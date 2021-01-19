Крещение-2021: самые сильные молитвы
Крещение Господне или Богоявление православные христиане празднуют 19 января
Крещение Господне, или Богоявление – один из главных праздников православной церкви, который торжественно отмечается начиная с апостольских времен и почитается одним из величайших событий в истории человечества.
Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января. В этот день церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.
Сегодня.Lifestyle собрали несколько самых сильных молитв на Крещение Господне.
Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, явилось поклонение Пресвятой Троице, ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, явившийся в виде голубя, подтвердил истинность этого слова. Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!
Явился Ты ныне всему миру; и Твой свет, Господи, запечатлелся на нас, сознательно воспевающих Тебя: "Ты пришел и явился, Свет неприступный!"
Прославляем Тебя, Христе, Податель жизни, за то, что Ты ныне для нас крестился плотью от Иоанна в водах Иордана.
Глас Господа взывает на водах, говоря: "Все придите и примите явившегося Христа, — Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия.
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