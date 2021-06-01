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Яркие открытки с первым днем лета: поздравления, проза, стихи и картинки

Сегодня, 09:30

Отправляйте в первый день лета эффектные открытки, милые картинки, смс и поздравления близким и друзьям

С первым днем лета: эффектные открытки, картинки и поздравления
С первым днем лета: эффектные открытки, картинки и поздравления
Фото: Pexels

Поздравляем с первым днем долгожданного лета, с началом самого теплого, милого, легкого сезона в году, с порой отдыха и отпусков! Желаем всем крепкого здоровья, ласкового солнца, огромного счастья, моря любви, свежего бриза, незабываемых впечатлений, доброй удачи и веры в лучшее!

Life Сегодня подготовили для вас яркие открытки, эффектные фото, милые картинки и добрые поздравления с первым днем лета, которые вы можете отправить своим родным, близким, друзьям и коллегам.

C первым днем лета
C первым днем лета
Фото: bonnycards

Лучшие открытки и пожелания в первый день лета

***

Пусть первый день лета подарит вам счастье,
Добро и везение вам принесет.
Желания, планы пускай воплотятся,
И жизнь протекает без бед и забот.

Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,
Пусть песенку лета для вас пропоет,
Пускай ваша грусть навсегда унесется,
А счастье надолго к вам в гости придет!

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C первым днем лета
C первым днем лета
Фото: bonnycards

Поздравления с первым летним днем прикольные

***

Ярким солнышком согрето,
Наконец пришло к нам лето.
Мы его так долго ждем.
Всех вас — с первым летним днем.

Это время красок ярких,
Дней безоблачных и жарких,
Шашлыков и отпусков –
Всяк расслабиться готов.

Выбирайтесь на природу,
И отличной вам погоды,
Шоколадного загара,
Не теряйте время даром.

C первым днем лета
C первым днем лета
Фото: bonnycards

Эффектные поздравления с первым днем лета в прозе

***

Наконец-то пришел первый день лета! Желаю фантастического времяпровождения, великолепного настроения, незабываемых каникул и отпусков, тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств, прекрасных событий и, конечно же, – огромного и крепкого здоровья!

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C первым днем лета
C первым днем лета
Фото: bonnycards

Радостное поздравление с первым днем лета в стихах

***

Хочу поздравить с днем прекрасным,
Погоды ясной пожелать,
Чтоб получалось летом классным
Тебе активно отдыхать.

Пусть будет море, солнце, брызги
И чистый, золотой песок,
Чтоб лето к радости лучистой
Дало тебе в судьбе толчок.

C первым днем лета
C первым днем лета
Фото: bonnycards

Короткие поздравления с началом лета

***

Вот и наступило лето!
Мы его так долго ждали:
Много солнечного света,
Путешествия и дали,
Море, отдых, приключенья,
Ночи звездные, тепло,
Чтобы каждое мгновенье
Только радость нам несло!

C первым днем лета
C первым днем лета
Фото: bonnycards

Милые поздравления с первым Днем лета в стихах

***

С приходом лета всем тепла
И яркого цветения!
Пусть будет солнечным всегда
И всюду настроение!

Желаю славно отдохнуть,
От всех забот развеяться,
Пусть помогает лето нам
На лучшее надеяться!

C первым днем лета
C первым днем лета
Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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