Рождество Христово-2021: самые сильные молитвы

Главная молитва Рождества в православной церкви – это тропарь праздника

7 января христиане восточного обряда в Украине празднуют рождение спасителя Иисуса Христа. Поэтому в Рождество Христово молитвы к Господу имеют особую силу.

Молитва на Рождество Христово – текст Фото: Pexels

Самые сильные молитвы на Рождество Христово

Главная молитва Рождества в православной церкви – это тропарь праздника, который датируют IV веком. Его поют во время рождественского богослужения и еще несколько дней спустя – вплоть до 13 января. Во время рождественской службы он исполняется несколько раз.

Этот текст говорит о познании Бога человеком. Пути к этому познанию могут быть разными – в том числе через научное исследование звезд, как это произошло с волхвами. А именование Христа "Солнцем правды" указывает на спасителя, как на источник жизни и света, чистоты и праведности:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

В рождественские дни в храмах также исполняется особый текст – "Дева днесь Пресущественнаго раждает". Он был написан в начале VI века.

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же со звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, Предвечный Бог.

Также в Рождество Христово можно молиться и об успешном годе для себя, например о замужестве или удаче.

Молитва на Рождество о замужестве

С превеликой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья.

Ты та, кто наполнила любовью плод чрева своего.

Я, раба Божья (свое имя) молю тебя сейчас о помощи.

Прошу, одари меня любовью взаимной и искренней.

Пошли мне мужа любящего и заботливого,

чтобы я могла растить детей в счастье и радости.

Да святится имя твое. Аминь.

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Рождественская молитва Ангелу-Хранителю для детей

"Ангел Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога данный. Прилежно молю тя, ты мне днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь".

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Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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