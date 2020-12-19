Сегодня День святого Николая: добрые поздравления для детей и взрослых

Обязательно поздравьте своих родных с праздником святого Николая Чудотворца

Вот и настал светлый и радостный праздник – День святого Николая, который традиционно отмечается 19 декабря. Ваши дети сегодня уже отыскали подарок под подушкой? А вы сами? Настало время поздравлений и добрых пожеланий друг другу.

День святого Николая: поздравления и картинки Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые стихи, картинки и поздравления в День святого Николая для взрослых и детей.

Детские поздравления в День святого Николая

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Я сегодня поздравляю

С Днем святого Николая!

Добродушный старичок

Пусть подарит сундучок,



Ну а в нем полно успеха,

Снега, радости и смеха,

А еще добра, удачи

И здоровья всем в придачу!

День святого Николая: картинки и стихи Фото: Pinterest

Добрые поздравления в День святого Николая детям

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День Святого Николая

Дети вместе поджидают,

Их он сможет оценить,

За заслуги похвалить,

Всех детишек поздравляем

С Днем святого Николая,

Чудотворец пусть придет

И подарок принесет.

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Красивые поздравления в День святого Николая Фото: Pinterest

Искренние поздравления с Днем святого Николая

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Морозной ночью долгой, снежной

К нам Николай святой спешит,

Пускай подарит он надежду

И чудесами удивит.

Примите наши поздравленья,

Приносит праздник наслажденье,

Пусть все хорошее свершится,

А все плохое прочь умчится.

С Днем святого Николая: пожелания и картинки Фото: Pinterest

Стихи для ребенка в День святого Николая

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Если ты весь год послушным был,

Ничего плохого не творил,

В гости Николай к тебе придет,

И подарки он в награду принесет.

С Днем Николая Чудотворца: лучшие поздравления Фото: Pinterest

Самое красивое поздравления в День святого Николая

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Есть в декабре чудесный праздник,

Веселый, добрый и прекрасный,

Самый счастливый для людей –

Святого Николая день.

Пусть он тебе подарит чудо,

Какое в жизни не забудешь,

Пусть навсегда войдет в твой дом

Здоровье, счастье и добро!

Смотрите видео о желаниях для Николая от детей:

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