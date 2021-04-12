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Рамадан-2021: что можно и нельзя делать во время священного поста

Сегодня, 19:03

Узнайте главные запреты священного месяца Рамадан

С вечера 12 апреля, когда зайдет солнце, у мусульман начинается строгий пост – Рамадан, который продлится в течение целого месяца, до 12 мая. Помимо ограничений в еде, у мусульман существует еще несколько серьезных запретов, которые следует выполнять в этот период. Что нельзя делать во время Рамадана, читайте в нашей статье.

В период Рамадана мусульмане очищают не только тело, но и душу, убеждаются в силе своей веры. А потому для них важно принимать все ограничения и запреты священного месяца с радостью и готовностью.

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Что запрещено и разрешено в Рамадан

  • Каждый день в течение поста разделен на два периода: день и ночь. Именно день связан с требованием воздержания. А вот ночью наступает послабление поста.
  • Во время Рамадана верующие в течение месяца должны соблюдать запрет на употребление еды и питья в светлое время суток. В это время нельзя даже принимать лекарства.
  • Зато ночью мусульмане могут есть два раза – после вечерней молитвы ифтар и перед утренней сухур.
  • В дневное время нельзя курить.
  • Также днем запрещено вступать в интимные отношения.
  • Светлое время суток следует проводить в благостных делах, молитвах, чтении Корана.

Кто может не соблюдать Рамадан

Несмотря на всю строгость и значимость Рамадана, его могут не соблюдать старые и больные люди, несовершеннолетние дети, а также беременные, кормящие и женщины в период менструации.

Разрешено не соблюдать пост путникам, находящимся далеко от дома. Однако путешественникам и заболевшим людям придется поститься то же количество дней в другое время в году, до наступления следующего Рамадана.

Также можно откупиться от поста, но вместо него накормить бедных людей.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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