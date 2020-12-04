Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи
В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы отправляйте красивые открытки и поздравления близким
Сегодня, 4 декабря, православный мир празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из самых почитаемых праздников, посвященных Божией Матери.
Сегодня.Lifestyle предлагают вам красивые, добрые и душевные поздравления в день Введения во храм Пресвятой Богородицы с картинками, открытками, стихами, смс и прозой.
Лучшие поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы
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Богородица Святая,
Миру давшая Христа,
В этот день благословенный
Введена во храм была.
В этот день всем христианам
Пожелать добра хочу,
Пресвятой Деве Марии
Я свою зажгу свечу.
С тихой обращусь молитвой,
Попрошу добра, смирения,
Защити и сохрани,
Дай свое благословение.
Введение во храм Пресвятой Богородицы – добрые поздравления в прозе
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В день Введения во храм Пресвятой Богородицы искренне желаю вам чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи!
Введение во храм Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в стихах
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В праздник этот православный,
В День введения во храм
Богородицы прекрасной,
Пожелаю счастья вам!
Пусть подарит вам Мария
Веру, доброту и свет,
Будьте счастливы, любимы
И живите много лет!
Введение во храм Пресвятой Богородицы – радостные поздравления в прозе
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Дорогие христиане, поздравляем вас с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы, желаем сегодня и всегда не забывать о посещении церкви, быть твердыми в своей вере и смиренными в обыденных делах своих. Пусть даст вам Богородица силы пройти все испытания земные с легкостью и ни разу не усомниться в милости Божьей.
Введение во храм Пресвятой Богородицы – короткие смс
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Пусть проникает силой вечности
В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.
Пусть будет больше человечности,
Добро другим стремитесь даровать!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в декабре 2020 года в Украине.
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