С именинами Екатерины: поздравительные открытки и яркие картинки

В День святой Екатерины поздравьте именинниц с днем ангела

Сегодня, 7 декабря, наступили именины у всех Катерин, потому что в православной церкви празднуется День святой Екатерины. Обязательно поздравьте всех знакомых именинниц с днем ангела и пожелайте им всего наилучшего.

Именины Екатерины: эффектные поздравления и открытки Фото: Pexels

А мы собрали для вас эффектные открытки, радостные и прикольные поздравления с днем ангела Катерины, красивые стихи и прозу в праздник святой Екатерины.

С днем ангела Екатерины: добрые поздравления

***

Тебе желаю, Катерина,

От счастья лишь адреналина,

Ведь горячее бьётся кровь,

Когда есть радость и любовь!



Желаю искреннего смеха,

Достатка в жизни и успеха,

И будет пусть добра погода

С тобой в любое время года!

Именины Екатерины: поздравления и открытки Фото: bonnycards

Именины Екатерины: короткие поздравления в прозе

***

Дорогая Екатерина, поздравляю тебя с днем ангела и хочу пожелать самых успешных дней в твоей жизни, процветания и любви, благополучия и счастья, внимания близких тебе людей. Пусть желания твои, всегда исполняются!

Именины Екатерины: поздравления и открытки Фото: bonnycards

Лучшие пожелания с именинами Екатерины в стихах

***

Я поздравляю от души,

Сегодня день лишь твой, Катюша!

И в этот праздник поспеши

Лишь только поздравленья слушать.



Ты интересна и чиста,

Изысканна, красива, властна.

Желаю, чтоб к тебе всегда

И всюду приходила сказка.



Чтоб ты была полна идей,

Удача в двери чтоб стучалась.

И чтоб сбывалось поскорей

То, что когда-то не сбывалось.

Именины Екатерины: поздравления и открытки Фото: bonnycards

Искренние поздравления с Днем святой Екатерины своими словами

***

Искренне поздравляю тебя, Катерина, с твоими именинами. Пусть мир для тебя всегда будет таким же радостным и ярким, пусть близкие всегда находятся рядом, пусть каждый новый день радует тебя интересными знакомствами и занимательными впечатлениями. Желаю здоровья, любви и удачи!

Именины Екатерины: поздравления и открытки Фото: bonnycards

Эффектные поздравления с днем ангела Екатерине

***

Поздравить нам, Екатерина,

Тебя сегодня есть причина,

Напомнить, как же ты прекрасна,

И пожелать побольше счастья.



Чтоб глазки радостно сияли,

Улыбка чтоб не покидала,

Судьба успех тебе дарила,

Во всем гармония царила!



Желаем обойти печали,

Чтоб перемены намечались,

Чтоб веселей еще ты стала

И все мечты чтоб исполняла!

Именины Екатерины: поздравления и открытки Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться