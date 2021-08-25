10 способов превратить куриную печень в нежнейшее блюдо

Это не только паштеты и оладьи, это еще и ризотто, соус для пасты, тушеная в сметане печень, теплые салаты с сезонными овощами и фруктами, рулет с творожным сыром и даже суфле с солеными огурцами

Салат из печени с помидорами / Фото: Depositphotos

Куриная печень – один из самых ходовых продуктов. Ее мы любим за нежность после любой тепловой обработки и сочетаемость практически со всем: от овощей и фруктов до творожного сыра. Диетологи советуют не частить с субпродуктами, а готовить их не более двух раз в месяц. Поэтому рецептов, собранных ниже, вам надолго хватит. Помните, что перед приготовлением печень нужно хорошо разморозить, а солить ее лучше в конце. Как выгодно собраться на пикник – узнаете из этого материала.

Морковное ризотто с печенью

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Морковное ризотто с печенью / Фото: Сегодня

Ингредиенты

Рис – 120 г

Бульон – 500 мл

Печень куриная – 200 г

Морковь – 400 г

Сливочное масло – 100 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Сахар – 1 ч. л.

Уксус винный – 1 ст. л.

Коньяк – 50 г

Сливки 20-33% – 100 мл

Вино белое – 100 мл

Петрушка, соль и перец

Способ приготовления

Поставить сковороду на огонь, добавить масло и 1 зубчик чеснока. Тем временем измельчить лук и зубчик чеснока, отправить на сковороду жариться. Морковь натереть и взбить блендером вместе с куриным бульоном. Засыпать промытый рис в сковороду и понемногу добавлять морковную смесь, давая ей испаряться. Когда вся лишняя влага испарится, добавить 50 г сливочного масла и жирные сливки. Измельчить зелень и смешать с морковным ризотто. На отдельной сковороде обжарить печень. В конце приготовления влить коньяк и поджечь. Техника "фламбе" поможет испарить лишний алкоголь. Только потом добавить уксус, сахар, соль и перец. Дать печени пропитаться специями и добавить 25 г масла. Подавать ризотто, выложив сверху печень.

Печеночные оладьи

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Оладьи из куриной печени / Фото: instagram.com/petite_furia

Ингредиенты

Куриная печень – 500 г

Маленькая луковица – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 4 ст. л.

Соль

Молотый перец

Растительное масло

Способ приготовления

Куриную печень помыть и удалить пленки. Лук очистить и нарезать. Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.

Паштет из куриной печени с яблоком

Паштет из печени / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кг куриной печени

4-5 зубчиков чеснока

1 крупная луковица

1 кислое яблоко

Около 50 мл виски

1 ст. л. сушеного майорана

Мускатный орех

Растительное масло

Сливочное масло – для запечатывания

Соль, перец

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Способ приготовления

Печень промойте и обсушите. Яблоко очистите, удалив сердцевину, нарежьте небольшими кубиками. Лук и чеснок очистите и нарежьте. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок, следом добавьте печень и яблоко. Обжаривайте еще несколько минут; печень должна быть без крови, но еще не полностью готова. Полейте виски, аккуратно подожгите. Дать прогореть. Приправьте майораном, мускатным орехом, солью и перцем. Измельчите содержимое сковороды в блендере. Разложите по банкам, залейте растопленным сливочным маслом и уберите в холодильник. Готовый паштет подавайте с подсушенными ломтиками багета и брусничным вареньем.

Теплый салат с печенкой, вареным яйцом и овощами

Салат из печени и овощей / Фото: freepik.com

Ингредиенты

250-300 г куриной печени

2-3 яйца

2-3 свежих огурца

2 свежих помидора

Пучок салатной зелени

Оливковое масло

Соль, перец

Для заправки

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. бальзамического или винного уксуса

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. кленового сиропа

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Способ приготовления

Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением оливкового масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав. Салатную зелень помыть и обсушить, порвать руками в миску. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Разрезать на четвертинки. Помидоры и огурцы помыть, произвольно нарезать. Добавить к зелени овощи, вареные яйца и жареную куриную печень. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Салат из печени и винограда

Салат из печенки и винограда / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

300 г куриной печени

150 г винограда без косточек

40 г салатных листьев

Горсть грецких орехов

5 ст. л. оливкового масла

1,5 ч. л. бальзамического уксуса

0,5 ч. л. сахара

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

Виноград помыть и обсушить. Если ягоды крупные, разрезать их пополам. Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением 2 ст. л. масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав. Для заправки перемешать уксус, соль, сахар и оливковое масло до однородности. Орехи поджарить на сковороде без масла. Салатную зелень помыть, обсушить, порвать руками в миску. Сверху выложить печень, орехи и виноград. Полить заправкой.

