кофе. Нет, классический экспрессо остается с нами, но почему бы не приготовить к завтраку кофе по-восточному или изысканное синее латте
Рецепты трендового кофе - синего латте, далгона-кофе и пряного кофе по-восточному
Рецепты трендового кофе - синего латте, далгона-кофе и пряного кофе по-восточному

Чтобы вы не предпочитали есть на завтрак – сытную запеканку или просто овощной салат, чашка кофе для многих должна обязательно присутствовать. Кто-то пьет мощный по своей крепости эспрессо, а кто-то предпочитает кофейный напиток с огромным количеством молока. Если вы за разнообразие в этом деле, то попробуйте воспроизвести самые трендовые – пряный восточный кофе, далгона-кофе и синий латте.

В календаре лайфхаков для лета ищите самые неординарные идеи для отпуска.

Далгона-кофе

Дальгона-кофе: рецепт с фото
Дальгона-кофе: рецепт с фото / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 ст. л. хорошего растворимого кофе в гранулах;
  • 1–3 ч. л. мелкого сахара;
  • 150 мл цельного молока.

Способ приготовления

  1. Всыпать растворимый кофе с сахаром в миску, влить 1 ст. л. кипятка и растереть смесь ручным венчиком или взбить миксером, пока не получится светлая плотная пена.
  2. Подогреть молоко, влить в большой стакан или бокал, ложкой выложить кофейную массу и сразу же подавать.

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Пряный кофе по-восточному

Кофе по-восточному
Кофе по-восточному / Фото: Pixabay

Ингредиенты

  • 35 г кофе арабика в зернах средней обжарки;
  • 8-10 "коробочек" целого кардамона;
  • 1/8 часть мускатного ореха;
  • щепотка сахара;
  • морская соль на кончике ножа;
  • 200-220 мл вкусной питьевой воды (отфильтрованной или из бутылки).

Способ приготовления

  1. Смолоть кофе с кардамоном и мускатным орехом как можно мельче.
  2. Налить холодную воду в большую турку, добавить сахар и соль, насыпать кофе, не перемешивая.
  3. Поставить на слабый огонь и варить. Начинать перемешивать только через две-три минуты. Чем дольше варится кофе, тем он вкуснее.
  4. Пену разложить по чашкам, чтобы они согрелись. Как только пена начнет подниматься шапочкой, снять с огня, разлить и дать настояться пару минут.

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Синий латте

Синее латте
Синее латте / Фото: instagram.com/naturecafebar/

Ингредиенты

  • 70 мл эспрессо;
  • 1 ч. л. сушеных цветов клитории тройчатой;
  • 150 мл молока, пригодного для капучино;
  • 0,5 ч. л. ванильной сахарной пудры.

Способ приготовления

  1. Подогреть молоко до 70 градусов, засыпать цветки клитории, дать настояться до синего цвета и процедить.
  2. Взбить молоко миксером в пышную легкую пену, добавить сахарную пудру и еще взбить.
  3. Вылить молочную пену на эспрессо в прозрачный стакан. Сразу же подавать.

К кофе можно подать оригинальный киш с черешней и миндалем по рецепту Григория Германа.

Здесь узнаете, как правильно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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