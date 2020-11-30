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Полнолуние и затмение 30 ноября: что нельзя делать

Сегодня, 05:30

Сегодня последнее осеннее полнолуние и лунное затмение: узнайте, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в этот день

В последний день осени, 30 ноября, также наступает последнее в 2020 году осеннее полнолуние. Оно не совсем обычное, поскольку совпадает с лунным затмением. Как правильно себя вести во время затмения луны и полнолуния, что можно, а что категорически нельзя делать, узнайте в нашей статье.

Полнолуние и затмение
Полнолуние и затмение
Фото: Pexels

Особенности полнолуния и лунного затмения 30 ноября

Итак, 30 ноября, в 11:30 по киевскому времени состоится полнолуние. В этот же период произойдет полутеневое лунное затмение. Оно называется так потому, что Луна войдет в полутень Земли и будет закрыта лишь частично.

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Ноябрьское полнолуние пройдет под знаком Близнецов. В этот период в людях пробуждается стремление к общению, новым знакомствам, развитию отношений, поддержанию связей и разговорам по душам.

В то же время, переход с 15-х на 16-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 30 ноября, будет благоприятен для перемещений, продаж, налаживания торговых связей.

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Как себя вести во время полнолуния 30 ноября

В полнолуние под знаком Близнецов не стоит противиться желанию обзавестись новыми знакомыми. И хотя половина из них окажется совершенно бесполезной для вас, в активе останется другая половина приятных для общения и полезных для бизнеса людей.

В любом случае полезно для общего развития быть в движении, не засиживаться на одном месте, окунуться с головой в процесс общения и искать новые впечатления.

Что нельзя делать во время полнолуния 30 ноября

  • Помните, что каждое полнолуние несет с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и может спровоцировать конфликты.
  • Не стоит в этот период принимать важные решения, вести деловые переговоры и совершать резкие поступки.
  • Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

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