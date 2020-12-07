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С именинами Екатерины: поздравительные открытки и яркие картинки

Сегодня, 13:38

В День святой Екатерины поздравьте именинниц с днем ангела

Сегодня, 7 декабря, наступили именины у всех Катерин, потому что в православной церкви празднуется День святой Екатерины. Обязательно поздравьте всех знакомых именинниц с днем ангела и пожелайте им всего наилучшего.

Именины Екатерины: эффектные поздравления и открытки
Именины Екатерины: эффектные поздравления и открытки
Фото: Pexels

А мы собрали для вас эффектные открытки, радостные и прикольные поздравления с днем ангела Катерины, красивые стихи и прозу в праздник святой Екатерины.

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С днем ангела Екатерины: добрые поздравления

***

Тебе желаю, Катерина,
От счастья лишь адреналина,
Ведь горячее бьётся кровь,
Когда есть радость и любовь!

Желаю искреннего смеха,
Достатка в жизни и успеха,
И будет пусть добра погода
С тобой в любое время года!

Именины Екатерины: поздравления и открытки
Именины Екатерины: поздравления и открытки
Фото: bonnycards

Именины Екатерины: короткие поздравления в прозе

***

Дорогая Екатерина, поздравляю тебя с днем ангела и хочу пожелать самых успешных дней в твоей жизни, процветания и любви, благополучия и счастья, внимания близких тебе людей. Пусть желания твои, всегда исполняются!

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Именины Екатерины: поздравления и открытки
Именины Екатерины: поздравления и открытки
Фото: bonnycards

Лучшие пожелания с именинами Екатерины в стихах

***

Я поздравляю от души,
Сегодня день лишь твой, Катюша!
И в этот праздник поспеши
Лишь только поздравленья слушать.

Ты интересна и чиста,
Изысканна, красива, властна.
Желаю, чтоб к тебе всегда
И всюду приходила сказка.

Чтоб ты была полна идей,
Удача в двери чтоб стучалась.
И чтоб сбывалось поскорей
То, что когда-то не сбывалось.

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Именины Екатерины: поздравления и открытки
Именины Екатерины: поздравления и открытки
Фото: bonnycards

Искренние поздравления с Днем святой Екатерины своими словами

***

Искренне поздравляю тебя, Катерина, с твоими именинами. Пусть мир для тебя всегда будет таким же радостным и ярким, пусть близкие всегда находятся рядом, пусть каждый новый день радует тебя интересными знакомствами и занимательными впечатлениями. Желаю здоровья, любви и удачи!

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Именины Екатерины: поздравления и открытки
Именины Екатерины: поздравления и открытки
Фото: bonnycards

Эффектные поздравления с днем ангела Екатерине

***

Поздравить нам, Екатерина,
Тебя сегодня есть причина,
Напомнить, как же ты прекрасна,
И пожелать побольше счастья.

Чтоб глазки радостно сияли,
Улыбка чтоб не покидала,
Судьба успех тебе дарила,
Во всем гармония царила!

Желаем обойти печали,
Чтоб перемены намечались,
Чтоб веселей еще ты стала
И все мечты чтоб исполняла!

Именины Екатерины: поздравления и открытки
Именины Екатерины: поздравления и открытки
Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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