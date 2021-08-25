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10 способов превратить куриную печень в нежнейшее блюдо

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 августа, 14:49
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Это не только паштеты и оладьи, это еще и ризотто, соус для пасты, тушеная в сметане печень, теплые салаты с сезонными овощами и фруктами, рулет с творожным сыром и даже суфле с солеными огурцами
Салат из печени с помидорами
Салат из печени с помидорами / Фото: Depositphotos

Куриная печень – один из самых ходовых продуктов. Ее мы любим за нежность после любой тепловой обработки и сочетаемость практически со всем: от овощей и фруктов до творожного сыра. Диетологи советуют не частить с субпродуктами, а готовить их не более двух раз в месяц. Поэтому рецептов, собранных ниже, вам надолго хватит. Помните, что перед приготовлением печень нужно хорошо разморозить, а солить ее лучше в конце. Как выгодно собраться на пикник – узнаете из этого материала.

Морковное ризотто с печенью

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Морковное ризотто с печенью
Морковное ризотто с печенью / Фото: Сегодня

Ингредиенты

  • Рис – 120 г
  • Бульон – 500 мл
  • Печень куриная – 200 г
  • Морковь – 400 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Уксус винный – 1 ст. л.
  • Коньяк – 50 г
  • Сливки 20-33% – 100 мл
  • Вино белое – 100 мл
  • Петрушка, соль и перец

Способ приготовления

  1. Поставить сковороду на огонь, добавить масло и 1 зубчик чеснока. Тем временем измельчить лук и зубчик чеснока, отправить на сковороду жариться. Морковь натереть и взбить блендером вместе с куриным бульоном.
  2. Засыпать промытый рис в сковороду и понемногу добавлять морковную смесь, давая ей испаряться. Когда вся лишняя влага испарится, добавить 50 г сливочного масла и жирные сливки. Измельчить зелень и смешать с морковным ризотто.
  3. На отдельной сковороде обжарить печень. В конце приготовления влить коньяк и поджечь. Техника "фламбе" поможет испарить лишний алкоголь. Только потом добавить уксус, сахар, соль и перец. Дать печени пропитаться специями и добавить 25 г масла.
  4. Подавать ризотто, выложив сверху печень.

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Печеночные оладьи

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Оладьи из куриной печени
Оладьи из куриной печени / Фото: instagram.com/petite_furia

Ингредиенты

  • Куриная печень – 500 г
  • Маленькая луковица – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 4 ст. л.
  • Соль
  • Молотый перец
  • Растительное масло

Способ приготовления

  1. Куриную печень помыть и удалить пленки. Лук очистить и нарезать.
  2. Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом.
  4. Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.

Паштет из куриной печени с яблоком

Паштет из печени
Паштет из печени / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кг куриной печени
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 1 крупная луковица
  • 1 кислое яблоко
  • Около 50 мл виски
  • 1 ст. л. сушеного майорана
  • Мускатный орех
  • Растительное масло
  • Сливочное масло – для запечатывания
  • Соль, перец
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Способ приготовления

  1. Печень промойте и обсушите. Яблоко очистите, удалив сердцевину, нарежьте небольшими кубиками. Лук и чеснок очистите и нарежьте.
  2. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок, следом добавьте печень и яблоко. Обжаривайте еще несколько минут; печень должна быть без крови, но еще не полностью готова.
  3. Полейте виски, аккуратно подожгите. Дать прогореть. Приправьте майораном, мускатным орехом, солью и перцем.
  4. Измельчите содержимое сковороды в блендере. Разложите по банкам, залейте растопленным сливочным маслом и уберите в холодильник.
  5. Готовый паштет подавайте с подсушенными ломтиками багета и брусничным вареньем.

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Теплый салат с печенкой, вареным яйцом и овощами

Салат из печени и овощей
Салат из печени и овощей / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 250-300 г куриной печени
  • 2-3 яйца
  • 2-3 свежих огурца
  • 2 свежих помидора
  • Пучок салатной зелени
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Для заправки

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. бальзамического или винного уксуса
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. кленового сиропа
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Способ приготовления

  1. Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением оливкового масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав.
  2. Салатную зелень помыть и обсушить, порвать руками в миску.
  3. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Разрезать на четвертинки.
  4. Помидоры и огурцы помыть, произвольно нарезать.
  5. Добавить к зелени овощи, вареные яйца и жареную куриную печень.
  6. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Салат из печени и винограда

Салат из печенки и винограда
Салат из печенки и винограда / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г куриной печени
  • 150 г винограда без косточек
  • 40 г салатных листьев
  • Горсть грецких орехов
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • 1,5 ч. л. бальзамического уксуса
  • 0,5 ч. л. сахара
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Виноград помыть и обсушить. Если ягоды крупные, разрезать их пополам.
  2. Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением 2 ст. л. масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав.
  3. Для заправки перемешать уксус, соль, сахар и оливковое масло до однородности.
  4. Орехи поджарить на сковороде без масла.
  5. Салатную зелень помыть, обсушить, порвать руками в миску. Сверху выложить печень, орехи и виноград. Полить заправкой.

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Печеночный рулет с начинкой

Печеночный рулет с творожным сыром
Печеночный рулет с творожным сыром

Ингредиенты

  • Печень – 300 г (лучше говяжья)
  • Творожный сыр – 300 г
  • Репчатый лук – 150 г
  • Морковь – 150 г
  • Соль, перец и зелень – по вкусу
  • Растительное масло – для обжарки

Способ приготовления

  1. Печень нарезать небольшими ломтиками, лук – нашинковать, а морковь натереть на средней терке.
  2. Обжарить в сковороде на растительном масле лук до слегка золотистого цвета. Добавить к нему натертую морковь, перемешать и продолжать обжаривать.
  3. Когда морковь с луком будут почти готовы, выложить нарезанную печень и снова перемешать. Добавить соль, перец и жарить, помешивая, примерно 20-25 минут.
  4. Пока печень жарится, мелко нарезать зелень и смешать ее с творожным сыром.
  5. Когда печень будет готова, снять с огня и остудить. Затем пропустить через мясорубку.
  6. Выложить на тарелку слой печени толщиной примерно 3-4 мм. Сверху выложить такой же слой смеси зелени и творожного сыра. Разровнять, аккуратно свернуть в рулет и завернуть в пищевую пленку.
  7. Отправить рулет в холодильник на 2-3 часа. После того, как он застынет, нарезать небольшими кусочками – толщиной 1-2 см.⠀

Куриная печень в сметане с луком и морковью

Печенка с луком и морковью
Печенка с луком и морковью / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500-600 г куриной печени
  • 1 крупная луковица
  • 1 небольшая морковь
  • 200 г сметаны
  • Масло растительное – для жарки
  • Соль, перец
  • Зелень – для подачи

Способ приготовления

  1. Печень помыть, очистить от пленок и разрезать на кусочки.
  2. Лук и морковь очистить и нарезать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук и морковь. Жарить до прозрачности овощей.
  4. Затем добавить печень и готовить, пока она не побелеет. Перевернуть и обжарить с другой стороны.
  5. Добавить сметану, соль и перец. Тушить под крышкой 7-10 минут до готовности.
  6. При подаче посыпать готовое блюдо зеленью.

Суфле из куриной печенки с солеными огурцами

Суфле из печени с овощами
Суфле из печени с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 100 г сливок
  • 2 шт. моркови
  • 2 ст. л. муки
  • 2 соленых огурца
  • 2 яйца
  • смесь перцев
  • 1 луковица
  • 800 г куриной печени
  • соль

Способ приготовления

  1. Хорошо помыть печень, затем измельчить при помощи блендера или мясорубки.
  2. Перемолотую печенку вылить в большую миску.
  3. Луковицу почистить и очень мелко порубить.
  4. Соленые огурцы, лучше домашние, нарезать маленькими кубиками.
  5. Очищенную морковь натереть на мелкой или средней терке.
  6. Добавить овощи к печени, перемешать.
  7. Муку просеять через сито над миской. Посолить и поперчить.
  8. Яйца и сливки взбить.
  9. Вылить взбитую смесь в миску.
  10. Форму для запекания или глубокую сковороду смазать сливочным маслом и вылить туда будущее суфле.
  11. В духовку, разогретую до 200 градусов, отправить форму и выпекать в течение часа, при необходимости снимая пену.

Куриная печень с макаронами на сковороде

Макароны с куриной печенкой
Макароны с куриной печенкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г куриной печени
  • 250 г макарон
  • 250 г консервированных помидоров
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • 3 стебля сельдерея
  • 3 зубчика чеснока
  • 50 мл оливкового масла
  • 3 веточки петрушки
  • 1 щепотка сахара
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке.
  2. Обжарить овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая.
  3. Куриную печень очистить от пленок, как следует промыть и отправить к подливке.
  4. Нарубить консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложить в сковороду.
  5. Отварить макароны и за 10 минут до готовности блюда добавить к зажарке. Посолить и поперчить, сдобрить щепоткой сахара. Перемешать.
  6. Снять с огня, выложить в большое глубокое блюдо.

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Теплый салат из печени с яблоком и рукколой

Салат из куриной печени с яблоком и рукколой
Салат из куриной печени с яблоком и рукколой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 400 г куриной печени
  • 100 г салатных листьев
  • 1 небольшая луковица
  • 1 яблоко
  • 80 г рукколы
  • Горсть сухарей

Для заправки

  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. апельсинового сока
  • 30 мл соевого соуса
  • 30 мл оливкового масла
  • 30 г сливочного масла
  • 10 г укропа
  • Соль, сахар, перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки.
  2. Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить.
  3. Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить.
  4. Листья салата порвать руками и смешать с рукколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше – руками. При подаче посыпать сухариками.

Рецепт интересной закуски – гренок с тартаром из лосося – узнаете из видео.

Здесь найдете 8 идеальных рецептов для блюд из субпродуктов.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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