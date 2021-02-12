Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Зеркальная дата 12.02.2021: как правильно загадывать желание в этот день

Сегодня, 10:57

Сегодня самый удивительный день в году – полная зеркальная дата 12.02.2021

Сегодня наступил не только Китайский Новый год, но еще и абсолютная зеркальная дата – 12.02.2021. Это редкий день не только в году, но и в несколько десятилетий, потому что дата является палиндромной – она одинаково читается как в одну, так и в другую сторону. С точки зрения нумерологии, такой день обладает магическими свойствами. Узнайте, чем интересна такая комбинация в числах, как правильно загадывать желания и что нельзя делать в этот день.

Совсем скоро наступит еще один знаменательный день – 14 февраля. И хотя он не является зеркальным, также обладает магическими свойствами любви и притяжения, и многие люди его ждут с нетерпением, ведь это праздник всех влюбленных. Мы подготовили для вас 14 крутых идей, как незабываемо встретить День Валентина.

Число дня 12.02.2021

По подсчетам нумерологов, сочетание цифр 12.02.2021 в сумме дает цифру 10, которая символизирует исполнение желаний.

Читайте также:
Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 февраля

Сегодня удачный день для подведения итогов, а также избавления от всего ненужного. Среди главных плюсов дня – амбиции и самосовершенствование.

Читайте также:
12 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

А вот к минусам дня относится гордыня и скупость. Импульсивные траты сегодня лучше отложить. Также не стоит заниматься критикой и самокопанием.

12.02.2021: какие желания нужно загадывать в этот день

Считается, что числа имеют сильное воздействие на нашу судьбу, их не стоит недооценивать, особенно в день с зеркальной датой. Такой день усиливает в несколько раз внутренний потенциал.

Все, что происходит в этот день во всех сферах жизни, случается не просто так, а наши мысли, эмоции и желания становятся более мощными, чем в другие дни. Так что, если искренне загадать желание 12 февраля 2021 года, оно обязательно сбудется.

Наиболее подходящими желаниями в день с десяткой будут те, которые направлены на сферу самосовершенствования, саморазвития и подкреплены вашей амбициозностью.

Главное – это сконцентрироваться на своем желании, попытаться его визуализировать и правильно сформулировать. Важно, чтобы оно было понятно вам и Высшим силам. А магия цифр дня усилит его действие.

Что нельзя делать в зеркальную дату

  • В такие энергетически сильные дни, прежде всего, важно правильно формулировать свои цели и желания. Крайне важно загадывать и желать только то, чего вы действительно хотите.
  • Впопыхах оброненная или необдуманная фраза может все испортить. А пожелание себе или кому-то из окружающих, сказанное с эмоцией, может даже навредить.
  • Не нужно заниматься критикой и самокопанием.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 февраля Гороскоп на сегодня 12 февраля: Весы рискуют стать банкротом, а Скорпиону нужно притормозить Сегодня новолуние: что нельзя делать на молодой месяц в Водолее Фэшн-гороскоп: в чем встречать День Валентина каждому знаку зодиака Гороскоп на неделю 7-13 февраля: все знаки зодиака
астрология символ нумерология дата
Реклама

Новости партнеров

Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Сочные котлеты без жарки! - рецепт
Сочные котлеты без жарки! - рецепт
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Личная драма Данилко: почему в свои 47 автор Сердючки не женат?
Личная драма Данилко: почему в свои 47 автор Сердючки не женат?

Популярные статьи

Сегодня, 05:10Психо

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Весы рискуют стать банкротом, а Скорпиону нужно притормозить

Вчера, 19:39Events

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Вчера, 17:08Звездно

Камалия отреагировала на слова Поляковой, которая назвала ее "сисястой и с толстыми ногами"

Вчера, 16:02Events

Китайский Новый год: удивительные традиции и приметы праздника

Вчера, 13:31Events

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

Вчера, 13:14Вкусно

Какая пицца идеально подойдет каждому знаку зодиака — 12 начинок

Вчера, 13:01Звездно

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность именинницы Дженнифер Энистон

Вчера, 11:43Звездно

Сын Чапкиса прокомментировал состояние отца: "Пожалуйста, молитесь"

Вчера, 10:19Звездно

Леся Никитюк объяснила, почему не примет участие в "Холостячке": видео

Вчера, 05:39Психо

Гороскоп на сегодня 11 февраля: Раку и Козерогу нельзя лениться

10 февраляВкусно

Китайский Новый год-2021: 6 рецептов к празднику

10 февраляВкусно

5 полезных орехов: какие можно есть, а кому от них лучше отказаться

10 февраляЗвездно

Фигура Ани Лорак удивила поклонников: "Что с ребром?"

10 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 10 февраля: Водолею нужно продумывать каждый шаг, а Рыбам быть аккуратнее с деньгами

9 февраляЗвездно

Мишина показала себя с Эллертом в постели: фото

9 февраляЗвездно

Григория Чапкиса срочно госпитализировали. Хореографу тяжело дышать и ходить

Новости партнеров

Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Тина Кароль изменилась до неузнаваемости: это нужно видеть
Тина Кароль изменилась до неузнаваемости: это нужно видеть
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Как сейчас выглядит единственная дочь Орбакайте, внучка Пугачевой
Как сейчас выглядит единственная дочь Орбакайте, внучка Пугачевой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять