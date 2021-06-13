Как сделать подставку под телефон из подручных средств: лайфхаки с фото

Телефон должен быть всегда под руками, даже если руки заняты. В этом случае пригодится удобный держатель для гаджета, который можно сделать из подручных средств.

Подставки под телефон Фото: Pinterest

Часто возникает ситуация, когда хочется, к примеру, посмотреть кино, но нет возможности или желания держать телефон в руках. В этом случае на помощь придет подставка для гаджета. Если у вас нет готовой, ее легко можно сделать из подручных материалов.

Life Сегодня собрали для вас интересные идеи, из чего и как можно за считанные минуты соорудить держатель для телефона или планшета.

Как сделать подставку под телефон: лайфхаки

Лайфхак 1. Самый простой вариант – картон

Подставка под телефон Фото: Pinterest

Картон или плотную бумагу согните по форме телефона, а на концах сделайте две прорези для пазов, которые затем войдут друг в друга для прочности.

Лайфхак 2. Сгодятся даже яичные лотки

Подставка под телефон Фото: Pinterest

Из яичного лотка получается вполне устойчивая конструкция, которая удержит и смартфон, и даже планшет.

Лайфхак 3. Не смотрите, что ткань мягкая

Подставка под телефон Фото: Pinterest

В такой шитый мешочек лучше всего насыпать пластиковый наполнитель в виде мелких гранул. Он приятный наощупь и хорошо держит форму, оставляя телефон под нужным наклоном.

Лайфхак 4. Креативная подставка из вилок

Подставка под телефон Фото: Pinterest

Если у вас хватит силы и терпения, креативный держатель для гаджета можно в два счета согнуть из столовых приборов.

Лайфхак 5. Подарите пробкам вторую жизнь

Подставка под телефон Фото: Pinterest

Накопилось много винных пробок? Они тоже сгодятся для вашего хенд-мейда. Пробковое дерево – легкое и очень податливое, из него можно сделать любую удобную форму.

Лайфхак 6. Незаменимая втулка от бумаги

Подставка под телефон Фото: Pinterest

И снова картон – на этот раз универсальная втулка от рулона туалетной бумаги. Она и тут выручит: проделайте в картоне узкую прорезь, а ножки для устойчивости можно соорудить из кнопок.

Лайфхак 7. Удобный картонный цилиндр

Подставка под телефон Фото: Pinterest

Такой держатель с веселой мордашкой понравится ребенку. Да и делать его очень просто: срежьте часть цилиндра, не забыв оставить ушки.

Лайфхак 8. Подставка из палочек для мороженого

Подставка под телефон Фото: Pinterest

Деревянные палочки от эскимо лишний раз доказывают свою практичность. А чтобы их скрепить, вам понадобится клей.

Лайфхак 9. Подставка из фанеры

Подставка под телефон Фото: Pinterest

Если у вас есть немного свободного времени и навыки выпиливания лобзиком, изготовьте такой простейший держатель. Он плоский и компактный, а в случае надобности легко собирается.

Лайфхак 10. Держатель из прищепок

Подставка под телефон Фото: Pinterest

Этот оригинальный вариант подставки просто сделать из прищепок и бамбуковых палочек. Для надежности прищепки лучше склеить между собой или надеть на конструкцию резинку.

Смотрите видео о том, какие украшения могут принести богатство:

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