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Как убрать неприятный запах из обуви: ТОП-7 советов

Сегодня, 10:15

Есть несколько проверенных способов, как спасти обувь и окружающих от запаха

Убрать неприятный запах из обуви – задача непростая, но решаемая. Есть несколько способов, как побороть этот нежелательный недостаток. Но не забывайте, если такая проблема возникает не единожды и наблюдается давно, обратитесь к врачу.

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  • Лайфхак 1. Хорошенько высушивайте и проветривайте обувь

Как убрать запах из обуви
Как убрать запах из обуви
Фото: Unsplash

Пришли, разулись и просто бросили обувь под вешалкой, а утром снова надели? Неудивительно, что в ней появляется неприятный дух. Важно не только регулярно мыть ноги, но и хорошо просушивать обувь, расшнуровывать, вытаскивать стельки, вывешивать на воздух. Бактериям, которые распространяют запах, некомфортно в сухой среде.

  • Лайфхак 2. Спортивную обувь можно постирать

Как убрать запах из обуви
Как убрать запах из обуви
Фото: Pinterest

Тканевую и спортивную обувь можно забросить в стиральную машину. Как и обычные вещи после стирки, обувь посвежеет и приобретет нормальный аромат порошка и кондиционера. Сушите постиранную обувь на свежем воздухе.

  • Лайфхак 3. Заморозьте туфли в холодильнике

Как убрать запах из обуви
Как убрать запах из обуви
Фото: Unsplash

Заморозка – это альтернатива сушке, которую также не любят бактерии. Положите пару в полиэтиленовый пакет и поставьте на ночь в морозильную камеру.

  • Лайфхак 4. Дайте отдых обуви

Как убрать запах из обуви
Как убрать запах из обуви
Фото: Unsplash

Часто туфли или кроссовки не успевают просохнуть за короткое время. Обзаведитесь про запас спортивной и ежедневной парой. Так вы сможете чаще менять обувь и лучше ее проветривать.

  • Лайфхак 5. Выбирайте правильные носки

Как убрать запах из обуви
Как убрать запах из обуви
Фото: Unsplash

Нейлон, полиэстер и другая синтетика в составе носков или стелек совсем не способствует тому, чтобы ноги дышали, и уходила лишняя влага из обуви. Лучше выбирайте натуральный хлопок, лен или шерсть. И не забывайте почаще их менять.

  • Лайфхак 6. Исправьте ситуацию естественными ароматизаторами

Как убрать запах из обуви
Как убрать запах из обуви
Фото: Pinterest

На чистые стельки можно капнуть ароматное масло (к примеру, мяту или лаванду), а внутрь обуви положить корки апельсина, лимона, мандарина, лавровый лист. Благодаря эфирным маслам, которые есть в цитрусах, это средство имеет яркий и устойчивый запах, способный перебить другой – менее приятный. Уже на следующее утро ваша обувь будет пахнуть приятнее.

  • Лайфхак 7. Сделайте адсорбирующую смесь

Как убрать запах из обуви
Как убрать запах из обуви
Фото: Pinterest

Для борьбы с запахами отлично подходят такие вещества как пищевая сода, соль, крахмал, древесный уголь, а также пакетики с чаем. Они способны впитывать запахи. Сделайте мешочки с такой смесью, капните туда пару капель эфирного масла и вкладывайте на ночь вовнутрь пары.

Ранее мы делились инструкцией и полезными лайфхаками, как полировать обувь качественно.

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