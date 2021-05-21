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Лунный календарь на неделю 24-30 мая 2021 года

Сегодня, 13:26

Во вторник день полон искушений, а в четверг можно повеселиться

Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день
Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на конец мая 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 24-30 мая 2021 года.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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Лунный календарь по дням на неделю 24-30 мая 2021 года

  • 24 мая, понедельник – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

  • 25 мая, вторник – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. Сложный день искушения и соблазнов, в этот период человек слабо контролирует свои слабости.

  • 26 мая, среда – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – полнолуние в 14:14. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

  • 27 мая, четверг – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

  • 28 мая, пятница – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

  • 29 мая, суббота – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда внимание субъективно и направлено внутрь себя.

  • 30 мая, воскресенье – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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