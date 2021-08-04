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10 изумительных рецептов с креветками

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
4 августа, 13:50
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Креветки прекрасны везде. Для кого-то в салатах, кто-то любит готовить с ними супы, многие берут их на пикник и жарят в медовом соусе, а еще с ними можно приготовить слоеные пирожки – все эти рецепты есть в подборке
Рецепты блюд с креветками
Рецепты блюд с креветками / Фото: unsplash.com

Когда в доме есть креветки – это практически праздник. Своим присутствием они украшают любую еду. Да и правильно сваренные морепродукты можно есть просто так. Если вы решили побаловать себя и приготовить что-нибудь восхитительное, ознакомьтесь с рецептами ниже. А в этом материале найдете срез цен на продукты для пикника по всем магазинам.

Слойки с креветками

Слойки с креветками и творожным сыром
Слойки с креветками и творожным сыром / Фото: instagram.com/juliabaltazhi/

Ингредиенты

  • 1 упаковка слоенного бездрожжевого теста
  • 200 г творожного сыра
  • 200 г вареных креветок

Способ приготовления

  1. Тесто разморозить, нарезать квадратами. Каждый смазать творожным сыром и выложить по несколько креветок.
  2. Выпекать 20 минут при 180-200 градусах.
  3. Оставить остывать в духовке после приготовления.

Жареный рис с креветками

Рис с креветками
Рис с креветками / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 2 чашки отваренного риса "Жасмин"
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 12 больших креветок
  • 2 яйца
  • 4 зубчика чеснока, измельченных
  • 1/4 средней моркови, очень тонко нарезанной
  • 1 небольшая луковица, мелко нарезанная
  • 1 ч. л. сахара
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. устричного соуса
  • 1 ст. л. рыбного соуса
  • 4 ст. л. порезанного зеленого лука
  • 50 г ростков сои
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Разогреть масло в воке или глубокой сковороде, добавить чеснок, лук и морковь. Жарить, пока лук и морковь не станут мягкими.
  2. Затем добавить яйца и, постоянно помешивая, готовить еще несколько минут. Добавить креветки, ростки сои, рыбный, соевый и устричный соусы, жарить 30 секунд.
  3. Добавить вареный рис и зеленый лук. Перемешать, посолить, поперчить и добавить сахар (если необходимо). Готовить примерно 30 секунд.
  4. Подавать блюдо горячим.

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Креветки гриль в медово-лимонном маринаде

Креветки на гриле
Креветки на гриле / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г замороженных королевских креветок
  • 50 мл соевого соуса
  • 2 лимона или лайма
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 2 ч. л. меда
  • 2 ч. л. тертого имбиря
  • 4 зубчика чеснока
  • 150 мл оливкового масла

Способ приготовления

  1. Креветки разморозить.
  2. Лимоны или лаймы помыть, разрезать пополам и выжать сок.
  3. Чеснок почистить и пропустить через пресс.
  4. Смешать в миске оливковое масло, натертый имбирь, соевый соус, цитрусовый сок, мед и чеснок. Добавить размягченное масло, перемешать.
  5. Креветки промыть, удалить голову и панцирь. Посолить, поперчить и оставить на 10-15 минут.
  6. Смазать креветки маринадом, выложить на решетку гриля и готовить по 1-2 минуты с каждой стороны. Подавать горячими.

Фетучини с креветками и сливками

Паста с креветками в сливках
Паста с креветками в сливках / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 300 г фетучини
  • 12 тигровых креветок
  • 80 мл оливкового масла
  • 50 мл белого сухого вина
  • 200 мл сливок 20%
  • 50 г тертого пармезана
  • Несколько веточек базилика
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень – для украшения

Способ приготовления

  1. Измельчите чеснок и базилик и слегка обжарьте их в сотейнике на раскаленном оливковом масле.
  2. Затем добавьте креветки и готовьте, помешивая, 3-4 минуты. Влейте вино и полностью его выпарите.
  3. Добавьте сливки. Доведите соус до кипения и снимите с огня. Приправьте по вкусу.
  4. Отваренную пасту смешайте с горячим соусом, выложите на тарелки и посыпьте тертым пармезаном и рубленой зеленью.

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Салат с креветками и помидорами черри

Салат с креветками и помидорами
Салат с креветками и помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 200 г готовых креветок
  • 8 помидоров черри
  • 6 перепелиных яиц
  • 50 г микса салатных листьев
  • 50 г свежего шпината
  • 50 г пармезана

Для заправки

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. зернистой горчицы
  • 2 ч. л. сока лимона
  • Кунжут, соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Листья салата и шпинат хорошо помыть и обсушить на бумажных полотенцах.
  2. Отварить перепелиные яйца в течение четырех минут, остудить, очистить и разрезать вдоль пополам.
  3. Помидоры черри разрезать вдоль пополам. Пармезан натереть на мелкой терке.
  4. Соединить в мисочке оливковое масло, горчицу, лимонный сок, соль, перец и перемешать до однородности.
  5. Порвать на небольшие кусочки салатный микс, добавить шпинат, готовые креветки, помидорки, яйца, заправку. Аккуратно перемешать, выложить на тарелки, посыпать пармезаном и кунжутом.

