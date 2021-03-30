С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи
В день Теплого Алексея пожелайте всем весеннего настроения, благополучия и тепла в душе
Сегодня, 30 марта, свои именины празднуют Алексеи. В народе и в православии отмечается День святого Алексея, который также именовался Алексей Теплый, Человек Божий. Известно, что этот святой жил в Риме на рубеже IV-V веков и прославился своим подвижничеством и крепкой верой во Христа.
А вот сам день 30 марта, по народным наблюдениям, всегда бывает теплым, в этот период сходят последние снега, почва наполняется влагой и наступает настоящая весна. Желаем всем в этот теплый мартовский день такого же тепла в душе, потепления отношений, горячей любви и жарких чувств!
Также не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта.
Горячие и радостные пожелания в День Теплого Алексея
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В праздник, Теплый Алексей,
Прогони тоску метлою,
Встреть удачу у дверей
Вместе с искренней любовью!
И пусть станет жизнь твоя
Ярче радуги небесной.
Счастье в ней день ото дня
Умножаться будет, честно!
С Алексеем Теплым: красивые пожелания в прозе
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Пусть Теплый Алексей наполнит весенним теплом каждый уголок вашего дома, чтобы радость день ото дня грела душу, окрыляла и дарила самые положительные эмоции. Пусть весна будет радовать солнцем и хорошей погодой.
Теплые поздравления с Теплым Алексеем в стихах
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С Теплым Алексеем вас
Я сердечно поздравляю,
Радостных деньков прекрасных
От души вам пожелаю.
Разгуляется скорее
Пусть веселая весна,
Будет солнцем и цветами
Пусть проказница полна.
Алексей Теплый: добрые поздравления своими словами
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Сегодня настал весенний праздник – Алексей Теплый. Желаю, чтобы в душе всегда царило тепло, радость, счастье и умиротворение. Пусть судьба преподносит только хорошие подарки, приятные моменты и хорошее настроение.
С праздником Теплого Алексея: поздравления в стихах
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В праздник Теплый Алексей
От души тебе желаю
Обогретых солнцем дней,
Счастья без конца и края!
Чтоб удача, как маяк,
За собой тебя манила
И, как будто добрый маг,
Все мечтанья воплотила!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
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