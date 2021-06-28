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Начало Петрова поста: добрые поздравления, открытки и картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 июня, 11:16
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Отправляйте красивые картинки, поздравления и стихи с началом Петрова поста 28 июня близким и друзьям
С началом Петрова поста: картинки, открытки, стихи и поздравления
С началом Петрова поста: картинки, открытки, стихи и поздравления / Фото: pozdrawlyai.ru

Сегодня, 28 июня, кроме праздника Дня Конституции Украины, начался летний Петров пост-2021. Всем, кто придерживается поста, желаем здоровья, веры, надежды, вдохновения и выдержки. Life Сегодня подготовили для вас красивые поздравления и милые картинки с началом Петрова поста.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Лучшие открытки и пожелания с началом Петрова поста в стихах

***

Сегодня начало Петрова поста,
Я с этим тебя поздравляю,
Пусть пища, хоть будет постна и проста,
Я бодрости духа желаю.
Пусть в доме твоем счастье, радость живут,
Все будет в порядке, по чести,
Согласие будет, тепло и уют
С удачей, везением вместе!

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Поздравления с началом Апостольского поста в стихах

***

Пост Апостольский – особый день,
Святой, великий праздник,
Сегодня очищается душа,
И забываются ненастья.

Сегодня пожелаю всех небесных благ,
Пускай Святые дом оберегают,
И на пути не ведай ты преград,
Добро тебя пусть защищает.

Поздравления с началом Петрова поста
Поздравления с началом Петрова поста / Фото: pozdrawlyai.ru

Петров пост: эффектные поздравления в прозе

***

Петров пост – это время подумать, время осознать, что значит быть верующим, быть христианином. Пусть же этот Апостольский пост даст каждому из нас понимание настоящих духовных ценностей и знание о том, что избранный путь верен. Желаем соблюсти пост до самого его окончания.

Поздравления с началом Петрова поста
Поздравления с началом Петрова поста / Фото: pozdrawlyai.ru

Короткое поздравление с началом Петрова поста-2021

***

Строгий пост – душе подмога.
Петр и Павел, помогите,
Веру в истинного Бога
В нас вы, грешных, укрепите.
В этот пост молиться будем,
Чтобы чудо нам явилось –
Христианам, добрым людям
Царство Бога приоткрылось.

Поздравления с началом Петрова поста
Поздравления с началом Петрова поста / Фото: pozdrawlyai.ru

Добрые пожелания в день начала Апостольского поста своими словами

***

Попросите у Господа прощения за все свои прегрешения. Пусть святые Петр и Павел вам помогут. Пусть душа ваша очистится к великому празднику – дню апостолов Петра и Павла, большому событию для всех христиан, когда церковь будет воспевать твердость Петра и разум Павла.

Поздравления с началом Петрова поста
Поздравления с началом Петрова поста / Фото: pozdrawlyai.ru

Начало Петрова поста: пожелания родным и близким

***

Ради Павла и Петра
Пост нести пусть воли хватит,
Чтобы больше дать добра
И вселенской благодати.

Злые помыслы, грехи
Пусть по ветру разлетятся,
Сразу станут дни легки,
Чтобы ими наслаждаться!

Поздравления с началом Петрова поста
Поздравления с началом Петрова поста / Фото: Pexels

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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