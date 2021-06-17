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10 продуктов, которые нужно хранить в морозильнике

Сегодня, 13:09

Мы привыкли, что в этом месте должно быть мясо и заготовки на зиму. Но есть продукты, которыми смело можно запастись и хранить в морозильнике. Это кофе, имбирь, сливочное масло, вареный рис и макароны

Продукты, которые нужно хранить в морозильнике
Продукты, которые нужно хранить в морозильнике
Фото: freepik.com

Первое – это экономно. То есть – куплен товар по скидке, его много и сразу не съешь, тогда он и попадает в морозилку. Второе – это удобно. К примеру, вареный рис и макароны прекрасно себя чувствуют при низких температурах и оттаивают, не теряя вкусовые качества. Это хорошее подспорье, когда нужно приготовить быстрый ужин для всей семьи. Ниже – еще 8 продуктов, которые желательно хранить в морозильнике

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб можно хранить немного поджаренным
Хлеб можно хранить немного поджаренным
Фото: unsplash.com

Перед тем, как заморозить эти продукты, подержите их немного в холодильнике, чтобы остыли. Потом заверните в пищевую пленку и поместите в морозильник. Хлеб можно хранить и немного поджаренным. Также можно замораживать купленную или приготовленную впрок любую выпечку.

Домашнее печенье

Идеальное место для шоколадного печенья – морозильник
Идеальное место для шоколадного печенья – морозильник

В первую очередь это касается песочного печенья. В холоде оно хранится лучше. Сразу после выпекания охладите его, положите в контейнер, а затем в морозильник. Размораживать печенье тоже нужно начинать в холодильнике, чтобы оно не рассыпалось. Ну а печенье с шоколадом вообще получается вкусней, если его заморозить.

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Рис и другие вареные крупы

Рис можно хранить в морозильной камере
Рис можно хранить в морозильной камере
Фото: unsplash.com

Если у вас остались эти продукты и вы пока не придумали, что сними делать, положите их в контейнер. Когда понадобится, их можно разогреть на сковороде или микроволновке.

Макаронные изделия

Макароны не теряют вкусовые качества после заморозки
Макароны не теряют вкусовые качества после заморозки
Фото: Depositphotos

Макароны никогда не потеряют форму после манипуляции с заморозкой-разморозкой. Их так же можно разогреть на сковороде или микроволновке.

Сок цитрусовых (свежевыжатый)

Замораживайте сок цитрусовых в специальных контейнерах
Замораживайте сок цитрусовых в специальных контейнерах
Фото: Depositphotos

Его можно заморозить в специальных ячейках, которые нужно накрыть пищевой пленкой. Такие кубики потом можно использовать в чае или приготовлении обычных блюд и десертов.

Кофе

Лучшее место для кофе – морозильник
Лучшее место для кофе – морозильник
Фото: Инстаграм

Не бойтесь хранить кофе в морозильнике – это его любимое место. Главное – хорошая вакуумная упаковка, чтобы кофе не впитал другие запахи.

Ягоды

Замороженные ягоды можно добавлять в смузи, йогурты или каши
Замороженные ягоды можно добавлять в смузи, йогурты или каши
Фото: unsplash.com

Клубника, малина и черника замораживаются лучше всего, при этом практически не теряя питательных веществ. Выложите ягоды на лист для выпечки и поставьте в морозильник на ночь. Потом положите в контейнер и снова поставьте в морозильник. Замороженные ягоды можно добавлять в смузи, йогурты или каши, разморозить и использовать для выпечки.

Сливочное масло

Храните масло в пищевой бумаге
Храните масло в пищевой бумаге
Фото: Pixabay

Маслом можно запастись и положить его в морозильник для хранения. Предварительно положите пачки масла в полиэтиленовый пакет, а еще лучше – пищевую бумагу, чтобы не было неприятного запаха.

Орехи

В морозильнике орехи сохраняются лучше
В морозильнике орехи сохраняются лучше
Фото: unsplash.com

В орехах очень много масла, они быстро становятся прогорклыми. Их лучше всего держать в морозильнике, если вы не планируете использовать их сразу. Замораживать можно арахис, грецкие орехи, кешью, фундук и миндаль. Орехи при этом могут быть как очищенные, так и неочищенные. Просто заверните их в пакет или контейнер перед тем, как поместить в морозильную камеру.

Имбирь

Имбирь не стоит очищать перед заморозкой
Имбирь не стоит очищать перед заморозкой
Фото: Pixabay

Неочищенный имбирь нужно завернуть в пищевую пленку и положить в морозильник. Когда он будет нужен, поскоблите его ножом и добавляйте в чай или другие блюда.

А как быстро замариновать огурцы и приготовить из них салат – узнаете из видео.

Здесь узнаете, как правильно хранить зелень.

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