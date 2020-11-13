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Сегодня пятница 13-е: особенности самого страшного дня

13 ноября, 10:34

Последняя пятница 13-е в 2020 году – почему ее так боятся

Сегодня пятница 13-е число, последняя в 2020 году, который, к тому же, является високосным годом. Этот день многих людей повергает в мистический трепет, даже тех, кто не считают себя излишне суеверными.

Пятница 13
Пятница 13
Фото: Pinterest

Почему-то такое сочетание числа и дня недели издавна считается самым неприятным временем, наполненным опасностями, неприятностями, неудачами и страхами. Чем примечательна пятница, 13 ноября, сколько их в 2020 году, и какие суеверия связаны с этим днем, узнайте в нашей статье.

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Когда пятница 13-е в 2020 году

Первая зловещая пятница 13-е была в марте 2020 года.

А вторая и последняя пятница 13-е, наступила сегодня, 13 ноября.

Пятница 13-е: почему все так боятся этого дня

Мы так привыкли к страхам, связанным с этим мистическим днем, что уже не задумываемся, откуда они взялись. Тем не менее, существует не одна, а несколько версий, почему с этим днем связаны разные неприятности.

Пятница 13
Пятница 13
Фото: Pinterest

И игнорировать этот день все-таки не стоит, потому что даже в официальной медицине есть термин, обозначающий боязнь пятницы 13-го. Он называется сложным словом – параскаведекатриафобия.

Страх перед пятницей 13-м далеко не нов. Наибольшую массовость он получил в начале ХХ века. Нумерологи, исследуя число 13, приписывали ему магическую силу и негативные свойства. Об этом свидетельствует теория о гармонии чисел Пифагора, наделяющая число 13 страхами, пессимизмом и неуверенностью в себе.

Пифагор
Пифагор
Фото: Pinterest

По другой версии несчастливость числа 13 объяснялась негативным отношением к нему православия. В церкви число 13 считается сатанинским. На Тайной Вечере с Иисусом Христом предатель Иуда оказался именно тринадцатым человеком . Также в христианстве сильно убеждение, что Сатана был 13-м ангелом.

Тайная вечеря
Тайная вечеря

Страх перед пятницей 13-м усугубился еще и тем, что в этот день недели был казнен Иисус Христос.

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По народным поверьям, в пятницу 13-го на шабаш слетаются 12 ведьм, а последним появляется сам Сатана. Этим объясняется название "чертова дюжина".

Если отвлечься от церковных канонов и народных примет, то немало печальных исторических событий также говорят не в пользу этого дня. К примеру, разгром ордена тамплиеров в пятницу 13-го долго наводил ужас на Европу.

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В пятницу 13-го произошло крушение крупнейшей шхуны "Томас У. Лоусон", названной по имени автора книги "Пятница, тринадцатое".

шхуна Томас У. Лоусон
шхуна Томас У. Лоусон
Фото: Pinterest

В такой же несчастливый день умер австрийский композитор Арнольд Шенберг, который к тому же страдал трискайдекафобией.

Смотрите видео, что думают звезды о пятнице 13-е:

Ранее мы публиковали общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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