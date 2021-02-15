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Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

Сегодня, 10:14

Подборка самых лучших поздравлений и коротких смс со Сретением Господнем

Сегодня, 15 февраля, православные христиане отмечают праздник Сретения Господнего. Он является не переходящим (отмечается только в определенную дату) и считается одним из главных праздников церковного года. В 2021 году этот день приходится на понедельник.

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас лучшую подборку открыток, картинок и поздравлений в стихах со Сретением Господнем.

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Сретение Господне-2021: поздравления в стихах

Желаю, чтоб на Сретение Господне
В душе добавилось и света, и тепла.
И пусть Господь хранит тебя и близких,
Вознаграждает добрые дела.

***

В день Сретения Господнего
Желаю вам сегодня я:
Духовного прозрения;
Господнего прощения;
Святого исцеления;
С небес благоволения;
Удачи, вдохновения;
Желаний исполнения!

***

Пусть станет Сретение Господне
Началом светлой полосы!
Молитесь в вечеру сегодня
И не смотрите на часы!
Пусть сотню лет вам Бог отмерит!
Дается все, тому кто верит!

Сретение Господне: поздравления с праздником
Сретение Господне: поздравления с праздником
Фото: Bipbap

Поздравления со Сретением Господним:

***

Пусть праздник этот принесет
Вам чувства светлые и добрые!
Пусть каждый веру обретет
На Сретение Господнее!

Вокруг Иисуса славят все,
Что нам принес спасение!
Так пусть подарит праздник нам
Лишь добрые стремления!

Пусть в каждом сердце лишь любовь
Горит свечой среди зимы!
И пусть добро вернется вновь
То, что другим подарим мы!

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***

Пусть в этот праздник всех церквей колокола
Нам возвестят: пришло Сретение Господне!
Пока еще блестят на солнце купола,
Спешу тебя поздравить с праздником сегодня!

Пусть в этот день Господь узрит твои мечты,
Пусть Он оценит все твои старанья!
И если с верой истинной молился ты,
Благословит Господь твои деянья!

Сретение Господне: поздравления с праздником
Сретение Господне: поздравления с праздником
Фото: Bipbap

***
Пусть семья здоровой будет,
Каждый счастлив чтобы был,
Свое сердце для молитвы
В день возвышенный открыл.

***

День Сретения Господня -
Весны к зиме мосты.
Желаю вам сегодня
Душевной теплоты,
Весеннего веселья
И чистоты небес,
До Пасхи Воскресения,
До чуда из чудес.
Чтоб мир наш не был серым,
Окрасился в цвета,
Чтоб встретить чистым сердцем
Младенчика Христа.

Со Сретением Господним
Со Сретением Господним
Фото: fresh-cards.ru

Поздравление со Сретением Господним в прозе, короткие смс:

Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.

***

В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Пусть здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

***

С Господним Сретением! Пускай в вашей семье присутствует только добро, человечность и светлые помыслы. Не сердите Бога, а живите честно и по всем Божьим заповедям.

Сретение Господне: поздравления с праздником
Сретение Господне: поздравления с праздником
Фото: Bipbap

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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