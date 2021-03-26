Родительская суббота 27 марта 2021 года: история и традиции

Узнайте главные традиции первого поминального дня Великого поста-2021

Завтра, 27 марта, наступит очередная родительская суббота в 2021 году. Это первый поминальный день во время Великого поста-2021. Какие традиции соблюдаются в Великопостную родительскую субботу, узнайте в нашей статье.

Первая родительская суббота Великого поста-2021: история поминальных дней

В православном календаре в году выделено несколько родительских дней, в которые производится особое поминовение усопших родственников. Предыдущий поминальный день был 6 марта – это Вселенская мясопустная родительская суббота, которая отмечается в канун Масленицы.

По традиции в субботу в церквях чтится память всех святых. Богослужебный устав предписывает совершать поминовение всех от века преставившихся православных христиан. Суббота из дня земного покоя стала символом радостного покоя в Царствии Небесном. Отсюда появился церковный обычай совершать специальные заупокойные службы в субботу.

Родительская поминальная суббота Фото: Depositphotos

В переводе с греческого суббота означает "ходатайство", поэтому именно в этот день недели у христиан принято вспоминать почивших родных и близких, молиться и просить за них Господа.

А родительскими такие дни называют, потому что по законам жизни родители раньше своих детей покидают этот мир. И долг детей – молиться в первую очередь за своих родителей и прародителей, которые даровали жизнь, а уже затем за других людей.

Во время Великого поста установлены три родительские субботы – на второй, третьей и четвертой седмице. Первый из таких поминальных дней во время Великого поста в 2021 году выпадает на 27 марта.

Эти субботы установлены, чтобы не лишать умерших людей молитвы за их души, поскольку на протяжении всего периода Святой Четыредесятницы церковные службы сокращены, а обычные ежедневные поминовения усопших – панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты и другие частные поминовения не проводятся.

Родительская поминальная суббота: традиции дня

В родительскую субботу принято прийти в храм на службу, принести продукты для поминания родственников, написать записки за упокой с именами усопших родственников, помолиться.

После церковной службы верующие идут на кладбище и посещают могилы родных, а затем собираются дома за поминальным обедом, главным блюдом на котором является кутья.

А вот работать или заниматься домашними делами в поминальный день нельзя. Считается, что стиркой и уборкой "замыливаются" глаза покойникам.

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