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С первым снегом: прикольные картинки и нежные поздравления

Сегодня, 16:25

Вот и выпал первый снег: ловите лучшие поздравления и снежное настроение

Вы любите снег и с нетерпением ждете его появления? Тогда у вас настоящий праздник, ведь кроме Харькова, первый снег уже выпал и в других местах Украины: в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях. Зима потихоньку начинает присылать приветы и заявлять о своих правах.

С первым снегом!
С первым снегом!
Фото: Pinterest

Сегодня.Lifestyle специально для вас подготовили милые, нежные, прикольные и позитивные поздравления с первым снегом, а еще яркие открытки, радостные картинки и прекрасные стихи. Делитесь первой нежной-снежной радостью с друзьями и близкими людьми.

С первым снегом: красивые поздравления в стихах

***

Мягко падают снежинки,
Снегу рада детвора,
Белизну дворов и улиц
Все встречают на ура.

В этот день я вам желаю
Счастья, радости и смеха,
Будет столько пусть удачи,
Сколько выпало уж снега.

С первым снегом!
С первым снегом!
Фото: Pexels

Лучшие слова о первом снеге в прозе

***

Первый снег похож на сказку, которую долго ждешь, и вдруг она раскрывается, как чудесная книга, маня за собой. Первый снег похож на губы любимого человека, который, еле дыша, касается нежно и ласково. Первый снег – как начало новой жизни, переворачивает страницу сезона и дарит надежду на светлое, доброе, лучшее.

С первым снегом!
С первым снегом!
Фото: Pexels

С первым снегом: короткие поздравления в стихах

***

Пусть станет все белым-бело,
Зальет пусть землю белой краской,
Хочу, чтоб снега намело,
И стал весь мир чудесной сказкой!

С первым снегом!
С первым снегом!
Фото: Pinterest

Романтическое поздравление с первым снегом

***

Представим сейчас, что мы оба –
Частички, крупинки, пушинки,
Судьба дуновением ветра
Нас кружит, как будто снежинки.

А помнишь, бывало, как в детстве
Снежинки в ладони летели?
И радости первому снегу
У нас не бывало предела...

Как поздравить с первым снегом своими словами

***

Поздравляю с первым снегом! Таким нежным, легким, звенящим и прекрасным! Пусть с этими невесомыми снежинками, летящими к нам с небес, словно ангелы, улучшится настроение и в душе зазвенят добрые струны радости!

С первым снегом!
С первым снегом!
Фото: Pexels

Ранее мы рассказывали, какие будут выходные на Новый год-2021 в Украине и сколько отдыхаем на праздники.

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