Печеночный рулет с начинкой

Печеночный рулет с творожным сыром

Ингредиенты

Печень – 300 г (лучше говяжья)

Творожный сыр – 300 г

Репчатый лук – 150 г

Морковь – 150 г

Соль, перец и зелень – по вкусу

Растительное масло – для обжарки

Способ приготовления

Печень нарезать небольшими ломтиками, лук – нашинковать, а морковь натереть на средней терке. Обжарить в сковороде на растительном масле лук до слегка золотистого цвета. Добавить к нему натертую морковь, перемешать и продолжать обжаривать. Когда морковь с луком будут почти готовы, выложить нарезанную печень и снова перемешать. Добавить соль, перец и жарить, помешивая, примерно 20-25 минут. Пока печень жарится, мелко нарезать зелень и смешать ее с творожным сыром. Когда печень будет готова, снять с огня и остудить. Затем пропустить через мясорубку. Выложить на тарелку слой печени толщиной примерно 3-4 мм. Сверху выложить такой же слой смеси зелени и творожного сыра. Разровнять, аккуратно свернуть в рулет и завернуть в пищевую пленку. Отправить рулет в холодильник на 2-3 часа. После того, как он застынет, нарезать небольшими кусочками – толщиной 1-2 см.⠀

Куриная печень в сметане с луком и морковью

Печенка с луком и морковью / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500-600 г куриной печени

1 крупная луковица

1 небольшая морковь

200 г сметаны

Масло растительное – для жарки

Соль, перец

Зелень – для подачи

Способ приготовления

Печень помыть, очистить от пленок и разрезать на кусочки. Лук и морковь очистить и нарезать. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук и морковь. Жарить до прозрачности овощей. Затем добавить печень и готовить, пока она не побелеет. Перевернуть и обжарить с другой стороны. Добавить сметану, соль и перец. Тушить под крышкой 7-10 минут до готовности. При подаче посыпать готовое блюдо зеленью.

Суфле из куриной печенки с солеными огурцами

Суфле из печени с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

100 г сливок

2 шт. моркови

2 ст. л. муки

2 соленых огурца

2 яйца

смесь перцев

1 луковица

800 г куриной печени

соль

Способ приготовления

Хорошо помыть печень, затем измельчить при помощи блендера или мясорубки. Перемолотую печенку вылить в большую миску. Луковицу почистить и очень мелко порубить. Соленые огурцы, лучше домашние, нарезать маленькими кубиками. Очищенную морковь натереть на мелкой или средней терке. Добавить овощи к печени, перемешать. Муку просеять через сито над миской. Посолить и поперчить. Яйца и сливки взбить. Вылить взбитую смесь в миску. Форму для запекания или глубокую сковороду смазать сливочным маслом и вылить туда будущее суфле. В духовку, разогретую до 200 градусов, отправить форму и выпекать в течение часа, при необходимости снимая пену.

Куриная печень с макаронами на сковороде

Макароны с куриной печенкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г куриной печени

250 г макарон

250 г консервированных помидоров

2 моркови

1 луковица

3 стебля сельдерея

3 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

3 веточки петрушки

1 щепотка сахара

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая. Куриную печень очистить от пленок, как следует промыть и отправить к подливке. Нарубить консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложить в сковороду. Отварить макароны и за 10 минут до готовности блюда добавить к зажарке. Посолить и поперчить, сдобрить щепоткой сахара. Перемешать. Снять с огня, выложить в большое глубокое блюдо.

Теплый салат из печени с яблоком и рукколой

Салат из куриной печени с яблоком и рукколой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

400 г куриной печени

100 г салатных листьев

1 небольшая луковица

1 яблоко

80 г рукколы

Горсть сухарей

Для заправки

2 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. апельсинового сока

30 мл соевого соуса

30 мл оливкового масла

30 г сливочного масла

10 г укропа

Соль, сахар, перец по вкусу

Способ приготовления

Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки. Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить. Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить. Листья салата порвать руками и смешать с рукколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше – руками. При подаче посыпать сухариками.

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