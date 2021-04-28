Заговоры и гадания в Чистый четверг на любовь и богатство

Чтобы привлечь деньги и красоту, в Чистый четверг убирают в доме и умываются с серебра

В Чистый четверг, который в 2021 году наступит 29 апреля, люди издавна проводили ритуалы и читали заговоры. Кто-то хочет привлечь деньги, кому-то нужно устроить личную жизнь, для кого-то важна красота. Многие народные традиции сохранились до наших дней. Возможно, какой-то ритуал поможет и вам?

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Заговор на Чистый четверг по зеркалу

Если девушка стремится найти любовь и встретить суженого, то можно в Чистый четверг купить небольшое зеркальце, но не брать за него сдачу. Затем нужно стать между двумя деревьями, посмотреться в зеркало и произнести заговор:

"Как весь мир в зеркало глядится, на свое отражение любуется, так бы на меня парни любовались, со мной миловались и целовались".

Ритуал с полотенцем на привлечение суженого

После купания в Чистый четверг нужно сохранить свое полотенце, а затем отдать как милостыню вместе с куличом и яйцами нуждающимся людям. Такой ритуал привлечет внимание молодых людей и поможет романтическим отношениям.

Заговор в Чистый четверг для привлечения удачи и счастья

Если вас преследуют неудачи, можно провести ритуал в Чистый четверг. Вымойте все в доме, добавив в ведро немного святой воды. А когда закончите уборку, прочитайте заговор:

"Очищается Чистым четвергом вся матушка-земля, очистится Чистым четвергом и душа моя. Как правильно ходят по небу солнце и луна, по своему кругу вечному поворачиваются, так правильно повернется и ко мне счастливая доля и судьба. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Чистый четверг: заговор для красоты

В Чистый четверг до восхода солнца нужно прочитать заговор, при этом кланяясь на все четыре стороны.

"Встану я, Раба Божья (имя), на заре ясной,

Поклонюсь первой звезде прекрасной,

Умоюсь росой, утрусь девичьей косой.

Будь мое белое лицо белее света белого,

Щечки алые краснее солнца красного,

Чтобы парни все слово не могли мне поперек сказать,

Глаз от меня оторвать.

Всех бы я была белей и милей, желанней и красивей.

Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь".

Обряд на здоровье в Чистый четверг

В Чистый четверг желательно искупаться до восхода солнца. Вода в этот день считается целебной, избавляет от грехов и лечит от недугов. Стоя под душем, нужно прочитать молитву или поблагодарить Всевышнего за все блага, которые вы получаете. А умываться в этот день нужно с серебра, т.е. положить в миску с водой серебряный предмет – это придаст красоту и здоровье.

Заговоры на богатство в Чистый четверг

Чтобы было богатство, нужно в Чистый четверг трижды пересчитать все имеющиеся в доме деньги – утром, днем и вечером. А еще, делая уборку в четверг, нужно налить в ведро воду и положить туда монеты. Этой водой моют двери и окна в доме и произносят заговор:

"Денежки, водитесь – не переводитесь, растите – умножайтесь, чужим не доставайтесь".

Затем мелочь нужно спрятать самый отдаленный угол в доме на неделю. После этого ритуала весь год в доме будут деньги.

Ранее мы рассказывали о главных приметах Чистого четверга.

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