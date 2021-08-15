3 рецепта пирожков со всего мира для воскресного перекуса

В каждой стране есть свои пирожки и они – национальная гордость. В Италии – панцеротти с моцареллой и травами, испанцы едят эмпанадас с кукурузой и сыром, а в Британии очень трепетно относятся к корнуоллским пирожкам с курицей и картофелем

Рецепты пирожков из разных стран / Фото: Depositphotos

Пирожки – одно из самых древних гастрономических изобретений, придуманных человечеством. Сегодня вряд ли кто-то скажет, когда люди додумались класть в тесто разные начинки, а потом жарить это все дело или запекать. Поэтому считать, что пирожки – это исключительно наше изобретение – не нужно. Любите уютную домашнюю выпечку на выходных, тогда выбирайте один из рецептов и порадуйте себя пирожками. А для того, чтобы выгодно собраться на пикник, ознакомьтесь с этим материалом.

Панцеротти

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Итальянские пирожки панцеротти / Фото: instagram.com/thefatcatlpq/

Итальянские пирожки, практически достояние национальной кухни. Да и начинка этих пирожков говорит сама за себя: внутри – моцарелла, томатный соус и травы.

Ингредиенты для теста

Мука – 400 г

Теплая вода – 200 мл

Оливковое масло – 50 мл

Дрожжи сухие – 11 г

Сахар – 1 ст. л.

Соль – щепотка

Начинка

Томаты – 3-4 шт.

Моцарелла – 200 г

Прованские травы – по вкусу

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Способ приготовления

Дрожжи растворите в теплой воде с сахаром, оставьте на 10 минут до появления пенной шапочки. Муку просейте, добавьте соль. Сделайте небольшое углубление и постепенно вливайте сначала оливковое масло, затем – опару. Заместите тесто и оставьте подниматься на 1,5 часа. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите с них кожицу. Нарежьте кубиками, положите в сотейник с оливковым маслом, доведите до кипения и добавьте специи. Соус готов. Тесто раскатайте тонко и вырежьте кружки. Каждый смажьте томатным соусом, сверху положите моцареллу. Края смочите водой и защипните. Обжарьте пирожки на растительном масле до золотистой корочки.

Корнуоллские пирожки

Корнуоллские пирожки из Британии / Фото: instagram.com/receptishefpovar/

Эти пирожки родились в Британии, в графстве Корнуолл. Когда-то давно жены местных шахтеров готовили их на перекус для своих мужей. Потому что эти пирожки сытные. Начинка – не принципиально. Они бывают сладкими и солеными.

Ингредиенты для теста

Мука – 300 г

Сливочное масло – 150 г

Холодная вода – 4 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

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Начинка

Куриное филе – 300 г

Репчатый лук – 150 г

Картофель – 200 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Размягченное сливочное масло смешайте с мукой до образования крошки. Постепенно влейте воду и добавьте соль, заместите тесто. Остудите его в холодильнике в течение получаса. Картофель очистите и отварите, нарежьте мелкими кубиками. Лук очистите, измельчите, обжарьте на сковороде с маслом до прозрачности. Добавьте мелко нарезанное куриное филе и обжарьте. Смешать картофель, курицу и лук. Тесто разделите на 6 частей, каждую раскатайте в тонкий пласт. Вырежьте круги, в середину положите начинку, защипните края. Выпекайте 20 минут при 200 градусах.

Эмпанадас

Эмпанадас традиционно готовят с мясом / Фото: Depositphotos

Испанские пирожки. Вернее, каталонские. Кроме испанцев, эмпанадас считают своими родными пирожками практически по всей Латинской Америке. В них можно добавлять мясной фарш, это самый распространенный вариант начинки, а еще – морепродукты или картофель, сыр и кукурузу.

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Ингредиенты для теста

Мука – 250 г

Сливочное масло – 100 г

Молоко – 100 мл

Соль – 0,5 ч. л.

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Яичный белок – 1 шт.

Сахар – 1 щепотка

Начинка

Консервированная кукуруза – 200 г

Твердый сыр – 100 г

Перец чили молотый – 1 ч. л.

Для смазывания пирожков

Яичный желток – 1 шт.

Способ приготовления

В сотейнике слегка растопите сливочное масло, влейте молоко, подогрейте все вместе и снимите с огня. Добавьте соль, сахар и яичный белок. Муку смешайте с разрыхлителем, влейте молоко с маслом и замесите тесто. Оно должно быть плотным и эластичным. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час. Натрите сыр, с кукурузы слейте жидкость. Перемешайте начинку и приправьте перцем чили. Раскатайте тесто толщиной 2–3 мм, вырежьте кружки. На середину выложите начинку, сложите тесто пополам, защипните края, предварительно смочив их водой, и пройдитесь по ним вилкой для создания нужной формы. Смажьте пирожки взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 25 минут.

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