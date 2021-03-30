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Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Сегодня, 20:21

Узнайте, как можно смешно подшутить над домочадцами, родными и друзьями 1 апреля

В стране не прекращается эпидемия, прогрессирует коронавирус, объявлен карантин, важно по возможности находится дома. Кто-то паникует, кто-то злится, а кто-то расстроен. Однако есть такой праздник как 1 апреля – это официальный день смеха, позитива, веселья и радости.

Давайте поднимать друг другу настроение: отправляйте прикольные картинки знакомым, разыгрывайте друзей по телефону, подготовьте открытки и поздравления с 1 апреля, дарите подарки в весенние праздники родным и близким.

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Как разыграть семью, близких, любимую подружку по переписке или друга по телефону на 1 апреля, читайте в нашей статье.

1 апреля: шутки начинаются с утра

В тюбик зубной пасты можно закачать сметану. А душ в ванной комнате направляется на потенциальную жертву и смеситель переключается на душ.

Картинки с 1 апреля
Картинки с 1 апреля
Картинки с 1 апреля
Фото: Pexels

1 апреля: розыгрыши с водой

В кастрюльку наливается вода, закрывается сверху листом бумаги, переворачивается вверх дном, ставится на ровный пол или даже лучше стол, бумага вытаскивается. Вода не вытекает. Один из членов семьи видит бесхозную мешающую кастрюлю и поднимает с понятным результатом.

Мокрые шутки на 1 апреля

В качестве варианта вместо кастрюли берется стеклянная банка литра на 3–5 и ставится там, где это помешает потенциальной жертве, которая видит воду и ей просто приходится ломать голову, как обойтись с наименьшими жертвами.

Розыгрыши на 1 апреля
Розыгрыши на 1 апреля
Розыгрыши на 1 апреля
Фото: Pexels

Розыгрыш с 1 апреля за столом

На семейном обеде положите одному из членов семьи под скатерть маленький плоский магнит. А на скатерть, как и положено, столовые приборы. Смешно получится, когда человек попробует взять ложку/ вилку/нож. Главное, чтобы возле человека не стояла тарелка с горячим супом, ведь она легко может вылиться.

Шутки с семьей на 1 апреля
Шутки с семьей на 1 апреля
Шутки с семьей на 1 апреля
Фото: Pexels

Как пранкануть друга на 1 апреля по телефону

Звоните приятелю и просите, чтобы не отвечал на телефонные звонки в течение десяти минут, так как на линии работает телефонист и его может ударить током. Через несколько минут перезваниваете, и если поднимают трубку, издаете душераздирающий вопль.

Розыгрыши на 1 апреля
Розыгрыши на 1 апреля
Розыгрыши на 1 апреля
Фото: Depositphotos

Как разыграть друзей на 1 апреля по телефону

Звоните приятелю и монотонным голосом говорите: "Здравствуйте! Вы позвонили в сервисный центр.
Чтобы нажать один, нажмите один.
Чтобы нажать два, нажмите два.
Чтобы нажать три, нажмите три..."

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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