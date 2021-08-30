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3 рецепта сырников с вкуснейшим сюрпризом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 августа, 07:01
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Еще больше улучшить вкус ваших сырников способны ягоды, в нашем случае – вишня. В качестве начинки можно взять шоколад как белый, так и темный. Сырники с начинкой требуют чуть больше времени на формирование и жаренье
Рецепты сырников с начинкой
Рецепты сырников с начинкой / Фото: instagram.com/tortik.pp/

Сырники и без сюрпризов – отличная штука. Практически невозможно отыскать человека, который бы отказался от них на завтрак да и вообще в любое время. Ну а если к этим сырникам добавить начинку – фрукты, ягоды или шоколад – это бесспорно двойное удовольствие. Перед тем, как приступать, ознакомьтесь с лайфхаками по приготовлению сырников от известных украинских кулинаров.

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Сырники с ягодами

Сырники с ягодами
Сырники с ягодами / Фото: instagram.com/la_persimmon_/

Ингредиенты

  • Творог (5 или 9% жирности) – 250 г
  • Рикотта – 250 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 2-3 ст. л.
  • Рисовая мука или пшеничная – 2-3 ст. л.
  • Ягоды – по вкусу
  • Ванильный экстракт – по вкусу

Способ приготовления⠀

  1. Творог перетереть через сито, смешать с рикоттой, сахаром и ванильным экстрактом, перемешать. Добавить муку до такой консистенции, чтобы можно было лепить сырники.
  2. Порезать тесто порционно, раскатать каждую заготовку. На тесто выложить ягоду, можно несколько разных, и сформировать сырник.
  3. Обжарить на среднем огне со всех сторон, накрыть крышкой и жарить до готовности 3-5 минут.
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Сырники с белым шоколадом и вишней

Сырники с вишней
Сырники с вишней / Фото: instagram.com/eda_na_1_2_3/

Ингредиенты

  • Творог – 400 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 1,5 ст. л.
  • Вишня
  • Шоколад белый

Способ приготовления

  1. Смешать творог, яйцо и муку до однородной консистенции.
  2. Сформировать шарики нужного размера, выложить на поверхность присыпанную мукой. Сделать углубление по центру и поместить кусочек шоколада и ягоду вишни. Сформировать сырники.
  3. Жарить до готовности с двух сторон.

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Сырники с шоколадом

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Сырники с шоколадом
Сырники с шоколадом / Фото: instagram.com/anechka.bob/

Ингредиенты

  • Творог – 360 г
  • Сахар – 20 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 40 г
  • Шоколад – по вкусу

Способ приготовления

  1. Творог размять с сахаром и яйцом до однородности. Всыпать муку и перемешать. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на 20 минут.
  2. Порубить шоколад на дольки.
  3. Из массы сформировать шарики. Каждый слегка размять в лепешку, в центр положить дольку шоколада и сформировать сырник.
  4. Жарить на среднем огне до готовности.

Рецепт оригинальных пирожков с овощами – самосов – узнаете из видео.

Как заморозить сырники для быстрого завтрака узнаете из этого материала.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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