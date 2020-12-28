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Самые невезучие знаки зодиака: гороскоп на 2021 год Быка

Сегодня, 21:23

Три знака, которых ждут неприятности и невезение в 2021 году Белого Быка: астрологический прогноз

В канун Нового года-2021, символом которого является Белый Металлический Бык, многие люди с опасением и даже страхом относятся к предсказаниям астрологов. И хотя 2021 год не является високосным, для некоторых знаков зодиака он несет свои неприятности и опасность.

Самые неудачливые знаки зодиака
Самые неудачливые знаки зодиака
Фото: Pexels

Кто же станет самым невезучим в 2021 году, кому следует проявлять предельную осторожность и внимательность, чтобы избежать краха в разных сферах жизни? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на 2021 год.

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В целом нельзя сказать, что 2021 год будет слишком плохим, несчастливым и фатальным для каждого из знаков зодиака. Ранее мы уже рассказывали о самых богатых знаках зодиака, а также о самых больших везунчиках 2021 года.

Но все-таки кому-то не помешает вести себя более осмотрительно, особенно если вы заранее будете знать, в какой сфере жизни вас подстерегает наибольшая опасность. Одним важно обратить особое внимание на здоровье, другие рискуют разорвать отношения с любимыми людьми, третьи – обанкротятся и обнищают. Кто же эти самые невезучие представители зодиакального круга в год Белого Быка?

Самый невезучий знак зодиака №3: Лев

Откровенно недолюбливает Бык этого хищника, что тут поделать! Льву в 2021 году деньги не будут даваться просто так, их нужно зарабатывать кропотливым трудом, постоянно доказывая свою состоятельность, а иногда и вовсе экономить. Да и в профессиональной сфере появятся соблазны, которые могут нацелить на злоупотребления, а это чревато крупными неприятностями. Так что поумерьте свою гордыню, чтобы угодить суровому символу года.

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Самый несчастливый знак зодиака №2: Скорпион

У Скорпионов не раз в 2021 году будет возникать состояние психологического напряжения, граничащего с депрессией. Вам сложно ставить чужие интересы и потребности выше собственных – отсюда многие проблемы, в том числе и во взаимоотношениях с самыми близкими людьми. Дело пахнет разводом. Единственный выход сохранить эмоциональное и физическое здоровье – в наработке иммунитета к стрессам и сохранении доверительных отношений.

Самый неудачный знак зодиака №1: Стрелец

Год Быка у Стрельцов – это период фатальных событий. Духовная эволюция требует выявить и признать собственные изъяны, фобии и пороки. Единственная надежда – на ваших партнеров, как деловых, так и брачных. В 2021 году высока вероятность финансового кризиса, а потому придется затянуть пояса. Инциденты на службе, проблемы в повседневном быту могут выбить из колеи. Тут все непредсказуемо, наберитесь терпения.

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.

Все подробности в спецтеме Гороскопы

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