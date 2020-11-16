С первым снегом: прикольные картинки и нежные поздравления

Вот и выпал первый снег: ловите лучшие поздравления и снежное настроение

Вы любите снег и с нетерпением ждете его появления? Тогда у вас настоящий праздник, ведь кроме Харькова, первый снег уже выпал и в других местах Украины: в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях. Зима потихоньку начинает присылать приветы и заявлять о своих правах.

С первым снегом! Фото: Pinterest

Сегодня.Lifestyle специально для вас подготовили милые, нежные, прикольные и позитивные поздравления с первым снегом, а еще яркие открытки, радостные картинки и прекрасные стихи. Делитесь первой нежной-снежной радостью с друзьями и близкими людьми.

С первым снегом: красивые поздравления в стихах

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Мягко падают снежинки,

Снегу рада детвора,

Белизну дворов и улиц

Все встречают на ура.

В этот день я вам желаю

Счастья, радости и смеха,

Будет столько пусть удачи,

Сколько выпало уж снега.

С первым снегом! Фото: Pexels

Лучшие слова о первом снеге в прозе

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Первый снег похож на сказку, которую долго ждешь, и вдруг она раскрывается, как чудесная книга, маня за собой. Первый снег похож на губы любимого человека, который, еле дыша, касается нежно и ласково. Первый снег – как начало новой жизни, переворачивает страницу сезона и дарит надежду на светлое, доброе, лучшее.

С первым снегом! Фото: Pexels

С первым снегом: короткие поздравления в стихах

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Пусть станет все белым-бело,

Зальет пусть землю белой краской,

Хочу, чтоб снега намело,

И стал весь мир чудесной сказкой!

С первым снегом! Фото: Pinterest

Романтическое поздравление с первым снегом

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Представим сейчас, что мы оба –

Частички, крупинки, пушинки,

Судьба дуновением ветра

Нас кружит, как будто снежинки.

А помнишь, бывало, как в детстве

Снежинки в ладони летели?

И радости первому снегу

У нас не бывало предела...

Как поздравить с первым снегом своими словами

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Поздравляю с первым снегом! Таким нежным, легким, звенящим и прекрасным! Пусть с этими невесомыми снежинками, летящими к нам с небес, словно ангелы, улучшится настроение и в душе зазвенят добрые струны радости!

С первым снегом! Фото: Pexels

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