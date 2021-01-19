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С Крещением Господним: поздравления, стихи и красочные открытки

Сегодня, 01:44

В праздник Крещения Господнего отправляйте лучшие поздравления, красивые открытки, картинки и пожелания

Сегодня, 19 января, наступил светлый праздник – Крещение Господне 2021. Если вы уже окунулись в освященную воду и смыли с себя все неприятности, болезни и печали, самое время поздравить родных и близких людей, пожелать им здоровья и бодрости, отправить эффектные картинки и праздничные открытки с Крещением Господним.

С Крещением Господним: поздравления и открытки
С Крещением Господним: поздравления и открытки
Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle подготовили новые яркие поздравления с Крещением Господним в стихах и прозе, красивые открытки и добрые пожелания. Обязательно отправляйте их родным, близким, любимым людям.

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С Крещением Господним: красивые стихи

***

Пусть в светлый день Крещенья
Оставят вас сомненья,
Уйдут из сердца горести,
Забудется беда.
Пусть смоет прегрешения,
И даст благословение,
Чистейшая, студеная,
Крещенская вода.

Открытки Крещение Господне
Открытки Крещение Господне
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Крещением-2021 своими словами

***

С Крещением Господним поздравляю! Пусть в этот радостный великий день зажжется Божья искорка в вашем сердце и осветит ваш жизненный путь. Пусть крещенская святая вода сохранит в чистоте вашу душу. Пусть Святой Дух не оставит вас в трудные времена. Пусть свет горящей свечи освещает ваш путь. Благослови вас Бог!

Открытки, стихи и смс Крещение Господне
Открытки, стихи и смс Крещение Господне
Фото: bonnycards

Короткие пожелания в Крещение Господне

***

Пусть святая вода
Грех очистит любой,
Пусть печаль и беда
Обойдут стороной.

Пусть откроется вам,
Чистый свет и любовь,
И души вашей храм
Возродится пусть вновь.

Крещение Господне фото, картинки и пожелания
Крещение Господне фото, картинки и пожелания
Фото: bonnycards

С Крещением Господним: смс поздравления

***

На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.

Стихи и картинки Крещение Господне
Стихи и картинки Крещение Господне
Фото: bonnycards

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Душевные поздравления с Крещением Господним в прозе

***

С Крещением Господним! Пусть все невзгоды и заботы уйдут, омытые святой водой. Пусть в теле укрепится бодрый дух, крепкое здоровье и помолодевшая душа. Пусть праздник подарит мир, благополучие и счастье!

Крещение Господне: картинки и поздравления
Крещение Господне: картинки и поздравления
Фото: bonnycards

Лучшие стихи пожелания в Крещение Господне-2021

***

Пусть в день Крещения Господь услышат,
Молитву, что в сознанье тихо дышит,
Пусть в этот день здоровье и удача,
Наполнит дом, убережет от плача.
Подарит свет и радость, и улыбки,
Водою смоет грустные ошибки.

Смотрите видео о целебных свойствах воды на Крещение:

Ранее мы рассказывали о главных правилах и ошибках купания на Крещение.

Все подробности в спецтеме Крещение

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