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Исправьте это немедленно: 13 ошибок на кухне, от которых нужно избавиться

Сегодня, 13:36

Обращайте внимание на состояние ваших специй и научитесь давать "отдыхать" стейкам

Конечно же, мы ни в коем случае не хотим усомниться в вашем мастерстве и познаниях во время приготовления еды. И даже больше – мы уверенны, что вы прекрасно со всем справляетесь. Но есть такие вещи, на первый взгляд элементарные, о которых мы или не знали, или очень часто забываем. К примеру, что нужно делать со стейками, которые только-только были сняты с огня? И правда ли, что специи не имеют срока годности и ароматны всегда?

Что мы делаем неправильно на кухне?

Фото: Depositphotos

Не перечитываем рецепт блюда

Даже если вы мастерски готовите любое блюдо на глаз, даже впервые, не забывайте тщательней изучать рецепт. Например, при готовке мяса, уже в процессе, вы вдруг заглянули в рецепт и поняли – не заметили времени для маринования. А это может сильно изменить и вкус, и текстуру еды. Поэтому, если готовите блюдо в первый раз – читайте рецепт.

Открываем дверцы духовки во время выпекания

Нетерпение – частая причина неприятностей на кухне, особенно когда речь идет о выпечке. Каждый раз, когда вы открываете духовку и смотрите на свои пироги, вы рискуете, что они не поднимутся. Так как в печь заходит холодный воздух и мешает выпеканию.

Недостаточно нагреваете сковороду перед жаркой стейка

Только на горячей сковороде мясо должным образом обжаривается и карамелизируется. Иначе вы не получите хорошего красивого стейка. А все старания – насмарку.

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Кладете больше нужного в сковороду

Главное – это приготовить еду равномерно, добиваясь равномерной текстуры и цвета. Переполненные сковороды – это одни ингредиенты будут подгорать, другие – вариться, третьи – готовиться на пару. Как бы вы их не переворачивали лопаткой. Выход – большая сковорода или оптимальный для блюда набор продуктов.

Завариваем молотый кофе или чай крутым кипятком

Кипяток "сжигает", а не усиливает вкус напитков. Дайте кипятку немного остыть, 5 минут, до 90-95 °C. Ваш кофе или чай будут вкусней.

Облизываем приборы, с помощью которых вы готовите

Да, это нормально, если вы готовите исключительно для себя. А если нет? То тогда используйте чайную ложку. И всегда, когда пробуете еду, мойте. Зачем лишний раз подвергать опасности близких в наше нелегкое время пандемии?

Используем старые специи и травы

У специй тоже есть срок годности. Если вы достаете их из банки, а они взялись комком – их нужно заменить. Это значит, что никакого вкуса они еде не придадут. А если и придадут, то незначительный.

Специи обладают антибактериальным действием
Специи обладают антибактериальным действием
Фото: freepik.com

Жарим на оливковом масле холодного отжима

Такое масло хорошо в салатах. А вот для жарки оно бесполезно и даже опасно. Все из-за ненасыщенных жирных кислот, которые при высокой температуре превращаются во вредные для здоровья соединения. Для жарки лучше подсолнечное.

Отдыхаем перед подачей мяса

Ведь оно тоже имеет право на отдых. Как только достали со сковороды, накройте его фольгой и дайте постоять 10 минут. За это время мясо расслабится, а его сок распределится равномерно.

Часто перемешиваем еду в сковороде

Частое перемешивание превращает овощи в кашицу. Мешает обрести упругую текстуру. На тарелке вы получите не овощное рагу, а больше пюре. Дайте ингредиентам "схватиться" и вид будущего блюда будет гораздо симпатичней.

Не накрываем масло в масленке

И зря. Масло очень быстро и сильно впитывает запахи в холодильнике. Вы же не хотите есть бутерброды с маслом, но с запахом чего-то другого? Масло держим только в герметичной упаковке или в закрытой масленке.

Используем одну единственную разделочную доску и нож

Особенно это касается сырого мяса. Как только вы с ним справились, обязательно вымойте нож и доску, чтоб не распространять возможные бактерии. Эти бактерии могут вызвать отравление.

Не часто стираем кухонные полотенца и меняем губки

Как только вы почувствовали неприятный запах от кухонного полотенца – немедленно отправьте его в стирку. С губками так не получится. Поэтому контролируйте их состояние внимательней. Большое скопление жира и неприятный запах – отправляем в мусорное ведро.

По материалам MSN

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