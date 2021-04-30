Вальпургиева ночь: самые сильные гадания и магия
В Вальпургиеву ночь особая магия: ТОП-9 гаданий и заговоров на богатство, любовь и удачу
Близится Вальпургиева ночь, которая традиционно наступает с вечера 30 апреля и длится до утра 1 мая. Люди издавна наделяли эту "ведьмину" ночь магическими свойствами и проводили интересные обряды, гадания и привороты. Что делать в Вальпургиеву ночь, чтобы привлечь любовь, богатство и благополучие, узнайте в нашей статье.
В народе верили, что в ночь на 1 мая открывались границы между мирами и тогда появлялась возможность общаться с душами умерших, а также гадать, ворожить и предсказывать будущее. Также этот праздник издревле считался днем весны.
Примечательно, что в нынешнем году Вальпургиева ночь приходится на завершение Страстной пятницы-2021.
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- Магия Вальпургиевой ночи: как уберечься от неприятностей
Чтобы нечистая сила и неприятности не пробрались в ваш дом, перед порогом на ночь нужно рассыпать горсть песка. Ведьмы не попадут в ваше жилище, пока не пересчитают все песчинки.
- Как получить красоту и здоровье
Рано утром, на рассвете, девушки выпивали студеной воды из колодца или умывались росой.
Так они обретали здоровье, молодость и красоту.
- Магия обряда на желания в Вальпургиеву ночь
В старину проводили ритуал с деревом: к его ветвям привязывали разноцветные ленты и загадывали на каждую из них желание. А затем это деревце высаживали на гору. То же можно сделать не со всем деревом, а взять ветку и затем воткнуть ее в землю.
- Как гадать на будущее в Вальпургиеву ночь
Считается, что гадания в Вальпургиеву ночь самые правдивые и часто сбываются. Чтобы узнать, что вас вскоре ждет, нужно сделать "коридор времени".
Для этого два зеркала ставят друг напротив друга, а между ними устанавливают свечу так, чтобы она в них отражалась. После этого нужно пристально всмотреться в бесконечные отражения: в них можно увидеть свое будущее.
- Как гадать на суженого по сну в Вальпургиеву ночь
Сны в Вальпургиеву ночь вещие. Чтобы девушке приснился ее суженый, нужно перед сном подумать о нем и попросить, чтобы он к ней пришел ночью. Тот, кто приснится в эту ночь, и есть ее суженый.
- Вальпургиева ночь: гадание на жениха
На листочках бумаги напишите мужские имена – наугад или возможных кандидатов на ваше сердце. Одну бумажку оставьте пустой.
На ночь положите все под подушку и ложитесь спать. А утром достаньте первый попавшийся листочек – кто в нем написан, тот и есть ваш жених. Пустой листочек означает вакансию любви еще на год.
- Как загадывать желание в Вальпургиеву ночь
В Вальпургиеву ночь можно загадать желания разным стихиям – земле или воде. Для этого пускают в реку или закапывают в землю ритуальную жертву: яйцо, фрукты, кусочек хлеба, печенье и т.п. При этом нужно подумать, что вам действительно хочется, и произнести свое желание: "Земля (Вода), прошу тебя, сделай так, чтобы я была здорова (счастлива, получила повышение, встретила свою любовь, вышла замуж и т.д.)". Главное – сказать эти слова искренне.
- Магия любовного обряда в Вальпургиеву ночь
Зажгите свечу, а перед собой положите фотографию человека, которого хотите приворожить. Подумайте о нем и на край фото капните немного воска со свечи.
Произнесите заклинание: "Пусть пламя свечи горит и разжигает твои чувства ко мне. Полюби меня, как и я люблю тебя". После этого спрячьте фото в укромное место.
- Магия обряда на богатство в Вальпургиеву ночь
Возьмите новый кошелек и положите в него несколько зеленых листочков с деревьев и цветов. Зажгите свечу зеленого цвета и произнесите заклинание: "Сколько листьев растет на деревьях, пусть столько денег будет в моем кошельке". После этого переложите листья в маленький мешочек, завяжите и спрячьте его в укромном месте. А в кошелек положите деньги.
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