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Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2021 году

Сегодня, 20:05

Перевод часов в 2021 году продолжится? Узнайте, когда состоится переход на летнее время в Украине

Несмотря на все нарекания, недовольство людей и попытки власти решить извечный вопрос о ежегодном регулярном переводе часов, в 2021 году украинцы снова полезут в настройки своих циферблатов.

Перевод часов на летнее время
Перевод часов на летнее время
Фото: Unsplash

Когда переводят часы на летнее время-2021 в Украине? Какого числа и в какую сторону нужно переводить стрелки часов? И отменят ли переход на летнее время? Ответы на эти вопросы узнайте в нашей статье.

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Перевод часов на летнее время: точная дата в 2021 году

Перевод часов в Украине на летнее время-2021 традиционно произойдет в последнее воскресенье марта. Именно этот день определен для перехода на летнее время.

В ночь с 27 на 28 марта 2021 года, ровно в 3 часа, в Украине состоится переход на летнее время. Для этого необходимо перевести стрелки часов на 1 час вперед.

Однако вовсе необязательно делать это именно ночью. Главное просто не забыть перевести стрелки часов утром 28 марта. Иначе из-за разницы во времени вы рискуете попасть в комичную, а то и опасную ситуацию, к примеру, опоздать на поезд или на свидание.

Для чего из года в год переводят часы на летнее время

Процедура перевода часов уже более сотни лет будоражит разные страны, в том числе и Украину. Изначально главной целью перевода часов на летнее время называли экономию энергетических и топливных запасов страны за счет более рационального использования дневного света для бодрствования, труда и времяпровождения. Во многих странах летнее время так и называется – "daylight saving time" (DST) – т.е. время, сберегающее дневной свет.

В Украине перевод часов осуществляют согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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