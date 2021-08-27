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3 рецепта драников для тех, кто обожает все картофельное на завтрак

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 августа, 07:01
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Для драников не подходит молодой картофель, он не крахмалистый и драники рискуют потерять форму. Вкусными они получатся, если брать поменьше муки или вообще заменить ее манкой
Рецепты драников к завтраку
Рецепты драников к завтраку / Фото: Depositphotos

Мы привыкли считать, что драники – исконно белорусское блюдо. Это не совсем так. Первыми практиковаться в приготовлении сочных и ароматных картофельных оладий стали немцы. Как бы там ни было, кулинарный метод, добавлять в тесто много картошки, распространился повсеместно. Мы делились лучшими рецептами картофельных зраз с разнообразными начинками, теперь узнаем, как приготовить ароматные и сытные драники.

Овощные драники на сковороде

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Драники из овощей
Драники из овощей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 молодой кабачок или цукини
  • 1 кочан цветной капусты
  • 75 г твердого сыра
  • 100 г сливочного масла

Способ приготовления

  1. Картофель отварите в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут, а цветную капусту – в течение 10 минут. Слейте и остудите.
  2. Натрите овощи на крупной терке. Смешайте картофель, морковь, кабачок, цветную капусту и сыр. Посолите и поперчите.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  4. Растопите немного сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите несколько ложек картофельно-овощной массы, хорошо приминая ее ко дну.
  5. Обжаривайте драники 2-3 минуты, затем осторожно переверните и готовьте еще минуту. Переложите на выстеленный бумагой для выпекания противень.
  6. Поставьте противень в духовку и выпекайте 5-7 минут, пока драники не подрумянятся.

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Драники из картофеля и кабачков

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Драники из картофеля и кабачков
Драники из картофеля и кабачков / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г кабачков
  • 300 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст. л. муки
  • соль, перец
  • несколько веточек зелени
  • растительное масло

Способ приготовления

  1. Картофель почистить, кабачки помыть и срезать кончики. Натереть овощи на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать выделившийся сок.
  2. Добавить к овощам яйцо, мелко нарезанную зелень, муку, соль и молотый перец. Перемешать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая ложкой тесто, обжарить драники с двух сторон до золотистой корочки
  4. Подавать горячими вместе со сметаной.

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Драники с тыквой и картошкой без яиц

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Драники с тыквой и картошкой
Драники с тыквой и картошкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 4 ст. л. пшенной крупы
  • 100 г картофеля
  • 70 г мускатной тыквы
  • 1 лук репчатый
  • 3 зубчика чеснока
  • 1/4 ч. л. соли
  • щепотка мускатного ореха
  • щепотка сушеной паприки
  • 1 ст. л. кукурузной муки
  • 3 ст. л. подсолнечного масла

Способ приготовления

  1. Картофель, мускатную тыкву, репчатый лук и чеснок почистить и помыть.
  2. Пшенную крупу необходимо отварить до готовности в подсоленной воде.
  3. Картофель и тыкву натереть на крупной терке.
  4. Добавить горячее или теплое пшено, перемешать.
  5. Нарезать лук маленькими кусочками, а чеснок выдавить через пресс. Добавить и перемешать. Приправить по вкусу.
  6. Добавить столовую ложку подсолнечного масла в овощи и кукурузную муку. Перемешать до образования однородной консистенции.
  7. Разогреть сковороду с маслом и жарить драники до золотистого цвета с двух сторон.

Для быстрого завтрака можно приготовить лаваш с курицей, сыром и овощами. Рецепт узнаете из видео.

12 рецептов пышных оладий – от сладких до соленых – найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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