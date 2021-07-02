Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

Украинские бухгалтеры фактически имеют два профессиональных праздника в год. И один из них приходится на самую середину лета.

Когда отмечаем День бухгалтера в Украине

В июле 2021 года свой профессиональный праздник отмечают украинские бухгалтеры. В праздничных мероприятиях принимают участие все, кто имеет отношение к данному направлению деятельности, вне зависимости от звания и занимаемой должности.

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День бухгалтера в Украине отмечается преподавателями, студентами, выпускниками профильных учебных заведений, а также аудиторами, бывшими и действующими сотрудниками частных и государственных организаций. Эта профессия появилась еще 6 тысяч лет назад, и сегодня невозможно представить работу успешного предприятия без хорошего бухгалтера.

Когда День бухгалтера в Украине в 2021 году

Чтобы выразить уважение работникам бухгалтерий и урегулировать экономическую деятельность в целом, 18 июня в 2004 году президент Украины утвердил дату празднования Дня бухгалтера Украины – 16 июля.

Незадолго до этого, в 1999 году, как раз с 16 июля, закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" стал действующим, что, вследствие, и определило заветную дату.

День бухгалтера Украины в 2021 году выпадает на пятницу.

Отметим, что Международный день бухгалтера отмечают во всем мире 10 ноября, поэтому украинские бухгалтеры фактически имеют два профессиональных праздника в год.

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