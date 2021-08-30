3 рецепта сырников с вкуснейшим сюрпризом

Сырники и без сюрпризов – отличная штука. Практически невозможно отыскать человека, который бы отказался от них на завтрак да и вообще в любое время. Ну а если к этим сырникам добавить начинку – фрукты, ягоды или шоколад – это бесспорно двойное удовольствие. Перед тем, как приступать, ознакомьтесь с лайфхаками по приготовлению сырников от известных украинских кулинаров.
Сырники с ягодами
Ингредиенты
- Творог (5 или 9% жирности) – 250 г
- Рикотта – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 2-3 ст. л.
- Рисовая мука или пшеничная – 2-3 ст. л.
- Ягоды – по вкусу
- Ванильный экстракт – по вкусу
Способ приготовления⠀
- Творог перетереть через сито, смешать с рикоттой, сахаром и ванильным экстрактом, перемешать. Добавить муку до такой консистенции, чтобы можно было лепить сырники.
- Порезать тесто порционно, раскатать каждую заготовку. На тесто выложить ягоду, можно несколько разных, и сформировать сырник.
- Обжарить на среднем огне со всех сторон, накрыть крышкой и жарить до готовности 3-5 минут.
Сырники с белым шоколадом и вишней
Ингредиенты
- Творог – 400 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 1,5 ст. л.
- Вишня
- Шоколад белый
Способ приготовления
- Смешать творог, яйцо и муку до однородной консистенции.
- Сформировать шарики нужного размера, выложить на поверхность присыпанную мукой. Сделать углубление по центру и поместить кусочек шоколада и ягоду вишни. Сформировать сырники.
- Жарить до готовности с двух сторон.
Сырники с шоколадом
Ингредиенты
- Творог – 360 г
- Сахар – 20 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 40 г
- Шоколад – по вкусу
Способ приготовления
- Творог размять с сахаром и яйцом до однородности. Всыпать муку и перемешать. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на 20 минут.
- Порубить шоколад на дольки.
- Из массы сформировать шарики. Каждый слегка размять в лепешку, в центр положить дольку шоколада и сформировать сырник.
- Жарить на среднем огне до готовности.
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