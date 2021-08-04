10 изумительных рецептов с креветками

Когда в доме есть креветки – это практически праздник. Своим присутствием они украшают любую еду. Да и правильно сваренные морепродукты можно есть просто так. Если вы решили побаловать себя и приготовить что-нибудь восхитительное, ознакомьтесь с рецептами ниже. А в этом материале найдете срез цен на продукты для пикника по всем магазинам.
Слойки с креветками
Ингредиенты
- 1 упаковка слоенного бездрожжевого теста
- 200 г творожного сыра
- 200 г вареных креветок
Способ приготовления
- Тесто разморозить, нарезать квадратами. Каждый смазать творожным сыром и выложить по несколько креветок.
- Выпекать 20 минут при 180-200 градусах.
- Оставить остывать в духовке после приготовления.
Жареный рис с креветками
Ингредиенты
- 2 чашки отваренного риса "Жасмин"
- 4 ст. л. растительного масла
- 12 больших креветок
- 2 яйца
- 4 зубчика чеснока, измельченных
- 1/4 средней моркови, очень тонко нарезанной
- 1 небольшая луковица, мелко нарезанная
- 1 ч. л. сахара
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. устричного соуса
- 1 ст. л. рыбного соуса
- 4 ст. л. порезанного зеленого лука
- 50 г ростков сои
- соль, перец
Способ приготовления
- Разогреть масло в воке или глубокой сковороде, добавить чеснок, лук и морковь. Жарить, пока лук и морковь не станут мягкими.
- Затем добавить яйца и, постоянно помешивая, готовить еще несколько минут. Добавить креветки, ростки сои, рыбный, соевый и устричный соусы, жарить 30 секунд.
- Добавить вареный рис и зеленый лук. Перемешать, посолить, поперчить и добавить сахар (если необходимо). Готовить примерно 30 секунд.
- Подавать блюдо горячим.
Креветки гриль в медово-лимонном маринаде
Ингредиенты
- 500 г замороженных королевских креветок
- 50 мл соевого соуса
- 2 лимона или лайма
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 ч. л. меда
- 2 ч. л. тертого имбиря
- 4 зубчика чеснока
- 150 мл оливкового масла
Способ приготовления
- Креветки разморозить.
- Лимоны или лаймы помыть, разрезать пополам и выжать сок.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс.
- Смешать в миске оливковое масло, натертый имбирь, соевый соус, цитрусовый сок, мед и чеснок. Добавить размягченное масло, перемешать.
- Креветки промыть, удалить голову и панцирь. Посолить, поперчить и оставить на 10-15 минут.
- Смазать креветки маринадом, выложить на решетку гриля и готовить по 1-2 минуты с каждой стороны. Подавать горячими.
Фетучини с креветками и сливками
Ингредиенты
- 300 г фетучини
- 12 тигровых креветок
- 80 мл оливкового масла
- 50 мл белого сухого вина
- 200 мл сливок 20%
- 50 г тертого пармезана
- Несколько веточек базилика
- 1 зубчик чеснока
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень – для украшения
Способ приготовления
- Измельчите чеснок и базилик и слегка обжарьте их в сотейнике на раскаленном оливковом масле.
- Затем добавьте креветки и готовьте, помешивая, 3-4 минуты. Влейте вино и полностью его выпарите.
- Добавьте сливки. Доведите соус до кипения и снимите с огня. Приправьте по вкусу.
- Отваренную пасту смешайте с горячим соусом, выложите на тарелки и посыпьте тертым пармезаном и рубленой зеленью.
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Салат с креветками и помидорами черри
Ингредиенты
- 200 г готовых креветок
- 8 помидоров черри
- 6 перепелиных яиц
- 50 г микса салатных листьев
- 50 г свежего шпината
- 50 г пармезана
⠀Для заправки
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. зернистой горчицы
- 2 ч. л. сока лимона
- Кунжут, соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Листья салата и шпинат хорошо помыть и обсушить на бумажных полотенцах.
- Отварить перепелиные яйца в течение четырех минут, остудить, очистить и разрезать вдоль пополам.
- Помидоры черри разрезать вдоль пополам. Пармезан натереть на мелкой терке.
- Соединить в мисочке оливковое масло, горчицу, лимонный сок, соль, перец и перемешать до однородности.
- Порвать на небольшие кусочки салатный микс, добавить шпинат, готовые креветки, помидорки, яйца, заправку. Аккуратно перемешать, выложить на тарелки, посыпать пармезаном и кунжутом.
Креветки в сливочном соусе с чесноком
Ингредиенты
- 500 г крупных креветок
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 50 мл белого вина
- 400 мл сливок высокой жирности
- 100 г пармезана (или любого твердого сыра)
- Паприка, свежая зелень, перец и соль по вкусу
Способ приготовления
- Очистить креветки: удалить голову, хвост, "ноги" и снять панцирь, удалить кишечную вену. Она темного цвета и хорошо заметна. На креветке надо сделать небольшой надрез, кончиком ножа поддеть вену и вынуть.
- После обработки морепродукты лучше уложить в ледяную воду.
