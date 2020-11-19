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Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Сегодня, 09:55

Сегодня международный мужской праздник: как поздравить мужчину с Мужским днем

Сегодня, 19 ноября, отмечается очередной мужской праздник – Международный мужской день. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас добрые, прикольные, позитивные и красивые поздравления в SMS, открытках, картинках и стихах для мужчин в их законный праздник. Не забудьте одарить всех знакомых мужчин комплиментами и пожелать им всего наилучшего в этот день.

Как поздравить парня в Мужской день: красивые стихи, открытки, смс
Как поздравить парня в Мужской день: красивые стихи, открытки, смс
Фото: Pexels

Лучшие поздравления любимому в международный мужской праздник

***

Имею множество причин,
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник – День мужчин,
день сильных, смелых и галантных.

Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя и переживаний.

С Международным мужским днем!
С Международным мужским днем!
Фото: Pexels

Как поздравить мужчину с Мужским днем своими словами

***

Поздравляю тебя с Международным мужским днем. Желаю в любой ситуации проявлять себя терпеливым, сильным, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, жизнерадостным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях!

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Международный мужской день: прикольные поздравления мужчины

***

Международный женский день –
Знаком, привычен, как мигрень.
А для мужчин положен свой –
Международный день мужской.

Когда, забыв про сто забот,
Заряд получишь на весь год
Любви, тепла и ласки,
То день пройдет, как в сказке!

С Международным мужским днем: картинки и смс
С Международным мужским днем: картинки и смс
Фото: Pexels

Поздравления с Международным мужским днем в прозе

***

Поздравляю с Международным мужским днем и хочу пожелать силы, терпения, смелости, решительности, уверенности в себе, гордости и мужества. Оставайся настоящим мужчиной в любой ситуации, выходи из любого поединка победителем вне зависимости от влияния извне. Крепкого мужского здоровья и счастья.

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Международный мужской день-2020: душевные пожелания

***

С Международным днем мужским
Тебя, мужчина, поздравляю.
Отваги, мужества и сил
Тебе от всей души желаю.

Пусть качества мужские будут
Тебе всегда ориентир:
Порядочность, надежность, честь –
И ты уже непобедим.

Поздравления и открытки в День мужчин
Поздравления и открытки в День мужчин
Фото: Pixabay

Торжественное поздравление с Международным мужским днем в прозе

***

Пришел еще один знаменательный и долгожданный день, когда можно вновь поздравить наших мужчин с их законным праздником – Международным мужским днем. Мужчины – это сила, надежность и ответственность. Мужчины преуспели везде: в экономике, политике, на производстве. Современная жизнь часто заставляет мужчин жить на пределе своих возможностей. Так давайте в мужской праздник скажем слова благодарности нашим мужчинам, ведь зачастую они стараются в первую очередь ради своих близких, ради своей семьи. Пусть каждый мужчина знает, что такое надежный тыл, пусть каждый будет окружен заботой, любовью и поддержкой своей семьи. За мужчин!

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Как прикольно поздравить парня с праздником: веселое SMS

***

Поздравляю с днем мужчин,
Знай, что ты такой один –
Самый смелый и умелый,
Все на свете можешь сделать,

Оставайся впредь таким,
Будешь ты непобедим,
И удачлив, и спокоен,
Ты ведь точно всех достойней!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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