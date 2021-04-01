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Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 06:10

Отправляйте самые прикольные открытки с 1 апреля друзьям и близким

Сегодня – 1 апреля. В этом году мы празднуем День смеха не в очень радостный период для всего мира. В стране прогрессирует коронавирус, объявлен карантин, из-за чего лучше сидеть дома. Но это не повод грустить и расстраиваться. Давайте поднимать друг другу настроение: отправляйте прикольные картинки знакомым, разыгрывайте близких, подготовьте открытки и поздравления с 1 апреля родным и близким. В День смеха мы желаем побольше улыбок, отличного настроения и предлагаем вам смешные, добрые, милые открытки, стихи и поздравления с 1 апреля.

С 1 апреля: открытки, стихи и прикольные картинки
С 1 апреля: открытки, стихи и прикольные картинки
Фото: Pexels

Веселые шутки на 1 апреля

***

В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех,
Над народом подшутить,
Чтоб друзей развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет.
Пусть улыбка до ушей –
Хоть завязочки пришей!

Красивые открытки в День 1 апреля
Красивые открытки в День 1 апреля
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с 1 апреля в стихах

***

Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!

Поздравление с 1 апреля картинки и стихи
Поздравление с 1 апреля картинки и стихи
Фото: bonnycards

Поздравляем с 1 апреля друзей

***

Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!

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Приколы на 1 апреля: лучшие пожелания друзьям

***

Что пожелать тебе в День смеха?
Веселья, радости, успеха,
Дней позитивных и счастливых,
Друзей надежных, не фальшивых,
Еще — почаще улыбаться
И жизнью этой наслаждаться!

Лучшие открытки с 1 апреля: приколы и стихи
Лучшие открытки с 1 апреля: приколы и стихи
Фото: bonnycards

Веселые поздравления с 1 апреля в SMS

***

Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!

Эффектные открытки с 1 апреля
Эффектные открытки с 1 апреля
Фото: bonnycards

1 апреля праздник: шутки в SMS

***

Звенит пусть колокольчиком,
Гремит раскатом грома –
Сегодня можно смех дарить
Друзьям, родным, знакомым.

Задор, здоровье, радость
Пусть всем приносит смех,
И кто смеется, будет тот
Пускай счастливей всех.

Прикольные открытки и картинки с 1 апреля
Прикольные открытки и картинки с 1 апреля
Фото: bonnycards

Добрые розыгрыши на 1 апреля для близких

***

Желаю, чтоб в День смеха вы забыли
Про трудности, заботы и дела.
Чтобы друзья по-доброму шутили,
Чтоб день был полон света и добра.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2020 года в Украине.

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