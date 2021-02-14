Лучшие поздравления с днем ангела Валентина: красивые картинки и пожелания
С днем ангела Валентина и Валентины: поздравьте с именинами в День святого Валентина 14 февраля
Сегодня, 14 февраля, мы отмечаем День святого Валентина. Праздник посвящен католическому святому по имени Валентин, который считается покровителем всех влюбленных. В этот день все Валентины отмечают свой день ангела. А потому обязательно поздравьте своих знакомых именинников и именинниц с их праздником, пожелайте им всего наилучшего, а самое главное – любви, гармонии, нежности и пылкости чувств.
Хотите провести праздник, чтобы он стал радостным и незабываемым? Мы собрали для вас 14 интересных идей, как можно отметить Валентинов День с любимым человеком.
И женская, и мужская форма имени Валентин в переводе с латыни означает "крепкий", "сильный", "хваткий". Люди с таким именем имеют волевой характер, но при этом они легкие в общении, добрые и отзывчивые. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас красивые картинки и лучшие поздравления с днем ангела Валентина в прозе и стихах.
Красивые поздравления с днем ангела Валентина в стихах
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Валентин – "сильный", "крепкий" и "хваткий".
Пусть же будет все в жизни в порядке.
Ты отзывчив, внимателен к людям,
Отвечать тем же самым мы будем!
И в день ангела твой, будто в сказке,
Все дела пусть пойдут, как по маслу.
Чтоб успехам ты сам удивлялся,
И всегда на коне оставался!
Торжественные поздравления в день ангела Валентина в прозе
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Дорогой Валентин, в твой праздничный день я хочу пожелать здоровья и удачи, неизменного роста в карьере и высоких достижений во всех сферах, уюта в доме и спокойствия в душе, любви для сердца и гениальных идей для достойных побед. Будь силен, Валентин, и телом, и характером, и мыслью!
С днем ангела Валентина: трогательные поздравления в стихах
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Валентин, поздравленья тебе
Я с любовью большой отправляю,
Добрых встреч и везенья в судьбе
В твой день ангела я пожелаю.
Чтоб успех за тобой по пятам
По дорогам любым направлялся,
И чтоб день неизменно всегда
Лишь с улыбки твоей начинался!
Милые поздравления с днем Валентины своими словами
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Милая Валентина, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы в твоей жизни всегда все получалось так, как ты захочешь. Ведь имя Валентина означает "сильная". Так пусть твоей внутренней силы хватает на преодоление всех препятствий к достижению твоих целей!
Прикольные поздравления с днем ангела Валентине
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Валюша! Валентина!
Ты так неотразима,
Изящна, сногсшибательна,
Умна и обаятельна!
Приветлива, общительна
И просто восхитительна!
Достойна уважения
За все свои стремления!
Прими же поздравления,
Почет и уважение!
Всех благ, тебе, Валюшечка!
Наш ангел, солнце, душечка!
Нежные поздравления с днем ангела Валентины в прозе
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Валечка, я желаю тебе исполнения всех мечтаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пускай в твоем сердце всегда царят любовь и доброта! Желаю тебе море положительных эмоций, отличного настроения и красочных моментов в жизни! Пускай твоя улыбка украшает этот мир!
Короткое поздравление с днем Валентины в смс
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Моя любимая Валюшка,
Хочу шепнуть тебе на ушко:
С днем ангела тебя я поздравляю!
Всегда все делать от души желаю,
Пусть жизнь твоя будет сладкой,
И в любви все будет гладко!
Напомним, ранее мы публиковали фэшн-гороскоп: в чем встречать День Валентина каждому знаку зодиака.
Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина
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