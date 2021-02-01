Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Прогноз астролога на февраль 2021 года в главных сферах жизни (видео)

Сегодня, 19:23

Узнайте, каким знакам зодиака грозят финансовые неприятности в феврале-2021 по предсказанию астролога

Что ждет нас в феврале, какие сюрпризы преподнесли звезды в сфере работы и бизнеса, любви и здоровья? Как правильно себя вести, чего не стоит делать, и где опасаться подвоха? Узнайте из прогноза на февраль-2021 от астролога Максима Гордеева.

Февраль станет невероятным и эмоциональным периодом для каждого знака зодиака. Начало месяца лучше посвятить саморазвитию.

Начните с малого, и совсем скоро вы станете зависимы от невероятного количества новой информации. Именно она поможет вам найти себя и начать собственное дело. Последняя неделя февраля будет особенно щедра на значимые события. Поэтому не сильно удивляйтесь, если ваша жизнь повернется на 180 градусов.

Читайте также:
Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Здоровье: прогноз астролога на февраль

В сфере здоровья астролог советует проявить внимательность. Не следует злоупотреблять алкоголем, а по возможности лучше вообще отказаться от него в этом месяце. Желательно посвятить это время спортивным упражнениям и прогулкам на природе.

Финансы: прогноз астролога на февраль

В финансовой сфере Овнам, Львам и Козерогам очень повезет. А вот Близнецам, Ракам и Рыбам нужно быть очень внимательными с банковскими операциями. Ни в коем случае не стоит брать кредиты. С этим лучше подождать до марта.

Читайте также:
Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Любовь прогноз астролога на февраль

Февраль станет идеальным месяцем для поиска второй половинки. Ведь звезды недаром выбрали его месяцем всех влюбленных. Поэтому не сдерживайте себя и начинайте действовать. Но все-таки не забывайте, что ваша жизнь зависит только от вашего выбора.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на 2021-й

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака Характеристика знаков зодиака по месяцам и числам Гороскоп Таро для всех знаков зодиака на 2021 год
гороскоп астролог зодиак знаки зодиака
Реклама

Новости партнеров

Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Новогодние фото жены Усика, которые вернут праздничное настроение
Новогодние фото жены Усика, которые вернут праздничное настроение
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз

Популярные статьи

Сегодня, 13:07Events

Всемирный день хиджаба: история и традиции праздника

Сегодня, 11:24Вкусно

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 05:14Психо

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Ракам нужен график дел, а Львы будут довольны собой

Вчера, 16:36Звездно

Кристен Стюарт шокирует сходством с принцессой Дианой. Сравните сами

Вчера, 13:58Звездно

Лужа крови, перелом и рассечение: Тарас Цымбалюк серьезно травмировался на съемках (фото)

Вчера, 12:39Звездно

Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото)

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 05:07Психо

Гороскоп на сегодня 31 января: у Водолея будет упадок сил, а у Рыб – день баловства

30 январяЗвездно

Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу "Маска"

30 январяЗвездно

Дочь Юлии Началовой осталась без наследства из-за экс-бойфренда мамы

30 январяЗвездно

Принц Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл – СМИ

30 январяЗвездно

Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

30 январяЗвездно

Сын "Холостячки" удивил Сеть макияжем: видео

30 январяЗвездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

30 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

29 январяЗвездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

Новости партнеров

Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Умер советский и российский актер Василий Лановой
Умер советский и российский актер Василий Лановой
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять