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Как сделать удобрения из продуктов, которые есть в каждом доме: лайфхаки

Сегодня, 18:19

Не выбрасывайте яичную скорлупу и банановую кожуру – они пригодится вам на огороде в качестве подкормки для овощей, фруктов и цветов

Как ухаживать за огородом
Как ухаживать за огородом
Фото: Unsplash

Чтобы подкормить растения на участке, можно использовать готовые удобрения. Но в это же самое время у нас накапливается множество бытовых отходов, которые с успехом заменят покупную химию. Как использовать продукты, которые есть в каждом доме, для ухода за садом и огородом, читайте в нашей статье.

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Такая вторичная переработка продукции кроме прямой выгоды несет еще и косвенную пользу. Делу служит то, что обычно отправляется в мусорное ведро. Получается экологичное и практически безотходное производство.

ТОП-5 рецептов удобрений из доступных продуктов: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Как сделать удобрение из кожуры банана

Как сделать удобрения
Как сделать удобрения
Фото: Pinterest

Банановая кожура содержит калий, фосфор, кальций и другие минералы, которые полезны для растений. Так что это дармовой источник питательных веществ и отличный ингредиент для производства органического компоста. Шкурку банана нарежьте соломкой и проварите в течение 15 минут. Остудите, а затем полученным раствором поливайте растения. Не страшно, если в почву попадет банановая кожура. Особенно такую подкормку любят цветы.

  • Лайфхак 2. Как сделать удобрение из яблок

Как сделать удобрения
Как сделать удобрения
Фото: Unsplash

Отличный способ, куда с пользой применить отходы яблок после обработки большого урожая – это приготовить яблочный уксус специально для удобрения. Так сами яблочки идут на компоты и варенья, а шкурка и сердцевинки заливаются водой с добавлением сахара и выдерживаются в течение 10-14 дней в теплом и темном месте, пока не перебродят. Затем все процеживается и снова отправляется на брожение на пару месяцев. Не забудьте проверить тип почвы в вашем саду. Уксусная кислота отлично удобряет растения и подкисляет почву. Для приготовления удобрения добавьте в воду яблочный уксус из расчета 100 мл на 10 л воды и поливайте растения не реже одного раза в месяц.

  • Лайфхак 3. Как сделать удобрение из яичной скорлупы

Как сделать удобрения
Как сделать удобрения
Фото: Pinterest

Яичная скорлупа – совершенно дешевое и в то же время очень ценное натуральное сырье, которое можно применять в качестве удобрения. К примеру, на огороде или для комнатных цветов, которые лучше растут в нейтральном или щелочном грунте. Она содержит большое количество кальция и предотвращает гниение томатов, перца или баклажанов. Скорлупу можно использовать самостоятельно либо в сочетании с другими продуктами. Чтобы приготовить удобрение, измельчите скорлупу в муку и перемешайте с землей при посадке растений. Также настоем из скорлупы можно поливать растения.

  • Лайфхак 4. Как сделать удобрение из древесной золы

Как сделать удобрения
Как сделать удобрения
Фото: Pinterest

Если у вас на участке накапливаются ненужные ветки и стволы деревьев, сожгите их, и вы получите ценное удобрение. Древесная зола способствует развитию цветов и плодов многих растений. В этом натуральном ингредиенте содержится большое количество калия и фосфора, которые обогащают и питают почву. А еще в золе имеются вещества, отпугивающие муравьев и других вредителей. Для приготовления удобрения древесную золу разводят водой, а затем поливают растения. Также золу можно насыпать слоем в 2-3 см под стебли.

  • Лайфхак 5. Как сделать удобрение из соды

Как сделать удобрения
Как сделать удобрения
Фото: Pinterest

Самая обыкновенная пищевая сода просто незаменима в быту, в саду и на огороде. Помимо того, что сода избавляет от сорняков и отпугивает вредителей, это хорошая натриевая подкормка для растений, в частности для помидоров, огурцов, баклажанов, перца, картофеля и др. Добавка соды делает плоды слаще. Поскольку раствор соды имеет слабую щелочную реакцию, его эффективно использовать на кислых грунтах. Для полива 1 ч. ложку соды разводят в 5 литрах теплой воды.

Смотрите видео, как поддерживать здоровье благодаря растениям:

Ранее мы рассказывали интересный лайфхак, как вырастить сладкие помидоры.

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