3 рецепта сырников с вкуснейшим сюрпризом

Еще больше улучшить вкус ваших сырников способны ягоды, в нашем случае – вишня. В качестве начинки можно взять шоколад как белый, так и темный. Сырники с начинкой требуют чуть больше времени на формирование и жаренье

Рецепты сырников с начинкой / Фото: instagram.com/tortik.pp/ Сырники и без сюрпризов – отличная штука. Практически невозможно отыскать человека, который бы отказался от них на завтрак да и вообще в любое время. Ну а если к этим сырникам добавить начинку – фрукты, ягоды или шоколад – это бесспорно двойное удовольствие. Перед тем, как приступать, ознакомьтесь с лайфхаками по приготовлению сырников от известных украинских кулинаров. Реклама Сырники с ягодами Сырники с ягодами / Фото: instagram.com/la_persimmon_/ Ингредиенты Творог (5 или 9% жирности) – 250 г

Рикотта – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2-3 ст. л.

Рисовая мука или пшеничная – 2-3 ст. л.

Ягоды – по вкусу

Ванильный экстракт – по вкусу Способ приготовления⠀ Творог перетереть через сито, смешать с рикоттой, сахаром и ванильным экстрактом, перемешать. Добавить муку до такой консистенции, чтобы можно было лепить сырники. Порезать тесто порционно, раскатать каждую заготовку. На тесто выложить ягоду, можно несколько разных, и сформировать сырник. Обжарить на среднем огне со всех сторон, накрыть крышкой и жарить до готовности 3-5 минут. Реклама Читайте также: Как приготовить рикотту дома – рецепты в мультиварке и на плите Сырники с белым шоколадом и вишней Сырники с вишней / Фото: instagram.com/eda_na_1_2_3/ Ингредиенты Творог – 400 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 1,5 ст. л.

Вишня

Шоколад белый Способ приготовления Смешать творог, яйцо и муку до однородной консистенции. Сформировать шарики нужного размера, выложить на поверхность присыпанную мукой. Сделать углубление по центру и поместить кусочек шоколада и ягоду вишни. Сформировать сырники. Жарить до готовности с двух сторон. Читайте также: Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников Сырники с шоколадом Реклама Сырники с шоколадом / Фото: instagram.com/anechka.bob/ Ингредиенты Творог – 360 г

Сахар – 20 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 40 г

Шоколад – по вкусу Способ приготовления Творог размять с сахаром и яйцом до однородности. Всыпать муку и перемешать. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на 20 минут. Порубить шоколад на дольки. Из массы сформировать шарики. Каждый слегка размять в лепешку, в центр положить дольку шоколада и сформировать сырник. Жарить на среднем огне до готовности. Рецепт оригинальных пирожков с овощами – самосов – узнаете из видео. Как заморозить сырники для быстрого завтрака узнаете из этого материала.