Яркие открытки с первым днем лета: поздравления, проза, стихи и картинки

Отправляйте в первый день лета эффектные открытки, милые картинки, смс и поздравления близким и друзьям

С первым днем лета: эффектные открытки, картинки и поздравления Фото: Pexels

Поздравляем с первым днем долгожданного лета, с началом самого теплого, милого, легкого сезона в году, с порой отдыха и отпусков! Желаем всем крепкого здоровья, ласкового солнца, огромного счастья, моря любви, свежего бриза, незабываемых впечатлений, доброй удачи и веры в лучшее!

Life Сегодня подготовили для вас яркие открытки, эффектные фото, милые картинки и добрые поздравления с первым днем лета, которые вы можете отправить своим родным, близким, друзьям и коллегам.

C первым днем лета Фото: bonnycards

Лучшие открытки и пожелания в первый день лета

***

Пусть первый день лета подарит вам счастье,

Добро и везение вам принесет.

Желания, планы пускай воплотятся,

И жизнь протекает без бед и забот.



Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,

Пусть песенку лета для вас пропоет,

Пускай ваша грусть навсегда унесется,

А счастье надолго к вам в гости придет!

C первым днем лета Фото: bonnycards

Поздравления с первым летним днем прикольные

***

Ярким солнышком согрето,

Наконец пришло к нам лето.

Мы его так долго ждем.

Всех вас — с первым летним днем.



Это время красок ярких,

Дней безоблачных и жарких,

Шашлыков и отпусков –

Всяк расслабиться готов.



Выбирайтесь на природу,

И отличной вам погоды,

Шоколадного загара,

Не теряйте время даром.

C первым днем лета Фото: bonnycards

Эффектные поздравления с первым днем лета в прозе

***

Наконец-то пришел первый день лета! Желаю фантастического времяпровождения, великолепного настроения, незабываемых каникул и отпусков, тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств, прекрасных событий и, конечно же, – огромного и крепкого здоровья!

C первым днем лета Фото: bonnycards

Радостное поздравление с первым днем лета в стихах

***

Хочу поздравить с днем прекрасным,

Погоды ясной пожелать,

Чтоб получалось летом классным

Тебе активно отдыхать.



Пусть будет море, солнце, брызги

И чистый, золотой песок,

Чтоб лето к радости лучистой

Дало тебе в судьбе толчок.

C первым днем лета Фото: bonnycards

Короткие поздравления с началом лета

***

Вот и наступило лето!

Мы его так долго ждали:

Много солнечного света,

Путешествия и дали,

Море, отдых, приключенья,

Ночи звездные, тепло,

Чтобы каждое мгновенье

Только радость нам несло!

C первым днем лета Фото: bonnycards

Милые поздравления с первым Днем лета в стихах

***

С приходом лета всем тепла

И яркого цветения!

Пусть будет солнечным всегда

И всюду настроение!



Желаю славно отдохнуть,

От всех забот развеяться,

Пусть помогает лето нам

На лучшее надеяться!

C первым днем лета Фото: bonnycards

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