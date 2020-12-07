С именинами Екатерины: поздравительные открытки и яркие картинки
В День святой Екатерины поздравьте именинниц с днем ангела
Сегодня, 7 декабря, наступили именины у всех Катерин, потому что в православной церкви празднуется День святой Екатерины. Обязательно поздравьте всех знакомых именинниц с днем ангела и пожелайте им всего наилучшего.
А мы собрали для вас эффектные открытки, радостные и прикольные поздравления с днем ангела Катерины, красивые стихи и прозу в праздник святой Екатерины.
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С днем ангела Екатерины: добрые поздравления
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Тебе желаю, Катерина,
От счастья лишь адреналина,
Ведь горячее бьётся кровь,
Когда есть радость и любовь!
Желаю искреннего смеха,
Достатка в жизни и успеха,
И будет пусть добра погода
С тобой в любое время года!
Именины Екатерины: короткие поздравления в прозе
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Дорогая Екатерина, поздравляю тебя с днем ангела и хочу пожелать самых успешных дней в твоей жизни, процветания и любви, благополучия и счастья, внимания близких тебе людей. Пусть желания твои, всегда исполняются!
Лучшие пожелания с именинами Екатерины в стихах
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Я поздравляю от души,
Сегодня день лишь твой, Катюша!
И в этот праздник поспеши
Лишь только поздравленья слушать.
Ты интересна и чиста,
Изысканна, красива, властна.
Желаю, чтоб к тебе всегда
И всюду приходила сказка.
Чтоб ты была полна идей,
Удача в двери чтоб стучалась.
И чтоб сбывалось поскорей
То, что когда-то не сбывалось.
Искренние поздравления с Днем святой Екатерины своими словами
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Искренне поздравляю тебя, Катерина, с твоими именинами. Пусть мир для тебя всегда будет таким же радостным и ярким, пусть близкие всегда находятся рядом, пусть каждый новый день радует тебя интересными знакомствами и занимательными впечатлениями. Желаю здоровья, любви и удачи!
Эффектные поздравления с днем ангела Екатерине
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Поздравить нам, Екатерина,
Тебя сегодня есть причина,
Напомнить, как же ты прекрасна,
И пожелать побольше счастья.
Чтоб глазки радостно сияли,
Улыбка чтоб не покидала,
Судьба успех тебе дарила,
Во всем гармония царила!
Желаем обойти печали,
Чтоб перемены намечались,
Чтоб веселей еще ты стала
И все мечты чтоб исполняла!
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