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С наступающим 9 мая: картинки и поздравления

Сегодня, 15:48

Красивые поздравления с праздником

Поздравление с наступающим 9 мая: стихи и картинки
Поздравление с наступающим 9 мая: стихи и картинки
Фото: Pixabay

В канун праздника 9 мая Life Сегодня подготовили красивые, добрые, торжественные поздравления, короткие стихи и эффектные картинки с наступающим Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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Поздравления с наступающим 9 мая в стихах

***

Мы вас за все благодарим:
За вашу смелость без преграды,
За то, что защищали мир
Не ради званий и награды.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб долго жили, не болели.
Спасибо говорим мы вам
За то, что жизни не жалели!

Поздравление с 9 Мая: картинки и стихи
Поздравление с 9 Мая: картинки и стихи
Фото: Pixabay

Поздравления с наступающим 9 мая в прозе

***

9 мая – незабываемая, памятная дата. Совсем мало осталось тех людей, кто имеет непосредственное отношение к празднику победы над фашизмом, кому лично мы должны сейчас поклониться и поблагодарить за великий подвиг. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что никогда не забудем их бесценной жертвы во имя нашей жизни. С праздником!

Поздравления с 9 мая: открытки и стихи
Поздравления с 9 мая: открытки и стихи
Фото: Pixabay

Поздравления с наступающим 9 мая

***

В День победы хочу пожелать
Позабыть, наконец, о ненастьях –
В добром здравии годы встречать,
Если плакать – то только от счастья!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам светит!

Торжественные поздравления с наступающим 9 Мая своими словами

***

С праздником победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет нас вперед – к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть во всем мире закончатся все войны и воцарится мир на земле.

9 мая: какой сегодня праздник
9 мая: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

Короткие поздравления с наступающим 9 мая

***

С Днем победы – великим, важным!
Вспомним павших в бою отважно,
Пожелаем друг другу счастья,
Мирной жизни без войн и напастей!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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