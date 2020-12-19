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Сегодня День святого Николая: добрые поздравления для детей и взрослых

Сегодня, 07:00

Обязательно поздравьте своих родных с праздником святого Николая Чудотворца

Вот и настал светлый и радостный праздник – День святого Николая, который традиционно отмечается 19 декабря. Ваши дети сегодня уже отыскали подарок под подушкой? А вы сами? Настало время поздравлений и добрых пожеланий друг другу.

День святого Николая: поздравления и картинки
День святого Николая: поздравления и картинки
Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые стихи, картинки и поздравления в День святого Николая для взрослых и детей.

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Детские поздравления в День святого Николая

***

Я сегодня поздравляю
С Днем святого Николая!
Добродушный старичок
Пусть подарит сундучок,

Ну а в нем полно успеха,
Снега, радости и смеха,
А еще добра, удачи
И здоровья всем в придачу!

День святого Николая: картинки и стихи
День святого Николая: картинки и стихи
Фото: Pinterest

Добрые поздравления в День святого Николая детям

***

День Святого Николая
Дети вместе поджидают,
Их он сможет оценить,
За заслуги похвалить,
Всех детишек поздравляем
С Днем святого Николая,
Чудотворец пусть придет
И подарок принесет.

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Красивые поздравления в День святого Николая
Красивые поздравления в День святого Николая
Фото: Pinterest

Искренние поздравления с Днем святого Николая

***

Морозной ночью долгой, снежной
К нам Николай святой спешит,
Пускай подарит он надежду
И чудесами удивит.
Примите наши поздравленья,
Приносит праздник наслажденье,
Пусть все хорошее свершится,
А все плохое прочь умчится.

С Днем святого Николая: пожелания и картинки
С Днем святого Николая: пожелания и картинки
Фото: Pinterest

Стихи для ребенка в День святого Николая

***

Если ты весь год послушным был,
Ничего плохого не творил,
В гости Николай к тебе придет,
И подарки он в награду принесет.

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С Днем Николая Чудотворца: лучшие поздравления
С Днем Николая Чудотворца: лучшие поздравления
Фото: Pinterest

Самое красивое поздравления в День святого Николая

***

Есть в декабре чудесный праздник,
Веселый, добрый и прекрасный,
Самый счастливый для людей –
Святого Николая день.
Пусть он тебе подарит чудо,
Какое в жизни не забудешь,
Пусть навсегда войдет в твой дом
Здоровье, счастье и добро!

Смотрите видео о желаниях для Николая от детей:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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