Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

Как обезопасить себя в пятницу 13-го: ритуалы и заговоры

13 ноября в этом году приходится на пятницу. А пятница, 13-е традиционно имеет дурную славу в народном представлении, и вокруг нее есть много разных мифов.

Пятница 13 – ритуалы, приметы, заговоры Фото: Pixabay

Узнайте больше об истории, ритуалах, приметах и заговорах пятницы, 13-го, которую еще называют днем ведьм.

Пятница, 13-е: мифы

"Самым страшным" в человеческом представлении считается именно сочетание пятницы и тринадцати. В язычестве пятница была посвящена скандинавской богине Фрейе – "коллеге" римской Венеры и греческой Афродиты. Как и Венера с Афродитой, Фрейя для древних скандинавов была богиней любви, секса и плодородия. Ее день – именно пятница, тринадцатое. Пожалуй, в древние времена это было время светлой радости и веселья.

Пятница 13 Фото: Pinterest

Пятница, 13-е получила дурную славу именно с приходом мужских и солнечных культов, а позже и с распространением христианства, когда вера в женскую силу вытеснилась четкими религиозными рамками священников-мужчин. С "проклятием" числа совпало и то, что Христос не рассматривается как 13-й среди 12 учеников, а к этому "черному" числу зачислили Иуду-предателя.

Пятница 13 – мифы Фото: Pixabay

В христианской культуре считается, что именно в пятницу, 13-е Адам и Ева отведали запретный плод; именно в эту зловещую пятницу Каин безжалостно убил своего брата Авеля. Распятие Христа пришлось именно на пятницу.

Магическое число 13 играет важную роль в оккультных кругах и не означает несчастья. Например, в ковене — собрании ведьм есть именно 13 участников. Но из-за этих фактов пятница 13 стала днем ведьм.

Пятница, 13-е: приметы

Есть некоторые приметы, относящиеся именно к этому числу и дню. Не нужно заключать важные сделки и подписывать документы. Даже врачи 13 числа стараются избегать операций. Нежелательно в пятницу, 13-го куда-то ехать, ведь можно и не вернуться.

Если 13-й день календаря любого месяца выпадает на пятницу, то не надо принимать серьезные решения. Если было запланировано важное событие, то отмените или перенесите его.

Не поддавайтесь искушению. В этот день человек более всего подвержен искушениям и неоправданному риску (вспомните известный библейский сюжет), постарайтесь быть спокойнее, почитайте, уделите время семье, послушайте музыку, настройтесь на позитив.

Пятница, 13-е: ритуалы

Каждый человек хочет, чтобы этот день проходил также спокойно, как и все остальные. Но для того чтобы это сделать, необходимо принять какие-то меры. Есть несколько ритуалов от негатива в этот день.

Помочь разрушить плохую энергию пятницы 13 могут защитные молитвы и вера в Бога. Молвите слово к Всевышнему и день станет лучше для вас.

Молитва Фото: Pexels

Когда-то давно в этот период на ладонях рисовали пятиконечную звезду. Ее нельзя было вытирать, пока день не закончится. Она являлась своеобразным оберегом от негатива.

Также можно провести защитный ритуал. Для этого вам понадобятся бумага, ручка и ладанка, которую можно приобрести в церкви. На чистом листе надо написать текст любой защитной молитвы или просто доброе пожелание. После чего листочек с записью положить в ладанку. Теперь она будет вашим оберегом, который должен всегда быть при вас. С ним не страшны никакие напасти. Единственное, что стоит помнить, что этот защитный талисман действует только до следующей пятницы, 13-го. Поэтому когда этот день приходит снова, ритуал нужно повторить.

Пятница, 13-е: заговоры

В пятницу, 13-е заговоры имеют необычную силу. Для этого нужно взять чистый листок бумаги и три церковных свечи. Перед тем как проводить заговор, необходимо сконцентрироваться на желаемом.

После чего взять заранее заготовленный лист бумаги и поджечь его от одной из свечи. При этом свое желание постоянно проговаривайте в уме. После того, как бумага сгорит, нужно взять пепел и развеять его через окошко. При этом надо сказать "Да будет так!".

Ранее мы сообщали о том, что категорически нельзя делать в пятницу, 13-е.

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