Креветки в сливочном соусе с чесноком

Креветки с чесноком и сливками
Креветки с чесноком и сливками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г крупных креветок
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 мл белого вина
  • 400 мл сливок высокой жирности
  • 100 г пармезана (или любого твердого сыра)
  • Паприка, свежая зелень, перец и соль по вкусу

Способ приготовления

  1. Очистить креветки: удалить голову, хвост, "ноги" и снять панцирь, удалить кишечную вену. Она темного цвета и хорошо заметна. На креветке надо сделать небольшой надрез, кончиком ножа поддеть вену и вынуть.
  2. После обработки морепродукты лучше уложить в ледяную воду.
  3. Хорошо разогреть сковороду или сотейник с растительным маслом. Как только масло прогреется, креветки можно выкладывать в сотейник, приправив их солью и перцем. Обжаривание не должно быть длительным, иначе креветки станут сухими и жесткими. В среднем этот процесс занимает около четырех минут.
  4. После окончания обжаривания креветки нужно вынуть из сотейника и выложить на их место лук, нарезанный небольшими кубиками, и измельченный зубчик чеснока. Обжаривать лук до золотистого оттенка.
  5. Затем к луково-чесночной смеси требуется влить вино и тушить ее до тех пор, пока не испарится треть жидкости. Сразу же после этого в сотейник необходимо добавить сливки и готовить еще пару минут. Во все время приготовления соус нужно периодически помешивать, чтобы избежать его пригорания.
  6. Спустя этот промежуток времени к соусу нужно прибавить сыр, натертый на терке, и приправить паприкой, солью и перцем, после чего продолжить тушение еще три минуты и добавить готовые креветкм.
  7. Тушить блюдо нужно еще несколько минут, а потом выключить и оставить под закрытой крышкой на некоторое время.
  8. Подавать морепродукты в сливочно-чесночном соусе следует, украсив зеленью. Они могут выступать как самостоятельное блюдо, а можно сопроводить их подходящим гарниром, например, пастой.

Суп-пюре из цветной капусты с креветками

Суп-пюре из цветной капусты с креветками
Суп-пюре из цветной капусты с креветками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Вода – 1,5 л
  • Цветная капуста – 0,5 кг
  • Корень петрушки – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Растительное масло – 3 ст. л
  • Креветки – 300 г

Способ приготовления

  1. На дно кастрюли налейте небольшое количество растительного масла и поджарьте на нем мелко порезанные лук и морковь.
  2. Добавьте нарезанный кружочками корень петрушки. Залейте овощи водой и варите 15 минут.
  3. Положите в овощной бульон разделенную на соцветия капусту.
  4. Отваренные овощи измельчите в блендере.
  5. Полученную массу разведите бульоном до консистенции пюре.
  6. Отваренные и очищенные креветки положите в тарелку с супом вместе с измельченной зеленью. Можно добавить чесночные гренки.

Салат с креветками и авокадо

Салат с креветками и авокадо
Салат с креветками и авокадо / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 100 г салатных креветок
  • 1 спелое авокадо
  • 10 помидоров черри
  • 1/2 пучка салатных листьев или 1/2 пакета салатного микса

Для заправки

  • 2 веточки укропа
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • Соль, черный молотый перец

Способ приготовления

  1. Подготовьте необходимые для салата продукты. Креветки отварите в течение минуты в подсоленной воде, слейте воду и охладите.
  2. Тщательно вымойте зелень, помидоры и авокадо. Просушите.
  3. Авокадо очистите от кожуры, разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте мякоть полосками или кубиками.
  4. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки.
  5. Приготовьте салатную заправку. Зелень укропа нашинкуйте. Чеснок раздавите ножом и нарубите. Соедините оливковое масло, лимонный сок, чеснок и укроп. Перемешайте.
  6. Листья салата порвите руками и выложите на блюдо. Сверху положите авокадо, креветки и черри. Полейте салатной заправкой и посыпьте черным молотым перцем.

Салат "Цезарь" с креветками

Салат "Цезарь" с креветками
Салат "Цезарь" с креветками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Креветки – 100 г
  • Салат Айсберг – 50 г
  • Сыр пармезан тертый – 20 г
  • Хлеб белый подсушенный – 60 г
  • Соус "Цезарь" – 15 мл
  • Масло оливковое Extra Virgin – 15 мл
  • Соль – по вкусу
  • Лимонный фреш – 5 мл

Способ приготовления

  1. Листья салата хорошо промыть и просушить, порвать руками на средние кусочки и приправить соусом "Цезарь".
  2. Выложить на тарелку салатные листья и еще раз слегка приправить их соусом и посыпать тертым пармезаном.
  3. Поверх выложить креветки, приправить лимонным фрешем. Украсить гренками.

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Том-ям с креветками

Суп том-ям с креветками
Суп том-ям с креветками / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 350 г креветок среднего размера
  • 1 л воды
  • 4 шт. лемонграсса
  • 10 слайсов калгана или имбиря
  • 2 красных острых чили перца
  • 1 лайм
  • 150-200 г грибов (вешенки или соломенные)
  • 125 мл 100% кокосового молока (по желанию)
  • 2 ст. л. тайской чили пасты
  • 3 ст. л. рыбного соуса

Способ приготовления

  1. Очистить креветки и положить головы с хитином в кастрюлю или сотейник. Поставить на плиту и довести до карамельного цвета на интенсивном огне. Они могут прилипать ко дну, это нормально.
  2. Влить 1 л воды, уменьшить огонь и оставить бульон на 20 минут.
  3. Крупно нарезать стебли лемонграсса (только белую часть). Придавить их, чтобы выделился сок, и крупно нарезать. Нарезать имбирь.
  4. Мелко нарезать 2 красных острых перца чили.
  5. Через 20 минут от начала приготовления процедить бульон, чтобы избавиться от очисток креветок.
  6. Оставить бульон на медленном или среднем огне, в процессе приготовления суп не должен кипеть. Добавить лемонграсс, имбирь.
  7. Влить 125 мл кокосового молока. Готовить 5-8 минут.
  8. Добавить 150-200 г грибов, готовить еще несколько минут.
  9. Добавить чили, тайскую пасту и рыбный соус.
  10. Затем добавить креветки и готовить примерно минуту.
  11. Выключить огонь и дать супу настояться под крышкой.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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