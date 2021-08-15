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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

3 рецепта пирожков со всего мира для воскресного перекуса

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
15 августа, 07:01
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В каждой стране есть свои пирожки и они – национальная гордость. В Италии – панцеротти с моцареллой и травами, испанцы едят эмпанадас с кукурузой и сыром, а в Британии очень трепетно относятся к корнуоллским пирожкам с курицей и картофелем
Рецепты пирожков из разных стран
Рецепты пирожков из разных стран / Фото: Depositphotos

Пирожки – одно из самых древних гастрономических изобретений, придуманных человечеством. Сегодня вряд ли кто-то скажет, когда люди додумались класть в тесто разные начинки, а потом жарить это все дело или запекать. Поэтому считать, что пирожки – это исключительно наше изобретение – не нужно. Любите уютную домашнюю выпечку на выходных, тогда выбирайте один из рецептов и порадуйте себя пирожками. А для того, чтобы выгодно собраться на пикник, ознакомьтесь с этим материалом.

Панцеротти

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Итальянские пирожки панцеротти
Итальянские пирожки панцеротти / Фото: instagram.com/thefatcatlpq/

Итальянские пирожки, практически достояние национальной кухни. Да и начинка этих пирожков говорит сама за себя: внутри – моцарелла, томатный соус и травы.

Ингредиенты для теста

  • Мука – 400 г
  • Теплая вода – 200 мл
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Дрожжи сухие – 11 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – щепотка

Начинка

  • Томаты – 3-4 шт.
  • Моцарелла – 200 г
  • Прованские травы – по вкусу
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Способ приготовления

  1. Дрожжи растворите в теплой воде с сахаром, оставьте на 10 минут до появления пенной шапочки.
  2. Муку просейте, добавьте соль. Сделайте небольшое углубление и постепенно вливайте сначала оливковое масло, затем – опару. Заместите тесто и оставьте подниматься на 1,5 часа.
  3. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите с них кожицу. Нарежьте кубиками, положите в сотейник с оливковым маслом, доведите до кипения и добавьте специи. Соус готов.
  4. Тесто раскатайте тонко и вырежьте кружки. Каждый смажьте томатным соусом, сверху положите моцареллу. Края смочите водой и защипните.
  5. Обжарьте пирожки на растительном масле до золотистой корочки.

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Корнуоллские пирожки

Корнуоллские пирожки из Британии
Корнуоллские пирожки из Британии / Фото: instagram.com/receptishefpovar/

Эти пирожки родились в Британии, в графстве Корнуолл. Когда-то давно жены местных шахтеров готовили их на перекус для своих мужей. Потому что эти пирожки сытные. Начинка – не принципиально. Они бывают сладкими и солеными.

Ингредиенты для теста

  • Мука – 300 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Холодная вода – 4 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
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Начинка

  • Куриное филе – 300 г
  • Репчатый лук – 150 г
  • Картофель – 200 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Размягченное сливочное масло смешайте с мукой до образования крошки. Постепенно влейте воду и добавьте соль, заместите тесто. Остудите его в холодильнике в течение получаса.
  2. Картофель очистите и отварите, нарежьте мелкими кубиками. Лук очистите, измельчите, обжарьте на сковороде с маслом до прозрачности. Добавьте мелко нарезанное куриное филе и обжарьте.
  3. Смешать картофель, курицу и лук.
  4. Тесто разделите на 6 частей, каждую раскатайте в тонкий пласт. Вырежьте круги, в середину положите начинку, защипните края.
  5. Выпекайте 20 минут при 200 градусах.

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Эмпанадас

Эмпанадас традиционно готовят с мясом
Эмпанадас традиционно готовят с мясом / Фото: Depositphotos

Испанские пирожки. Вернее, каталонские. Кроме испанцев, эмпанадас считают своими родными пирожками практически по всей Латинской Америке. В них можно добавлять мясной фарш, это самый распространенный вариант начинки, а еще – морепродукты или картофель, сыр и кукурузу.

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Ингредиенты для теста

  • Мука – 250 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Молоко – 100 мл
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • Яичный белок – 1 шт.
  • Сахар – 1 щепотка

Начинка

  • Консервированная кукуруза – 200 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Перец чили молотый – 1 ч. л.

Для смазывания пирожков

  • Яичный желток – 1 шт.

Способ приготовления

  1. В сотейнике слегка растопите сливочное масло, влейте молоко, подогрейте все вместе и снимите с огня. Добавьте соль, сахар и яичный белок.
  2. Муку смешайте с разрыхлителем, влейте молоко с маслом и замесите тесто. Оно должно быть плотным и эластичным.
  3. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час. Натрите сыр, с кукурузы слейте жидкость. Перемешайте начинку и приправьте перцем чили.
  4. Раскатайте тесто толщиной 2–3 мм, вырежьте кружки. На середину выложите начинку, сложите тесто пополам, защипните края, предварительно смочив их водой, и пройдитесь по ним вилкой для создания нужной формы.
  5. Смажьте пирожки взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 25 минут.

Как приготовить самосы – пирожки из Индии – узнаете из видео.

Здесь собраны рецепты 3 всемирно известных пирогов, которые стоят вашего внимания.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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