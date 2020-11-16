С Днем работников радио, телевидения и связи в Украине: красивые поздравления и картинки

Сегодня День работников радио, телевидения и связи в Украине-2020: поздравляем с праздником

Сегодня, 16 ноября, отмечается День работников радио, телевидения и связи в Украине. Сложно себе представить нашу современную жизнь без радио и телевидения, кино и сериалов, новостей и музыки, интернета и мобильных телефонов. А ведь все эти блага нам ежесекундно предоставляют люди, работающие в отрасли радио, телевидения и связи в Украине.

День работников радио, телевидения и связи в Украине: поздравления Фото: Pexels

Обязательно поздравьте всех родных, друзей и знакомых, кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник. А мы подготовили для вас красивые и позитивные поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи Украины в прозе, картинках и стихах.

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С Днем работников радио, телевидения и связи в Украине: торжественные поздравления с праздником

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Дорогие работники радио, телевидения и связи Украины! Сегодня, в ваш профессиональный праздник хочется настроиться с вами на одну волну и пожелать, чтобы она всегда была позитивной и радостной, чтобы ежедневно вы несли оптимизм в каждом слове новостей, дарили хорошее настроение каждой песней и держали в курсе всех событий ваших зрителей и слушателей.

День работника радио: открытки и поздравления Фото: Pixabay

День работников радио, телевидения и связи в Украине: поздравления в стихах

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Теле, радио, связистов

Всех поздравить я хочу.

Освещать наш мир нелегкий

Пусть вам будет по плечу.



Вы дарите людям радость,

Благодарность всем вам шлю.

Счастья, радости, достатка

Пожелать сейчас хочу.

День работников радио, телевидения и связи: картинки и поздравления Фото: Pexels

День работников радио, телевидения и связи: как поздравить своими словами

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Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, отличных идей, интересной работы, успешной деятельности, веселых сюжетов, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.

День работников телевидения Украины: картинки и поздравления Фото: Pixabay

День работников радио, телевидения и связи в Украине: прикольные поздравления в смс

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Кто в любое время года,

В ясный день и в непогоду

Новость к нам приносит в дом,

теле-радио-письмом!

Поздравляем мы связистов,

Инженеров и радистов,

Репортеров, журналистов,

Режиссеров, сценаристов,

Операторов, артистов,

Дикторов и программистов!

День работников радио, телевидения и связи Фото: Pexels

Позитивные поздравления в прозе в День работников телевидения, радио и связи

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Дорогие друзья! В день работников радио, телевидения и связи Украины хочется в прямом эфире, на всю страну поздравить вас с праздником. Желаем вам вдохновения, хорошего настроения, улыбок, счастья, любви, а также всего того, что вы сами желаете радиослушателям и телезрителям! Вы несете радость в каждом слове, дарите оптимизм каждой песней и держите нас в курсе всех событий. Спасибо вам за ваш нелегкий труд!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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