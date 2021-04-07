Поздравления с Благовещением: короткие стихи и пожелания

Пусть праздник Благовещения принесет только благие и радостные вести

В день 7 апреля примите сердечные поздравления с Благовещением-2021. Пусть в этот светлый весенний праздник к вам придут лишь благие вести, а все зло и негатив уйдут прочь. Life Сегодня собрали для вас эффектные, милые, лаконичные поздравления с Благовещением в коротких стихах и СМС.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Красивые поздравления с Благовещением

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Благая весть пришла с небес

И к людям опустилась,

Во чреве Девы Пресвятой

Надеждой зародилась!



Вам в этот православный день

От Бога милости желаем,

Пусть вас оставят все пороки, лень,

Мы с Благовещением вас поздравляем!

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы Фото: Pixabay

День Благовещения – СМС

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В день Благовещенья святой

Пусть будут ангелы с тобой,

Пусть сохранят тебя от бед,

Подарят много-много лет!

Поздравления с Благовещением Фото: Unsplash

Добрые пожелания в Благовещение

***

Мира в вашем доме,

Света и добра

В праздник Благовещения

Вам желаю я.



Чтобы весть благую

Радостно встречали

И святую веру

В душах укрепляли.

Поздравления с Благовещением Фото: Unsplash

Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в СМС

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С Благовещеньем примите поздравленья!

Вам – спокойной жизни, мира и тепла.

Пусть пройдет печаль, и, без сомненья,

Защити всех нас, Господь, от зла.

Пожелания радости в день Благовещения

***

С Благовещеньем, счастья, радости,

Жизни праведной, без усталости,

Чтобы лихо в дом не стучалось

И всегда все дела получались!

Поздравления с Благовещением Фото: Pixabay

Короткое поздравление с Благовещением

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Пусть Богородица Святая

Во всех делах вас сохранит,

Надеждой тихо согревает

И на успехи вдохновит!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

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