- Хорошо разогреть сковороду или сотейник с растительным маслом. Как только масло прогреется, креветки можно выкладывать в сотейник, приправив их солью и перцем. Обжаривание не должно быть длительным, иначе креветки станут сухими и жесткими. В среднем этот процесс занимает около четырех минут.
- После окончания обжаривания креветки нужно вынуть из сотейника и выложить на их место лук, нарезанный небольшими кубиками, и измельченный зубчик чеснока. Обжаривать лук до золотистого оттенка.
- Затем к луково-чесночной смеси требуется влить вино и тушить ее до тех пор, пока не испарится треть жидкости. Сразу же после этого в сотейник необходимо добавить сливки и готовить еще пару минут. Во все время приготовления соус нужно периодически помешивать, чтобы избежать его пригорания.
- Спустя этот промежуток времени к соусу нужно прибавить сыр, натертый на терке, и приправить паприкой, солью и перцем, после чего продолжить тушение еще три минуты и добавить готовые креветкм.
- Тушить блюдо нужно еще несколько минут, а потом выключить и оставить под закрытой крышкой на некоторое время.
- Подавать морепродукты в сливочно-чесночном соусе следует, украсив зеленью. Они могут выступать как самостоятельное блюдо, а можно сопроводить их подходящим гарниром, например, пастой.
Суп-пюре из цветной капусты с креветками
Ингредиенты
- Вода – 1,5 л
- Цветная капуста – 0,5 кг
- Корень петрушки – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Растительное масло – 3 ст. л
- Креветки – 300 г
Способ приготовления
- На дно кастрюли налейте небольшое количество растительного масла и поджарьте на нем мелко порезанные лук и морковь.
- Добавьте нарезанный кружочками корень петрушки. Залейте овощи водой и варите 15 минут.
- Положите в овощной бульон разделенную на соцветия капусту.
- Отваренные овощи измельчите в блендере.
- Полученную массу разведите бульоном до консистенции пюре.
- Отваренные и очищенные креветки положите в тарелку с супом вместе с измельченной зеленью. Можно добавить чесночные гренки.
Салат с креветками и авокадо
Ингредиенты
- 100 г салатных креветок
- 1 спелое авокадо
- 10 помидоров черри
- 1/2 пучка салатных листьев или 1/2 пакета салатного микса
Для заправки
- 2 веточки укропа
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. лимонного сока
- Соль, черный молотый перец
Способ приготовления
- Подготовьте необходимые для салата продукты. Креветки отварите в течение минуты в подсоленной воде, слейте воду и охладите.
- Тщательно вымойте зелень, помидоры и авокадо. Просушите.
- Авокадо очистите от кожуры, разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте мякоть полосками или кубиками.
- Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки.
- Приготовьте салатную заправку. Зелень укропа нашинкуйте. Чеснок раздавите ножом и нарубите. Соедините оливковое масло, лимонный сок, чеснок и укроп. Перемешайте.
- Листья салата порвите руками и выложите на блюдо. Сверху положите авокадо, креветки и черри. Полейте салатной заправкой и посыпьте черным молотым перцем.
Салат "Цезарь" с креветками
Ингредиенты
- Креветки – 100 г
- Салат Айсберг – 50 г
- Сыр пармезан тертый – 20 г
- Хлеб белый подсушенный – 60 г
- Соус "Цезарь" – 15 мл
- Масло оливковое Extra Virgin – 15 мл
- Соль – по вкусу
- Лимонный фреш – 5 мл
Способ приготовления
- Листья салата хорошо промыть и просушить, порвать руками на средние кусочки и приправить соусом "Цезарь".
- Выложить на тарелку салатные листья и еще раз слегка приправить их соусом и посыпать тертым пармезаном.
- Поверх выложить креветки, приправить лимонным фрешем. Украсить гренками.
Том-ям с креветками
Ингредиенты
- 350 г креветок среднего размера
- 1 л воды
- 4 шт. лемонграсса
- 10 слайсов калгана или имбиря
- 2 красных острых чили перца
- 1 лайм
- 150-200 г грибов (вешенки или соломенные)
- 125 мл 100% кокосового молока (по желанию)
- 2 ст. л. тайской чили пасты
- 3 ст. л. рыбного соуса
Способ приготовления
- Очистить креветки и положить головы с хитином в кастрюлю или сотейник. Поставить на плиту и довести до карамельного цвета на интенсивном огне. Они могут прилипать ко дну, это нормально.
- Влить 1 л воды, уменьшить огонь и оставить бульон на 20 минут.
- Крупно нарезать стебли лемонграсса (только белую часть). Придавить их, чтобы выделился сок, и крупно нарезать. Нарезать имбирь.
- Мелко нарезать 2 красных острых перца чили.
- Через 20 минут от начала приготовления процедить бульон, чтобы избавиться от очисток креветок.
- Оставить бульон на медленном или среднем огне, в процессе приготовления суп не должен кипеть. Добавить лемонграсс, имбирь.
- Влить 125 мл кокосового молока. Готовить 5-8 минут.
- Добавить 150-200 г грибов, готовить еще несколько минут.
- Добавить чили, тайскую пасту и рыбный соус.
- Затем добавить креветки и готовить примерно минуту.
- Выключить огонь и дать супу настояться под крышкой.
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