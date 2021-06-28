Начало Петрова поста: добрые поздравления, открытки и картинки

Сегодня, 28 июня, кроме праздника Дня Конституции Украины, начался летний Петров пост-2021. Всем, кто придерживается поста, желаем здоровья, веры, надежды, вдохновения и выдержки. Life Сегодня подготовили для вас красивые поздравления и милые картинки с началом Петрова поста.
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Петров пост-2021: что нельзя делать и что можно есть
Лучшие открытки и пожелания с началом Петрова поста в стихах
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Сегодня начало Петрова поста,
Я с этим тебя поздравляю,
Пусть пища, хоть будет постна и проста,
Я бодрости духа желаю.
Пусть в доме твоем счастье, радость живут,
Все будет в порядке, по чести,
Согласие будет, тепло и уют
С удачей, везением вместе!
Петров пост-2021: календарь питания по дням
Поздравления с началом Апостольского поста в стихах
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Пост Апостольский – особый день,
Святой, великий праздник,
Сегодня очищается душа,
И забываются ненастья.
Сегодня пожелаю всех небесных благ,
Пускай Святые дом оберегают,
И на пути не ведай ты преград,
Добро тебя пусть защищает.
Петров пост: эффектные поздравления в прозе
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Петров пост – это время подумать, время осознать, что значит быть верующим, быть христианином. Пусть же этот Апостольский пост даст каждому из нас понимание настоящих духовных ценностей и знание о том, что избранный путь верен. Желаем соблюсти пост до самого его окончания.
Короткое поздравление с началом Петрова поста-2021
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Строгий пост – душе подмога.
Петр и Павел, помогите,
Веру в истинного Бога
В нас вы, грешных, укрепите.
В этот пост молиться будем,
Чтобы чудо нам явилось –
Христианам, добрым людям
Царство Бога приоткрылось.
Добрые пожелания в день начала Апостольского поста своими словами
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Попросите у Господа прощения за все свои прегрешения. Пусть святые Петр и Павел вам помогут. Пусть душа ваша очистится к великому празднику – дню апостолов Петра и Павла, большому событию для всех христиан, когда церковь будет воспевать твердость Петра и разум Павла.
Начало Петрова поста: пожелания родным и близким
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Ради Павла и Петра
Пост нести пусть воли хватит,
Чтобы больше дать добра
И вселенской благодати.
Злые помыслы, грехи
Пусть по ветру разлетятся,
Сразу станут дни легки,
Чтобы ими наслаждаться!
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