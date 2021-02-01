Прогноз астролога на февраль 2021 года в главных сферах жизни (видео)
Узнайте, каким знакам зодиака грозят финансовые неприятности в феврале-2021 по предсказанию астролога
Что ждет нас в феврале, какие сюрпризы преподнесли звезды в сфере работы и бизнеса, любви и здоровья? Как правильно себя вести, чего не стоит делать, и где опасаться подвоха? Узнайте из прогноза на февраль-2021 от астролога Максима Гордеева.
Февраль станет невероятным и эмоциональным периодом для каждого знака зодиака. Начало месяца лучше посвятить саморазвитию.
Начните с малого, и совсем скоро вы станете зависимы от невероятного количества новой информации. Именно она поможет вам найти себя и начать собственное дело. Последняя неделя февраля будет особенно щедра на значимые события. Поэтому не сильно удивляйтесь, если ваша жизнь повернется на 180 градусов.
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В сфере здоровья астролог советует проявить внимательность. Не следует злоупотреблять алкоголем, а по возможности лучше вообще отказаться от него в этом месяце. Желательно посвятить это время спортивным упражнениям и прогулкам на природе.
В финансовой сфере Овнам, Львам и Козерогам очень повезет. А вот Близнецам, Ракам и Рыбам нужно быть очень внимательными с банковскими операциями. Ни в коем случае не стоит брать кредиты. С этим лучше подождать до марта.
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Февраль станет идеальным месяцем для поиска второй половинки. Ведь звезды недаром выбрали его месяцем всех влюбленных. Поэтому не сдерживайте себя и начинайте действовать. Но все-таки не забывайте, что ваша жизнь зависит только от вашего выбора.
Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.
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