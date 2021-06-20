С Днем отца: красивые и теплые пожелания в праздник
Не забудьте в этот праздничный день поздравить папу и сказать ему слова нежности и благодарности за его любовь, заботу, труд, внимание, воспитание и защиту
Сегодня, 20 июня, мы празднуем День отца-2021. Не забудьте поздравить самого близкого и родного человека – своего папу. Life Сегодня подготовили красивые слова, короткие стихи и теплые поздравления для отца в этот трогательный день.
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***
С Днем отца я поздравляю,
Будь здоров, любимый папа,
На удачу и добро
Будет жизнь пускай богата.
Говорю за все спасибо:
За поддержку и совет,
Я желаю тебе силы,
Бодрости и долгих лет.
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Не просто быть отцом хорошим,
Но ты смог лучшим, папа, стать.
Хотим во всем быть на тебя похожи,
Как и ты, хотим все уметь и знать.
***
Спасибо, мой папа, за то, что ты есть,
За то, что помощник ты мне и судья.
Спасибо за верность, за дружбу и честь,
Спасибо, что сердцем ты веришь в меня.
***
Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы ни случилось и где бы ты ни был. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна и было радостным каждое мгновение.
***
Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю.
***
Поздравляю с Днем отца!
Пусть мечты исполнятся,
Будет радость без конца,
Жизнь теплом наполнится.
Будет счастлива семья,
И любовь лишь множится,
Пусть поет душа твоя
И пускай все сложится!
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