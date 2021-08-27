3 рецепта драников для тех, кто обожает все картофельное на завтрак

Для драников не подходит молодой картофель, он не крахмалистый и драники рискуют потерять форму. Вкусными они получатся, если брать поменьше муки или вообще заменить ее манкой

Рецепты драников к завтраку / Фото: Depositphotos

Мы привыкли считать, что драники – исконно белорусское блюдо. Это не совсем так. Первыми практиковаться в приготовлении сочных и ароматных картофельных оладий стали немцы. Как бы там ни было, кулинарный метод, добавлять в тесто много картошки, распространился повсеместно. Мы делились лучшими рецептами картофельных зраз с разнообразными начинками, теперь узнаем, как приготовить ароматные и сытные драники.

Овощные драники на сковороде

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Драники из овощей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 картофелины

1 морковь

1 молодой кабачок или цукини

1 кочан цветной капусты

75 г твердого сыра

100 г сливочного масла

Способ приготовления

Картофель отварите в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут, а цветную капусту – в течение 10 минут. Слейте и остудите. Натрите овощи на крупной терке. Смешайте картофель, морковь, кабачок, цветную капусту и сыр. Посолите и поперчите. Разогрейте духовку до 200 градусов. Растопите немного сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите несколько ложек картофельно-овощной массы, хорошо приминая ее ко дну. Обжаривайте драники 2-3 минуты, затем осторожно переверните и готовьте еще минуту. Переложите на выстеленный бумагой для выпекания противень. Поставьте противень в духовку и выпекайте 5-7 минут, пока драники не подрумянятся.

Драники из картофеля и кабачков

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Драники из картофеля и кабачков / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

300 г кабачков

300 г картофеля

1 яйцо

2-3 ст. л. муки

соль, перец

несколько веточек зелени

растительное масло

Способ приготовления

Картофель почистить, кабачки помыть и срезать кончики. Натереть овощи на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать выделившийся сок. Добавить к овощам яйцо, мелко нарезанную зелень, муку, соль и молотый перец. Перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая ложкой тесто, обжарить драники с двух сторон до золотистой корочки Подавать горячими вместе со сметаной.

Драники с тыквой и картошкой без яиц

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Драники с тыквой и картошкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 ст. л. пшенной крупы

100 г картофеля

70 г мускатной тыквы

1 лук репчатый

3 зубчика чеснока

1/4 ч. л. соли

щепотка мускатного ореха

щепотка сушеной паприки

1 ст. л. кукурузной муки

3 ст. л. подсолнечного масла

Способ приготовления

Картофель, мускатную тыкву, репчатый лук и чеснок почистить и помыть. Пшенную крупу необходимо отварить до готовности в подсоленной воде. Картофель и тыкву натереть на крупной терке. Добавить горячее или теплое пшено, перемешать. Нарезать лук маленькими кусочками, а чеснок выдавить через пресс. Добавить и перемешать. Приправить по вкусу. Добавить столовую ложку подсолнечного масла в овощи и кукурузную муку. Перемешать до образования однородной консистенции. Разогреть сковороду с маслом и жарить драники до золотистого цвета с двух сторон.

Для быстрого завтрака можно приготовить лаваш с курицей, сыром и овощами. Рецепт узнаете из видео.

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